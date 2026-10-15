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Bức vẽ đặc biệt của 'thiên thần lơ đãng'

Đặng Tuấn

TPO - Triển lãm tranh của “Thiên thần lơ đãng Kha Du” từ 17-27/10 tại Hà Nội nói lên nhiều điều. Một cô bé kém giao tiếp bằng lời nhưng nội tâm thực sự phong phú, mãnh liệt với hàng trăm bức tranh đầy màu sắc của những con người dân tộc miền núi, nơi văn hóa truyền thống hiện lên sống động.

Tôi quen thân gia đình GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - hơn 20 năm rồi. Một điều khiến tôi suy nghĩ đó là về đứa con gái út của anh, bé Kha Du.

Hồi ấy, cháu mới 8 tuổi. Nhiều khi tôi thấy mắt anh đượm buồn. Hỏi kỹ, anh nói rằng cháu bị khiếm khuyết, khó dùng lời nói để mô tả điều mình muốn.

Rồi một hôm, anh rất vui, nói với tôi rằng mẹ cháu Kha Du đã phát hiện ra điểm mạnh của cháu: khó diễn tả bằng lời, nhưng thể hiện rất sắc sảo bằng cây cọ vẽ, hình khối và màu sắc.

Năm 2025, cháu nghe nói có cuộc thi vẽ về nghệ thuật xiếc Việt Nam. Cháu thích xem xiếc, nên nghĩ ra ngay cách thể hiện bằng cây cọ vẽ. Bé Kha Du được Liên đoàn Xiếc Việt Nam trao giải nhất.

Kể từ khi phát hiện năng khiếu của con, mẹ cháu cho cháu theo học hội họa theo trường phái hiện đại, tranh trừu tượng. Thế nhưng, Kha Du có tính đặc biệt bướng bỉnh, thầy dạy thì cứ nghe nhưng không theo, luôn vẽ theo ý tưởng của mình.

Vậy nên không biết bé vẽ theo trường phái hội họa nào nữa. Không phải là siêu thực, ai muốn hiểu là gì cũng được. Có lẽ, Kha Du vẽ cuộc sống thực bằng những nét vẽ cách điệu.

Thấy vậy, mẹ bé đành cho thôi học, tự mình học hỏi hội họa để kèm cho con theo hướng tự nảy nở ý tưởng vẽ riêng. Đến nay, bé Kha Du đã hoàn thành cả trăm tác phẩm hội họa. Hội Mỹ thuật Hà Nội đã giúp cháu tổ chức một cuộc triển lãm tranh cá nhân tại Hà Nội.

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Bé Kha Du (giữa) nhận giải nhất cuộc thi vẽ tranh Xiếc Việt Nam.

Bé Kha Du tự chọn tiêu đề cho phòng tranh của mình là “Thiên thần lơ đãng”, như muốn nói về sự “lơ đãng” của bản thân. Bé cũng mong muốn mọi người quan tâm, tham dự phòng tranh của mình.

Anh Võ đã rất vui, anh nói rằng: “Đúng là trời không cho ai tất cả, và cũng lấy đi của ai tất cả”. Kha Du không thể mô tả kỹ lưỡng bằng lời thì trời bù lại cho cách thể hiện bằng cọ vẽ, thông qua hình khối đặc trưng và màu sắc tương phùng.

Anh Võ đã giới thiệu cho tôi vài bức tranh của Kha Du mang tính điển hình.

Tác phẩm Phiên chợ vùng cao tái hiện không gian lễ hội tưng bừng, đầy màu sắc của những con người dân tộc miền núi, nơi văn hóa truyền thống hiện lên sống động qua những bộ trang phục thổ cẩm độc đáo và những chiếc khăn đội đầu cầu kỳ.

Sự kết hợp giữa các mảng màu vàng rực rỡ cùng nét vẽ biểu hiện phóng khoáng tiếp tục làm nổi bật tinh thần văn hóa bản địa đầy tự hào.

Tác phẩm Nhiều tôi trong tôi mang đến sự đan xen phức hợp của nhiều gương mặt và ánh mắt, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu.

Sự kết hợp táo bạo giữa các mảng màu phong phú, chất liệu dày dặn cùng bố cục liền mạch tiếp tục thể hiện tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, muốn bộc lộ sự đầy đặn và phức tạp trong mỗi con người.

Tác phẩm Nhìn bằng trái tim mở ra một không gian đầy tính chiêm nghiệm với hình ảnh bốn nhân vật đeo băng che mắt, như đang hướng sự chú ý hoàn toàn vào thế giới nội tâm.

Sự kết hợp giữa các mảng màu đỏ, xanh tương phản mạnh mẽ cùng nét cọ thể hiện sự độc đáo trong cách khắc họa dấu ấn nghệ thuật sâu sắc và cá tính.

Tác phẩm Những gương mặt kết nối thể hiện tập thể sống động gồm nhiều gương mặt với những đường nét đen mạnh mẽ và phóng khoáng, nổi bật trên nền đa sắc màu. Sự kết hợp giữa phong cách trừu tượng biểu hiện và các mảng màu rực rỡ thể hiện góc nhìn sắc nét về con người và sự kết nối cộng đồng.

Bé Kha Du có hơn 100 tác phẩm hội họa đã hoàn thành trong triển lãm lần này. Tôi chỉ muốn giới thiệu vài bức họa mà tôi cho rằng hội họa là cách để bé thể hiện tư duy của mình, điều mà bé không thể diễn đạt bằng lời.

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#tranh bé Kha Du #triển lãm tranh #năng khiếu nghệ thuật #khuyết tật #văn hóa dân tộc #hội họa trẻ em #tác phẩm nghệ thuật

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