Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Doanh nghiệp nhỏ mới được đáp ứng 20% nhu cầu vốn

Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, chị Nguyễn Thùy Chi - người khuyết tật bại não, đồng sáng lập, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm vào xanh, Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 cho biết từ thực tế xây dựng doanh nghiệp xã hội, chị nhận thấy muốn tiếp cận nguồn vốn, doanh nghiệp trước hết phải có sản phẩm tốt và thị trường.

Tuy nhiên, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Chị Thùy Chi mong muốn lãnh đạo Bộ Tài chính làm rõ các giải pháp khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên khuyết tật.

Chị Nguyễn Thùy Chi - người khuyết tật bại não, đồng sáng lập, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm vào xanh, đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Tài chính tại chương trình.

Trả lời câu hỏi trên, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ông ấn tượng với câu hỏi của Thùy Chi bởi thể hiện được ý chí vươn lên, tinh thần khởi nghiệp, đồng thời cũng là vấn đề mang tính thời sự, được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là thanh niên quan tâm.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng của thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên, để biến khát vọng đó thành hiện thực, cần có những điều kiện đi kèm, trong đó có khả năng tiếp cận nguồn lực và môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu lắng nghe câu hỏi của thanh niên.

Ông Tạ Anh Tuấn cho rằng trong thời gian qua, thực hiện tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành một số chính sách về tài chính, thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, có chính sách nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng; giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đối tượng có doanh thu hằng năm dưới 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng ưu đãi cũng được triển khai nhằm giúp doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên, tiếp cận nguồn vốn.

“Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá việc tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp do thanh niên khởi nghiệp, vẫn còn khó khăn. Hiện nay, khoảng 98% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế, mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu”, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nêu.

Giải pháp tiếp sức doanh nghiệp khởi nghiệp

Để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung, doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp nói riêng, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026. Dự thảo tập trung vào ba nhóm giải pháp chính.

Thứ nhất là đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, thanh niên hiện chủ yếu khởi nghiệp trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, dự thảo hướng tới mở rộng, đa dạng hóa và linh hoạt hơn các hình thức tiếp cận tín dụng, không chỉ căn cứ vào tài sản bảo đảm mà còn xem xét các yếu tố khác như doanh thu, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn giải trả lời câu hỏi về việc gỡ vướng để tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cùng với hỗ trợ tiếp cận vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa sổ sách tài chính, tăng tính minh bạch và hoàn thiện hệ thống thông tin.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, bên cạnh đa dạng hóa nguồn vốn, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư, hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, trường đại học và viện nghiên cứu.

Việc kết nối này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn mà còn tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm quản lý, ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới đối tác và thị trường. Đây cũng là những hạn chế mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do thanh niên thành lập, đang gặp phải.

Cùng với đó, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí khởi nghiệp và chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Một số giải pháp được đề xuất gồm xây dựng mô hình doanh nghiệp một người, đơn giản hóa sổ sách kế toán và thủ tục tính thuế.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, các giải pháp này dự kiến giúp nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh giảm chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế, đơn giản hóa công tác kế toán và tăng tính minh bạch.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục, chi phí và khơi thông nguồn lực, góp phần triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp.