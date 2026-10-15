Bộ trưởng Công thương nêu 4 nhóm năng lực để doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

TPO - Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ rõ những năng lực doanh nghiệp Việt cần nâng cao để tham gia thị trường toàn cầu, đồng thời nêu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế.

2 phương diện, 4 năng lực cho doanh nghiệp Việt

Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Bá Thái - Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem, bày tỏ mong muốn xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm và đưa sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Từ thực tiễn khởi nghiệp, anh đặt vấn đề về những năng lực doanh nghiệp trẻ cần tập trung nâng cao, đồng thời mong muốn Bộ trưởng chia sẻ các giải pháp về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và kết nối chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu.

Anh Nguyễn Bá Thái đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng.

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao khát vọng của doanh nhân trẻ Nguyễn Bá Thái trong việc đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường toàn cầu, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị thế giới. Theo Bộ trưởng, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự chuẩn bị đồng bộ từ phía doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước.

Trả lời câu hỏi của anh Thái, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng cần chú trọng hai phương diện: Năng lực quản trị bên trong và khả năng tiếp cận thị trường bên ngoài.

“Trước hết, doanh nghiệp cần hoạch định một chiến lược vươn ra thị trường toàn cầu rõ ràng về mục tiêu và định hướng. Đây là điều kiện vô cùng quan trọng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, doanh nghiệp cần tập trung nâng cao bốn nhóm năng lực. Thứ nhất là năng lực quản trị, đổi mới tư duy và chuẩn bị nguồn nhân lực đủ tầm.

Doanh nghiệp cần làm quen với tư duy quản trị theo chuỗi giá trị, hệ sinh thái; đồng thời chú trọng tuân thủ, đặc biệt là tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền tác giả. Đội ngũ nhân sự cũng cần có khả năng kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và đàm phán quốc tế.

Thứ hai, doanh nghiệp cần chuẩn hóa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Bộ trưởng cho rằng việc trang bị các chứng chỉ phù hợp với từng lĩnh vực, thị trường sẽ giúp sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Bá Thái về những yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp khi vươn ra thị trường quốc tế.

Thứ ba, là nâng cao năng lực chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng thương mại và ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại. Doanh nghiệp cần chủ động tham gia các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Alibaba và những kênh phù hợp khác để quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, tiếp cận khách hàng nước ngoài.

Thứ tư, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thương hiệu, định vị giá trị và tạo sự khác biệt cho sản phẩm. Theo ông Hùng, có hai hướng cạnh tranh cơ bản là cung cấp sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc sản phẩm có giá trị tương đương nhưng với chi phí thấp hơn.

"Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển để tạo ra những sản phẩm khác biệt, có sức cạnh tranh', Bộ trưởng Bộ Công thương nêu.

Hoàn thiện chính sách đưa doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Về phía cơ quan quản lý, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại và hội nhập.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã xây dựng Luật Thương mại điện tử cùng các quy định hướng dẫn nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ cũng đang chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội sửa đổi bốn luật liên quan đến thương mại, quản lý ngoại thương, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời dự kiến trình Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

“Các cơ chế, chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, có điều kiện kiểm soát rủi ro khi tham gia những thị trường mới”, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết thời gian sẽ hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại và hội nhập.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển thị trường nước ngoài, chiến lược xuất khẩu; đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường, đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do mới, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa lợi thế từ các hiệp định đã ký kết.

Trong hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thông qua hệ thống thương vụ tại 63 nước.

"Cùng với đó, Bộ triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia nhằm nâng cao uy tín, vị thế của sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới; đồng thời thúc đẩy chương trình Go Global, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra nước ngoài và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu", Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu.

Một nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh là triển khai các chính sách phòng vệ thương mại, tăng cường cảnh báo sớm những nguy cơ doanh nghiệp có thể gặp phải khi tham gia thị trường nước ngoài, đồng thời kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.