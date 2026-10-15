Người nhà quyết định hiến tạng nữ giáo viên sau khi gặp tai nạn tử vong

TPO - Không may gặp tai nạn, cô giáo Ph.T.A.Th. (SN 2004, quê ở xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) bị tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người nhà quyết định hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Người hiến là chị Ph.T.A.Th. (SN 2004, quê ở xã Đak Pơ, Gia Lai, là giáo viên). Ngày 10/10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng.

Y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với chị Ph.T.A.Th. và gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với nỗ lực cao nhất để cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người bệnh được các bác sĩ đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định.

Trong thời khắc đau đớn khi phải đối diện với sự ra đi của người thân, gia đình chị Th. quyết định đồng ý hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép. Các tạng được tiếp nhận và điều phối gồm gan và thận.

Để thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Người thân của chị Ph.T.A.Th. (bên phải) trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối tạng; đồng thời phối hợp với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai duy trì hồi sức người hiến nhằm bảo đảm tối đa chất lượng các tạng được trao tặng.

Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, vận động hiến mô, tạng cũng như tổ chức lấy và điều phối tạng tại địa phương.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với chị Ph.T.A.Th. và gia đình. Bởi trong nỗi đau mất đi người thân khi tuổi đời còn rất trẻ, gia đình đã lựa chọn trao đi những phần cơ thể quý giá của người thân yêu để sự sống được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

Theo bệnh viện, quyết định ấy không chỉ mang đến cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.