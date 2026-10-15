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Lấy ý kiến người dân về dự án Quảng trường Lạng Sơn

Trọng Đảng

TPO - Từ 13/10-19/10, tỉnh Lạng Sơn tổ chức lấy ý kiến người dân về Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn tại mặt bằng sân vận động Đông Kinh hiện nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch về việc lấy ý kiến nhân dân để thực hiện Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn nằm trên địa bàn phường Đông Kinh. Hình thức lấy ý kiến người dân được thực hiện rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn từ 13/10-19/10.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn lập, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng hơn 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương.

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Phối cảnh một phần công trình dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn.

Dự án triển khai tại khu vực sân vận động Đông Kinh hiện hữu, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, diện tích sàn thực hiện khoảng 45.871 m², tương đương 4,59 ha. Phía Bắc khu đất giáp đường Lê Lợi, phía Nam giáp đường Phai Vệ, phía Tây giáp đường Bà Triệu và phía Đông giáp núi Phai Vệ.

Quảng trường đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội, sự kiện, giáo dục truyền thống và sinh hoạt cộng đồng. Công trình cũng được định hướng bổ sung không gian mở, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao khả năng phục vụ người dân, du khách.

Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngã tư Lê Lợi - Bà Triệu dự kiến có diện tích hơn 900 m², chủ yếu phục vụ dâng hương, tưởng niệm và giáo dục truyền thống, khó đáp ứng yêu cầu tập trung đông người.

Dự án có các hạng mục chính, như Quảng trường trung tâm, sân khấu, hai khán đài, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các công trình đón tiếp, quản lý, kỹ thuật, Hồ nước kết hợp nhạc nước, cây xanh, đường dạo, chòi nghỉ, Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, đường giao thông nội bộ và hệ thống điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy.

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Sân vận động Đông Kinh và một số công trình lân cận được giải tỏa để thực hiện dự án.

Phạm vi dự án bao gồm sân vận động Đông Kinh và ba trụ sở công, gồm Khu nhà tập luyện và thi đấu thể thao, Cơ sở của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Khu dịch vụ của Liên đoàn Quần vợt và các ki-ốt cho thuê.

Theo tiến độ Tư vấn đưa ra, năm 2026 tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, phá dỡ các công trình trong phạm vi dự án và chuẩn bị điều kiện xây dựng.

Giai đoạn 2027-2029 thi công, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

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#Dự án Quảng trường Lạng Sơn #Quảng trường #sân vận động Đông Kinh #Tỉnh Lạng Sơn #thi công dự án quảng trường

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