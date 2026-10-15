Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thứ trưởng Bộ Y tế: Ưu tiên kiểm tra nhóm thực phẩm nguy cơ cao

Hà Minh

TPO - Thay vì chủ yếu kiểm tra để phát hiện, xử lý sai phạm, công tác quản lý an toàn thực phẩm cần tập trung xác định những nguy cơ có thể xảy ra, từ đó xây dựng phương án giám sát và ngăn ngừa phù hợp. Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng phức tạp, các mối nguy liên tục thay đổi.

Đây là một trong những vấn đề trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên
chỉ đạo tại Hội nghị khoa học quốc tế Kiểm nghiệm thực phẩm 2026, tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 15-16/10, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ 12 quốc gia.

Sự kiện do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức, mang chủ đề “Kiểm soát an toàn thực phẩm thông minh hướng tới hài hòa quốc tế”.

Dùng dữ liệu kiểm nghiệm để định hướng quản lý

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, bảo đảm an toàn thực phẩm có ý nghĩa trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực, niềm tin của người tiêu dùng và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

img-4199.jpg
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo tại Hội nghị khoa học quốc tế Kiểm nghiệm thực phẩm 2026.

Khi hoạt động giao thương quốc tế ngày càng mở rộng, việc kiểm soát thực phẩm không thể chỉ dựa vào những đợt kiểm tra và xử lý vi phạm. Cơ quan quản lý cần chủ động phân tích nguy cơ, theo dõi các mối nguy và triển khai biện pháp phòng ngừa trước khi xảy ra sự cố.

Muốn thực hiện được điều này, kết quả kiểm nghiệm phải đáp ứng yêu cầu chính xác, đáng tin cậy và kịp thời. Đây là nguồn bằng chứng phục vụ đánh giá nguy cơ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều tra sự cố và lựa chọn đối tượng cần hậu kiểm.

Thứ trưởng nhấn mạnh hiệu quả của kiểm nghiệm không chỉ nằm ở kết quả phân tích một mẫu thực phẩm, mà còn ở khả năng đưa dữ liệu đó vào hệ thống thông tin và sử dụng trong các quyết định quản lý.

Với định hướng này, kiểm soát an toàn thực phẩm thông minh đòi hỏi phải khai thác tốt dữ liệu khoa học, nâng cao khả năng dự báo. Đồng thời, Việt Nam cần thúc đẩy sự tương thích với thông lệ quốc tế về phương pháp kiểm nghiệm, thuật ngữ, tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá nguy cơ, trên cơ sở phù hợp với điều kiện trong nước.

Hội nghị có khoảng 50 báo cáo viên, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế của Mỹ, Đức, Anh, Nga, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều nước Đông Nam Á.

Các nội dung trao đổi được Bộ Y tế quan tâm gồm phương pháp quản lý nguy cơ, ứng dụng thông tin số và kỹ thuật phân tích, đánh giá nguy cơ. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) mà Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ trình Quốc hội.

Ưu tiên kiểm tra nhóm thực phẩm nguy cơ cao

Một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị là phương pháp đánh giá nguy cơ, trong đó các chuyên gia quốc tế phân tích bốn bước xác định và phân tích nguy cơ.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, những phương pháp này có thể hỗ trợ cơ quan chức năng hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn và công bố sản phẩm, đồng thời xác định trọng tâm hậu kiểm thay vì triển khai dàn trải.

Việc tập trung vào những nhóm sản phẩm có nguy cơ cao được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng khả năng phòng ngừa và bảo đảm thực phẩm an toàn hơn khi đến tay người tiêu dùng.

img-4204.jpg
Kiểm nghiệm giúp bảo đảm thực phẩm an toàn hơn khi đến tay người tiêu dùng.

Cùng với đổi mới phương thức kiểm soát, Bộ Y tế đang tham mưu về việc thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, theo kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Y tế được giao làm cơ quan quản lý thống nhất lĩnh vực này ở cấp trung ương.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tin tưởng những kinh nghiệm được trao đổi tại hội nghị sẽ cung cấp thêm cơ sở chuyên môn để Bộ Y tế nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), bảo đảm vừa phù hợp thực tiễn Việt Nam, vừa tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Đầu tư đồng bộ cho hệ thống kiểm nghiệm

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, cho rằng để nâng cao năng lực kiểm nghiệm, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đào tạo đội ngũ chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới đến đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hiện đại. Việc trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế cũng là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng chuyên môn.

img-4200.jpg
PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chia sẻ tại hội nghị.

Theo Viện trưởng, hệ thống kiểm nghiệm cần cung cấp dữ liệu đủ tin cậy để phục vụ giám sát, cảnh báo sớm, đánh giá nguy cơ và xây dựng chính sách. Vì vậy, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và hài hòa tiêu chuẩn quốc tế phải đi cùng việc hoàn thiện pháp luật, chuẩn hóa quy trình quản lý.

Tại hội nghị, 38 báo cáo khoa học và 41 báo cáo poster đã giới thiệu các nghiên cứu về phương pháp kiểm nghiệm, phát hiện, đánh giá mối nguy, cũng như khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Bên cạnh các phiên chuyên môn, hai phiên khoa học trẻ được tổ chức với sự tham gia của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Hoạt động này tạo điều kiện để các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi phương pháp, nhận góp ý từ chuyên gia và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, an toàn thực phẩm.

