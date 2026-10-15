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Pháp luật

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Công an phát hiện 451 thân gỗ bị cưa hạ trong rừng từ đầu mối chiếc xe tải

Tiền Lê

TPO - Sau khi bắt giữ xe tải chở hàng chục tấn gỗ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác ban đầu xác định số gốc cưa hạ 451 gốc cưa gỗ dầu, cà chít, cám…

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (SN 1988, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Được (SN 1994, trú thôn Phú Vân, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” để điều tra, xử lý.

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Số gỗ tang vật trong vụ án.

Theo đó, ngày 8/10, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải biển số 81C-17147 do Trần Văn Được điều khiển trên đường Tỉnh lộ 675 hướng từ xã UBND xã Ia Mơ về hướng UBND xã Ia Pia, trên xe chở khoảng 10 - 12 tấn gỗ, củi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bước đầu đối tượng khai nhận, số gỗ, củi trên do Dũng kết hợp với Được, rồi thuê một số đối tượng khai thác trái phép rừng tự nhiên tại lâm phần Trạm quản lý bảo vệ rừng số 08 - Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai (địa phận do UBND xã Ia Mơ quản lý).
Sau khi khai thác gỗ rừng tự nhiên, các đối tượng vận chuyển đi để bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để làm củi đốt phục vụ sản xuất.

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Xe tải được cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác ban đầu xác định số gốc cưa hạ 451 gốc cưa có đường kính trung bình từ 10 - 40cm (dầu, cà chít, cám…).

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