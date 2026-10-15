Ninh Bình đưa công nghệ số vào chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh

TPO - Ngày 15/10, tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình triển khai sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số; ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0 và trải nghiệm công nghệ số Steam Robotics.

Số hóa quy trình tham vấn học đường

Các đại biểu ấn nút khởi động Chương trình sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số và ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đinh Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Gia Trấn, cho rằng bên cạnh những mặt tích cực, áp lực học tập, thi cử, các mối quan hệ bạn bè và tác động đa chiều từ mạng xã hội đang khiến nhiều học sinh dễ rơi vào trạng thái lo lắng, tổn thương tâm lý.

Theo ông Phụng, ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Lãnh đạo xã Gia Trấn đề nghị các trường học phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai hoạt động sàng lọc nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm không bỏ sót những trường hợp cần hỗ trợ. Giáo viên cần chủ động nhận diện những thay đổi bất thường trong tâm lý, hành vi của học sinh; tránh định kiến, gây áp lực và tạo môi trường cởi mở để các em mạnh dạn chia sẻ khó khăn.

Học sinh trải nghiệm công nghệ số.

Bà Bùi Anh Đào, giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương, đại diện đội ngũ chuyên gia tâm lý học đường và công tác xã hội trường học của Công ty Cổ phần Công nghệ Taro, cho biết theo thông tin được dẫn từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), khoảng 1/5 thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Trong khi nhu cầu hỗ trợ tâm lý ngày càng được quan tâm, nguồn lực tại nhiều trường học vẫn còn hạn chế; phần lớn cán bộ làm công tác tư vấn học sinh là nhân sự kiêm nhiệm. Điều này đặt ra yêu cầu phải có phương thức hỗ trợ phù hợp, giúp nhà trường phát hiện sớm, theo dõi và can thiệp kịp thời trước những khó khăn tâm lý của học sinh.

Tại chương trình, mô hình “Phòng tham vấn học đường 4.0” được giới thiệu như một giải pháp số hóa quy trình chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh. Mô hình tích hợp các nhiệm vụ cốt lõi trên cùng một nền tảng, gồm sàng lọc, can thiệp hỗ trợ, theo dõi và đánh giá để điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp.

Tạo không gian để học sinh chia sẻ, trải nghiệm

Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp thư viện tài liệu và các chương trình phòng ngừa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với những vấn đề học đường. Nội dung hỗ trợ hướng tới nhiều nhu cầu thiết thực như giải tỏa áp lực học tập, thi cử; cải thiện mối quan hệ với bạn bè, thầy cô; phòng ngừa bạo lực học đường và rủi ro trên môi trường số; trang bị kiến thức về giới, giới tính, khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ số được kỳ vọng hỗ trợ nhà trường tổ chức hoạt động tham vấn bài bản hơn, đồng thời tăng khả năng theo dõi quá trình hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, công nghệ cần được triển khai song hành với sự đồng hành trực tiếp của giáo viên, chuyên gia và gia đình, bảo đảm sự phù hợp với nhu cầu của từng em.

Nhiều học sinh phấn khích khi trải nghiệm thực tế công nghệ số.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động sàng lọc, tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến tâm lý học đường. Các em cũng trải nghiệm những hoạt động ứng dụng công nghệ số, Steam Robotics và Steam Sport.

Thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế, chương trình hướng tới giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau giờ học, tăng cường kỹ năng, tiếp cận kiến thức công nghệ và có thêm cơ hội chia sẻ những vấn đề gặp phải trong học tập, cuộc sống.