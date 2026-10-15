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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

Bình Giang

TPO - Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 30/10 với chủ đề "Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp". Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình.

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Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 15/10, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, năm nay đánh dấu 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, là dịp có ý nghĩa đặc biệt để nhìn lại toàn bộ chặng đường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và khoa học.

Dấu mốc này càng có ý nghĩa quan trọng hơn sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới trụ sở UNESCO vào tháng 10/2024, góp phần mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng thực chất, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, có nhiều thế mạnh và ảnh hưởng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, giáo dục và đào tạo. Pháp cũng là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, gắn bó với quê hương và hội nhập tốt với xã hội sở tại.

Việc tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Pháp, công chúng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; truyền tải hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, hội nhập và chủ động trong hợp tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Paris và một số không gian văn hóa quốc tế có uy tín, chương trình sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Pháp; mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân hai nước.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, điểm nhấn của chương trình năm nay là Tuần sân khấu Việt Nam, nhằm giới thiệu tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, từ các loại hình nghệ thuật truyền thống đến những sáng tạo đương đại.

Đây cũng là dịp quảng bá chiều sâu và sự đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ sân khấu, đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần gũi hơn với công chúng Pháp, bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động của Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại trụ sở UNESCO và triển lãm về danh nhân Lê Quý Đôn.

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#Phu nhân Ngô Phương Ly #Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp #Ngày Việt Nam tại Pháp #Quan hệ Việt - Pháp #UNESCO

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