Vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh diễn khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng

TPO - Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội.
TPO - Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, mang đến hương thơm đặc trưng của mùa thu. Tuy nhiên ở một số khu dân cư, hàng chục cây hoa sữa lâu năm khiến nhiều cư dân khó chịu, phải đóng kín cửa sổ, thậm chí dùng vòi phun nước lên cây để hạn chế mùi hương.
Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.
TPO - Đợt khai quật mới nhất tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng, cung cấp thêm bằng chứng xác định Đàn tế Nam Giao được xây dựng đồng bộ hơn 600 năm trước, dưới triều vua Hồ Hán Thương.
TPO - Ngoài trải nghiệm "làm mẹ", thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng như chơi cờ vua, vẽ tranh, chơi piano... Các cô gái còn dạy tiếng Anh, giao lưu và vui chơi cùng các em nhỏ, mang đến những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
TPO - Chương trình nghệ thuật Khúc tri ân với loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng được nghệ sĩ, tốp ca múa thể hiện, cùng hành trình thực hiện lời hứa đi tìm đồng đội của vị bác sĩ già.
TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.
TPO - Dâng hương tại Bến tàu không số K15, gặp những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm những câu chuyện để hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ.
TPO - Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân năm 2026, ban tổ chức định hướng hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo và sản xuất, chú trọng bảo đảm tính chân thực của tác phẩm.
TPO - Tác phẩm "Conversation d'élégantes au jardin" của Vũ Cao Đàm vừa lập kỷ lục mới cho tranh Việt trên thị trường đấu giá công khai, với mức 3,69 triệu USD. Cùng với những kết quả đáng chú ý tại các phiên đấu giá tranh Việt gần nhất, giới chuyên môn nhận định sự quan tâm của thị trường đang có dấu hiệu mở rộng từ thế hệ Đông Dương sang các giai đoạn tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam.
TPO - Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Chu Đậu là dòng gốm cổ lừng danh từ thế kỷ XIV-XVII, bị thất truyền và được phục dựng lại thành một làng nghề truyền thống.
TPO - Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.
TP - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, giữa màu xanh cây rừng Cồn Cỏ vẫn còn những đường giao thông hào men theo triền dốc, sở chỉ huy, trận địa pháo, trạm cứu thương, bến tiếp tế… Ở hòn đảo tiền tiêu này, lịch sử không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà hiện diện dưới mỗi bước chân.
Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.
TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.