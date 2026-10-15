Mùi hoa sữa 'tấn công' phố phường Hà Nội

TPO - Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.
TPO - Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhóm tác giả Báo Tiền Phong nhận giải A với loạt bài "Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai".
TPO - Triển lãm tranh của “Thiên thần lơ đãng Kha Du” từ 17-27/10 tại Hà Nội nói lên nhiều điều. Một cô bé kém giao tiếp bằng lời nhưng nội tâm thực sự phong phú, mãnh liệt với hàng trăm bức tranh đầy màu sắc của những con người dân tộc miền núi, nơi văn hóa truyền thống hiện lên sống động.
Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.
TP - Điện ảnh Việt vừa chứng kiến thất bại trên đấu trường phòng vé lẫn sự đón nhận của khán giả với bộ phim huyền sử ''Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" - tác phẩm được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ suốt hàng thập kỷ với mức kinh phí thuộc hàng cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội.
TPO - Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, mang đến hương thơm đặc trưng của mùa thu. Tuy nhiên ở một số khu dân cư, hàng chục cây hoa sữa lâu năm khiến nhiều cư dân khó chịu, phải đóng kín cửa sổ, thậm chí dùng vòi phun nước lên cây để hạn chế mùi hương.
Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.
TPO - Đợt khai quật mới nhất tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng, cung cấp thêm bằng chứng xác định Đàn tế Nam Giao được xây dựng đồng bộ hơn 600 năm trước, dưới triều vua Hồ Hán Thương.
TPO - Ngoài trải nghiệm "làm mẹ", thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng như chơi cờ vua, vẽ tranh, chơi piano... Các cô gái còn dạy tiếng Anh, giao lưu và vui chơi cùng các em nhỏ, mang đến những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
TPO - Chương trình nghệ thuật Khúc tri ân với loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng được nghệ sĩ, tốp ca múa thể hiện, cùng hành trình thực hiện lời hứa đi tìm đồng đội của vị bác sĩ già.
TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.
TPO - Dâng hương tại Bến tàu không số K15, gặp những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm những câu chuyện để hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ.
TPO - Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân năm 2026, ban tổ chức định hướng hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo và sản xuất, chú trọng bảo đảm tính chân thực của tác phẩm.
TPO - Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Chu Đậu là dòng gốm cổ lừng danh từ thế kỷ XIV-XVII, bị thất truyền và được phục dựng lại thành một làng nghề truyền thống.
TPO - Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.