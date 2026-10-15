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Tẩy xóa vé xổ số để lĩnh thưởng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Luân Dũng

TPO - Chính phủ quy định phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức nhằm tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận bị phạt tới 200 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Theo Nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng, trong khi mức phạt tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, Nghị định quy định các mức phạt cụ thể.

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Vi phạm kinh doanh xổ số có mức phạt tối đa 200 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tổ chức có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng.

Đối với hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng, nếu hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vẫn theo Nghị định, tổ chức thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi kinh doanh xổ số không đúng địa bàn quy định cũng bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền bị phạt tới 200 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm quy định về in vé xổ số và phát hành vé, Nghị định quy định mức phạt từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức nhằm tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, tổ chức vi phạm quy định về bảo mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Trong khi đó, hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc và các công cụ tiền tệ khác, đồng thời thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng, bị phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Mức phạt từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố khi hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.

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