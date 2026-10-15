Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người nhà quyết định hiến tạng nữ giáo viên sau khi gặp tai nạn tử vong

Tiền Lê

TPO - Không may gặp tai nạn, cô giáo Ph.T.A.Th. (SN 2004, quê ở xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) bị tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người nhà quyết định hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Người hiến là chị Ph.T.A.Th. (SN 2004, quê ở xã Đak Pơ, Gia Lai, là giáo viên). Ngày 10/10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng.

tien-phong.jpg
Y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với chị Ph.T.A.Th. và gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với nỗ lực cao nhất để cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người bệnh được các bác sĩ đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định.

Trong thời khắc đau đớn khi phải đối diện với sự ra đi của người thân, gia đình chị Th. quyết định đồng ý hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép. Các tạng được tiếp nhận và điều phối gồm gan và thận.

Để thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

1.jpg
Người thân của chị Ph.T.A.Th. (bên phải) trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối tạng; đồng thời phối hợp với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai duy trì hồi sức người hiến nhằm bảo đảm tối đa chất lượng các tạng được trao tặng.

Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, vận động hiến mô, tạng cũng như tổ chức lấy và điều phối tạng tại địa phương.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với chị Ph.T.A.Th. và gia đình. Bởi trong nỗi đau mất đi người thân khi tuổi đời còn rất trẻ, gia đình đã lựa chọn trao đi những phần cơ thể quý giá của người thân yêu để sự sống được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

Theo bệnh viện, quyết định ấy không chỉ mang đến cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Xem thêm

#hiến tạng #chết não #Gia Lai #điều phối tạng #bệnh viện #người hiến #sống còn #nghĩa cử cao đẹp #Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Y tế: Ưu tiên kiểm tra nhóm thực phẩm nguy cơ cao

Thứ trưởng Bộ Y tế: Ưu tiên kiểm tra nhóm thực phẩm nguy cơ cao

TPO - Thay vì chủ yếu kiểm tra để phát hiện, xử lý sai phạm, công tác quản lý an toàn thực phẩm cần tập trung xác định những nguy cơ có thể xảy ra, từ đó xây dựng phương án giám sát và ngăn ngừa phù hợp. Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng phức tạp, các mối nguy liên tục thay đổi.

Ngửi mùi hoa sữa nồng nặc, có người đau đầu, buồn nôn: Bác sĩ tiết lộ điều ít người biết

Ngửi mùi hoa sữa nồng nặc, có người đau đầu, buồn nôn: Bác sĩ tiết lộ điều ít người biết

TPO - Mùi hoa sữa đậm đặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Tuy nhiên, những biểu hiện này không tự động đồng nghĩa với ngộ độc. Người mắc đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử dị ứng cần lưu ý hơn khi tiếp xúc. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này.

Phát động chuỗi khám tầm soát xóa 'Bớt' miễn phí trên cả nước

Phát động chuỗi khám tầm soát xóa 'Bớt' miễn phí trên cả nước

TPO - Ngày 14/10, chuỗi chương trình khám tầm soát Xóa “Bớt” Cho Em 2026 – 2027 được phát động. Đây là hoạt động mở đầu cho giai đoạn chủ động tìm kiếm, khám tầm soát và hỗ trợ điều trị người bệnh tại ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó, ưu tiên trẻ em, thanh thiếu niên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.

Càng nghiêm ngặt càng hiệu quả? Hiểu lầm khi theo đuổi chế độ ăn lành mạnh

Càng nghiêm ngặt càng hiệu quả? Hiểu lầm khi theo đuổi chế độ ăn lành mạnh

Các chế độ ăn uống nghiêm ngặt với nhiều nguyên tắc đang được nhiều người lựa chọn trong hành trình sống khỏe. Tuy nhiên, liệu càng nhiều giới hạn có đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn? Để duy trì lâu dài, điều quan trọng không chỉ là ăn “đúng” theo một xu hướng, mà là lựa chọn cách ăn phù hợp, cân bằng và có thể áp dụng bền vững trong cuộc sống hằng ngày.

Hai ca bệnh khó được bác sĩ Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp thế giới

Hai ca bệnh khó được bác sĩ Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp thế giới

TPO - Một người phụ nữ lồi mắt sau chấn thương sọ não và một cô gái trẻ nhập viện vì dị dạng mạch máu đã vỡ, là 2 ca bệnh phức tạp được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ với đồng nghiệp tại Hội nghị Liên đoàn Can thiệp mạch thần kinh thế giới tổ chức ở Hàn Quốc từ ngày 11-15/10.

Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

TPO - Nhiều người có thói quen xông lá hoặc cố gắng vận động để ra thật nhiều mồ hôi khi bị cúm, với hy vọng bệnh sẽ nhanh khỏi. Tuy nhiên, những cách làm này không giúp loại bỏ virus cúm, thậm chí có thể khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi hơn.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi BHYT cho y học cổ truyền

Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi BHYT cho y học cổ truyền

TPO - Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng chi phí từ Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho khám, chữa bệnh y học cổ truyền tăng tối thiểu gấp 2 lần so với năm 2025. Mục tiêu này áp dụng với tổng chi phí chi trả của Quỹ, không đồng nghĩa mức thanh toán cho từng dịch vụ được tăng gấp đôi.

Điều trị trúng đích mở ra kì vọng mới cho người bị hen nặng

Điều trị trúng đích mở ra kì vọng mới cho người bị hen nặng

TPO - Các chuyên gia y tế nhận định nhóm bệnh nhân hen nặng phải đối mặt với nguy cơ lên cơn cấp, nhập viện và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những tiến bộ trong tìm hiểu cơ chế viêm và điều trị trúng đích đang mở ra hướng tiếp cận mới, hướng tới kiểm soát bệnh hiệu quả và cá thể hóa điều trị.

Đưa bác sĩ trẻ về nhà thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

Đưa bác sĩ trẻ về nhà thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

Ngày 13/10, FPT Long Châu phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam công bố chương trình “Bác sĩ ngay đây – An tâm từ đây”. Đây là kế hoạch dài hạn, tạo thêm cơ hội để người dân được bác sĩ tư vấn sức khỏe, nhận diện sớm nguy cơ bệnh tật và kết nối với cơ sở y tế phù hợp.

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

TPO - Trong khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và thực phẩm vẫn chưa có, phía bánh mì Bà Được đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, tạm dừng kinh doanh và cho biết phối hợp khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tìm lời giải cho những ca đột quỵ khó

Tìm lời giải cho những ca đột quỵ khó

Mạch máu não liên tục tái tắc sau nhiều lần can thiệp khiến người đàn ông 48 tuổi ở TPHCM phải được đặt stent cứu vãn. Từ ca bệnh này đến kinh nghiệm xử trí xơ vữa nội sọ và nghiên cứu đáp ứng thuốc, các bác sĩ Việt Nam mang những bài toán trong điều trị đột quỵ đến trao đổi tại diễn đàn quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe