Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ninh Bình đưa công nghệ số vào chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh

Minh Đức

TPO - Ngày 15/10, tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình triển khai sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số; ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0 và trải nghiệm công nghệ số Steam Robotics.

Số hóa quy trình tham vấn học đường

8.jpg
Các đại biểu ấn nút khởi động Chương trình sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số và ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đinh Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Gia Trấn, cho rằng bên cạnh những mặt tích cực, áp lực học tập, thi cử, các mối quan hệ bạn bè và tác động đa chiều từ mạng xã hội đang khiến nhiều học sinh dễ rơi vào trạng thái lo lắng, tổn thương tâm lý.

Theo ông Phụng, ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Lãnh đạo xã Gia Trấn đề nghị các trường học phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai hoạt động sàng lọc nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm không bỏ sót những trường hợp cần hỗ trợ. Giáo viên cần chủ động nhận diện những thay đổi bất thường trong tâm lý, hành vi của học sinh; tránh định kiến, gây áp lực và tạo môi trường cởi mở để các em mạnh dạn chia sẻ khó khăn.

6.jpg
Học sinh trải nghiệm công nghệ số.

Bà Bùi Anh Đào, giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương, đại diện đội ngũ chuyên gia tâm lý học đường và công tác xã hội trường học của Công ty Cổ phần Công nghệ Taro, cho biết theo thông tin được dẫn từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), khoảng 1/5 thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Trong khi nhu cầu hỗ trợ tâm lý ngày càng được quan tâm, nguồn lực tại nhiều trường học vẫn còn hạn chế; phần lớn cán bộ làm công tác tư vấn học sinh là nhân sự kiêm nhiệm. Điều này đặt ra yêu cầu phải có phương thức hỗ trợ phù hợp, giúp nhà trường phát hiện sớm, theo dõi và can thiệp kịp thời trước những khó khăn tâm lý của học sinh.

Tại chương trình, mô hình “Phòng tham vấn học đường 4.0” được giới thiệu như một giải pháp số hóa quy trình chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh. Mô hình tích hợp các nhiệm vụ cốt lõi trên cùng một nền tảng, gồm sàng lọc, can thiệp hỗ trợ, theo dõi và đánh giá để điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp.

Tạo không gian để học sinh chia sẻ, trải nghiệm

Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp thư viện tài liệu và các chương trình phòng ngừa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với những vấn đề học đường. Nội dung hỗ trợ hướng tới nhiều nhu cầu thiết thực như giải tỏa áp lực học tập, thi cử; cải thiện mối quan hệ với bạn bè, thầy cô; phòng ngừa bạo lực học đường và rủi ro trên môi trường số; trang bị kiến thức về giới, giới tính, khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ số được kỳ vọng hỗ trợ nhà trường tổ chức hoạt động tham vấn bài bản hơn, đồng thời tăng khả năng theo dõi quá trình hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, công nghệ cần được triển khai song hành với sự đồng hành trực tiếp của giáo viên, chuyên gia và gia đình, bảo đảm sự phù hợp với nhu cầu của từng em.

3.jpg
Nhiều học sinh phấn khích khi trải nghiệm thực tế công nghệ số.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động sàng lọc, tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến tâm lý học đường. Các em cũng trải nghiệm những hoạt động ứng dụng công nghệ số, Steam Robotics và Steam Sport.

Thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế, chương trình hướng tới giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau giờ học, tăng cường kỹ năng, tiếp cận kiến thức công nghệ và có thêm cơ hội chia sẻ những vấn đề gặp phải trong học tập, cuộc sống.

Xem thêm

#Chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh #Công nghệ số giáo dục #Mô hình phòng tham vấn 4.0 #Sàng lọc tâm lý học đường #Hỗ trợ tâm lý học sinh

Cùng chuyên mục

Vingroup công bố thành lập Verta - Mô hình giáo dục phổ thông mới trong thời đại AI

Vingroup công bố thành lập Verta - Mô hình giáo dục phổ thông mới trong thời đại AI

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập Trường Quốc tế VERTA - mô hình giáo dục phổ thông mới theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ, được thiết kế cho các thế hệ trưởng thành trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Với triết lý Learn. Make. Matter., VERTA hướng tới phát triển những học sinh có nền tảng học thuật vững chắc, khả năng tư duy độc lập, biết ứng dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại học Bách khoa Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại học Bách khoa Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu

TPO - Sáng nay, 15/10, dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội (1956 - 2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sứ mệnh tiên phong của mái trường kĩ thuật trong kỉ nguyên mới với việc hướng đến trở thành nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Ngày 15/10/2026, Tập đoàn Geleximco và Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Tách môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học tự nhiên hay tiếp tục tích hợp?

Tách môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học tự nhiên hay tiếp tục tích hợp?

Sau 5 năm triển khai, dạy học tích hợp vẫn bộc lộ những vướng mắc trong cách kết nối kiến thức giữa các lĩnh vực. Giáo viên và chuyên gia cho rằng, rà soát chương trình, sách giáo khoa cần làm rõ nội dung nào nên dạy riêng, nội dung nào cần tích hợp, tránh tình trạng ghép môn cơ học.

Các nhà khoa học Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh hưởng thế giới năm 2026

Các nhà khoa học Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh hưởng thế giới năm 2026

Vừa qua, Bảng Xếp hạng các Nhà khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới 2026 do GS. John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Elsevier đã chính thức được công bố đầu tháng 10/2026. Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu Scopus của Elsevier với trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn cầu. Các nhà khoa học được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc top 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất mới có tên trong danh sách. Theo công bố vừa qua, Việt Nam có 280 nhà khoa học thuộc 70 cơ sở giáo dục và nghiên cứu góp mặt trong Xếp hạng theo Năm 2025 và 121 nhà khoa học thuộc 40 cơ sở giáo dục có mặt trong Xếp hạng theo Thành tựu Trọn đời.

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

TPO - Theo kết quả thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT công bố hôm nay (13/10), có 37 thủ khoa các môn thi. So với năm ngoái, năm nay số thủ khoa tăng 3 em.

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất.

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe