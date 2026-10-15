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Văn hóa

Vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh diễn khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng

Ngọc Ánh

TPO - Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội.

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Ngày 14/10, TP Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô. Phát biểu chào mừng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội.
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NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cũng khẳng định Liên hoan không chỉ là dịp để các đơn vị nghệ thuật trình diễn tài năng, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc nhất đến với công chúng, mà còn là nơi để đội ngũ những người làm nghệ thuật cùng nhìn nhận, đánh giá và tìm ra những hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ mới.
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Lãnh đạo, đại diện các đơn vị tham dự Liên hoan nhận cờ lưu niệm và hoa của ban tổ chức.
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Tiết mục xiếc đặc sắc mở màn sự kiện. Điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu. Từ ngày 13/10, ban tổ chức triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn tới khán giả Thủ đô.
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Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (cả công lập và ngoài công lập) trên cả nước, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tài năng các loại hình sân khấu như chèo, cải lương, kịch nói, rối, xiếc, dân ca Nghệ Tĩnh.
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Dàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội mang đến khán giả vở diễn Ai là cha tôi.
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Đây là tác phẩm được gửi gắm nhiều tâm huyết và sự sáng tạo của cả ê-kíp nghệ thuật, đặc biệt là đạo diễn NSƯT Thiện Tùng.
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Vợ chồng nghệ sĩ Thùy Anh - NSƯT Ngọc Quỳnh diễn chung tác phẩm.
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Ai là cha tôi lấy bối cảnh trong gia đình đơn thân thời hiện đại với hình ảnh một người mẹ mẫu mực và cô con gái ngoan hiền. Bên ngoài, cuộc sống của họ dường như bình yên và trọn vẹn. Tuy nhiên, phía sau sự êm đềm ấy là những khoảng lặng chưa từng được gọi tên, những bí mật của quá khứ vẫn âm thầm tồn tại…
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Các tác phẩm được biểu diễn đến 22/10 tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội.
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Sự hưởng ứng của công chúng là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu vẫn được duy trì và có thêm cơ hội tiếp cận thế hệ khán giả mới.

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#Liên hoan sân khấu #Hà Nội #nghệ thuật #sân khấu #diễn viên #kịch #cải lương #NSƯT Ngọc Quỳnh

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