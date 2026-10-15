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Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Xuân Tùng - Như Ý - Dương Triều

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Chiều 15/10, tại Hà Nội diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

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Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng trao đổi tại chương trình.

"Các bạn còn quan tâm đến ngành nên tôi rất vui"

Tại chương trình, có anh Hồ Hoàng Hiếu - Giám đốc công ty TNHH Dịch Vụ- Đầu Tư - Phát Triển An Gia, quan tâm tới nội dung thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với lĩnh vực nông nghiệp.

Từ thực tế sản xuất, anh cho rằng, nông nghiệp ngày nay ngoài kinh nghiệm còn cần tri thức, công nghệ, quản trị. Anh mong muốn nhận được chia sẻ, giải đáp từ Bộ NN&MT về những điểm nghẽn về đất đai, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi cần được ưu tiên tháo gỡ; cũng như kỳ vọng của Bộ NN&MT đối với thanh niên trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

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Anh Hồ Hoàng Hiếu - thanh niên nông thôn khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đặt câu hỏi tại chương trình.

Trao đổi tại chương trình, ông Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ rất vui khi giới trẻ, thanh niên quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo số liệu thống kê năm 2025, số lượng tuyển sinh chỉ có 9.000 sinh viên tham gia ngành nông nghiệp, chiếm 1,3% trong tổng số tỷ lệ tuyển sinh của năm. “Hôm nay các bạn đặt câu hỏi này chứng tỏ các bạn còn quan tâm đến ngành nên tôi rất vui”, ông Hùng nói.

Ưu tiên đất sử dụng cho nông nghiệp nông thôn

Giải đáp mối quan tâm của anh Hiếu, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng nêu rõ, tiếp cận đất đai, vốn và liên kết chuỗi… là những yếu tố rất quan trọng khi khởi nghiệp.

Về việc tiếp cận đất đai, hệ thống thiết chế pháp lý từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là đối với đất sử dụng cho nông nghiệp nông thôn, từ trước đến nay đều nhận được sự ưu tiên. Hầu như không có vướng mắc, khó khăn đáng kể nào.

"Tôi hiểu rằng có lẽ bạn Hồ Hoàng Hiếu đang trao đổi về việc mở rộng quy mô. Nếu mở rộng quy mô, chúng ta có mấy vấn đề: Một là phải mua thêm, hai là liên kết. Mô hình hợp tác xã là một trong những mô hình rất tốt, chúng ta có thể liên kết. Chúng ta liên kết với những hộ có sử dụng đất liền kề hoặc trong vùng có môi trường, chất đất, khí hậu phù hợp với sản phẩm nông nghiệp của mình, ví dụ như dược liệu của bạn, chúng ta sẽ phải liên kết", ông Hùng nói.

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Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng trao đổi tại chương trình.

Về tiếp cận vốn, theo ông Hùng, ngành nông nghiệp có rất ít hỗ trợ vốn nói chung. Ngoài bảo hiểm nông nghiệp - được xem là một cơ chế an toàn, còn có nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Nếu có nội dung cập nhật vào các chương trình mục tiêu quốc gia thì địa phương sẽ có hỗ trợ. Vốn chính vẫn phải tiếp cận từ phía ngân hàng.

Bộ trưởng NN&MT cho biết: Về liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường, trụ sở tại số 10 Tôn Thất Thuyết luôn sẵn sàng hỗ trợ. Số điện thoại liên hệ đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các bạn có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào.

Về liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường, theo ông Hùng, Bộ NN&MT đang làm rất tích cực. Bộ đã liên thông với các địa phương, hiện có 28/34 địa phương đã đăng ký liên thông truy xuất nguồn gốc trên hệ thống của ngành.

Ông Hùng nhấn mạnh, truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo được chất lượng thì đến lúc nào đó sẽ tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

“Bạn có sản phẩm tốt, người tiêu dùng sẽ tìm đến bạn, chứ bạn không phải tiếp cận thị trường nữa”, ông Hùng bày tỏ.

Nhiều tràng pháo tay hưởng ứng chia sẻ của Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng: Khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

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