Xem thêm

#An toàn thực phẩm #Kiểm nghiệm thực phẩm #Quản lý nguy cơ #Chuyển đổi số #Luật An toàn thực phẩm

Cùng chuyên mục

Phát động chuỗi khám tầm soát xóa 'Bớt' miễn phí trên cả nước

Phát động chuỗi khám tầm soát xóa 'Bớt' miễn phí trên cả nước

TPO - Ngày 14/10, chuỗi chương trình khám tầm soát Xóa “Bớt” Cho Em 2026 – 2027 được phát động. Đây là hoạt động mở đầu cho giai đoạn chủ động tìm kiếm, khám tầm soát và hỗ trợ điều trị người bệnh tại ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó, ưu tiên trẻ em, thanh thiếu niên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.

Càng nghiêm ngặt càng hiệu quả? Hiểu lầm khi theo đuổi chế độ ăn lành mạnh

Càng nghiêm ngặt càng hiệu quả? Hiểu lầm khi theo đuổi chế độ ăn lành mạnh

Các chế độ ăn uống nghiêm ngặt với nhiều nguyên tắc đang được nhiều người lựa chọn trong hành trình sống khỏe. Tuy nhiên, liệu càng nhiều giới hạn có đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn? Để duy trì lâu dài, điều quan trọng không chỉ là ăn “đúng” theo một xu hướng, mà là lựa chọn cách ăn phù hợp, cân bằng và có thể áp dụng bền vững trong cuộc sống hằng ngày.

Hai ca bệnh khó được bác sĩ Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp thế giới

Hai ca bệnh khó được bác sĩ Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp thế giới

TPO - Một người phụ nữ lồi mắt sau chấn thương sọ não và một cô gái trẻ nhập viện vì dị dạng mạch máu đã vỡ, là 2 ca bệnh phức tạp được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ với đồng nghiệp tại Hội nghị Liên đoàn Can thiệp mạch thần kinh thế giới tổ chức ở Hàn Quốc từ ngày 11-15/10.

Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

TPO - Nhiều người có thói quen xông lá hoặc cố gắng vận động để ra thật nhiều mồ hôi khi bị cúm, với hy vọng bệnh sẽ nhanh khỏi. Tuy nhiên, những cách làm này không giúp loại bỏ virus cúm, thậm chí có thể khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi hơn.

Điều trị trúng đích mở ra kì vọng mới cho người bị hen nặng

Điều trị trúng đích mở ra kì vọng mới cho người bị hen nặng

TPO - Các chuyên gia y tế nhận định nhóm bệnh nhân hen nặng phải đối mặt với nguy cơ lên cơn cấp, nhập viện và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những tiến bộ trong tìm hiểu cơ chế viêm và điều trị trúng đích đang mở ra hướng tiếp cận mới, hướng tới kiểm soát bệnh hiệu quả và cá thể hóa điều trị.

Đưa bác sĩ trẻ về nhà thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

Đưa bác sĩ trẻ về nhà thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

Ngày 13/10, FPT Long Châu phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam công bố chương trình “Bác sĩ ngay đây – An tâm từ đây”. Đây là kế hoạch dài hạn, tạo thêm cơ hội để người dân được bác sĩ tư vấn sức khỏe, nhận diện sớm nguy cơ bệnh tật và kết nối với cơ sở y tế phù hợp.

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

TPO - Trong khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và thực phẩm vẫn chưa có, phía bánh mì Bà Được đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, tạm dừng kinh doanh và cho biết phối hợp khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tìm lời giải cho những ca đột quỵ khó

Tìm lời giải cho những ca đột quỵ khó

Mạch máu não liên tục tái tắc sau nhiều lần can thiệp khiến người đàn ông 48 tuổi ở TPHCM phải được đặt stent cứu vãn. Từ ca bệnh này đến kinh nghiệm xử trí xơ vữa nội sọ và nghiên cứu đáp ứng thuốc, các bác sĩ Việt Nam mang những bài toán trong điều trị đột quỵ đến trao đổi tại diễn đàn quốc tế.

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPO - Hơn chục bệnh viện, trung tâm y tế tại TPHCM đăng thông báo tuyển bác sĩ trong tháng 10, với nhu cầu trải rộng từ các chuyên khoa sâu đến tuyến y tế khu vực. Bên cạnh tăng đãi ngộ, ngành y tế đang triển khai thêm chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về tuyến cơ sở và giữ chân bác sĩ trẻ.

Cảnh báo chứng bệnh khiến người trẻ ăn mất kiểm soát

Cảnh báo chứng bệnh khiến người trẻ ăn mất kiểm soát

TPO - Tự gây nôn, nhịn ăn hay lạm dụng thuốc để giữ cân nặng có thể đẩy người mắc chứng ăn vô độ tâm thần vào tình trạng rối loạn điện giải nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ghi nhận những trường hợp người trẻ rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát và tìm mọi cách loại bỏ thức ăn khiến sức khỏe ảnh hưởng trầm trọng.

Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

TPO - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe