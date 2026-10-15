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Giáo dục

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Gia Lai làm rõ vì sao 3 nguyên hiệu trưởng xuống làm giáo viên?

Trương Định

TPO - Sau khi sắp xếp trường học tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, có 3 nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên. Vì thế, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã yêu cầu địa phương làm rõ căn cứ lựa chọn, bố trí nhân sự.

Ngày 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị về công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Bố trí 3 nguyên hiệu trưởng xuống làm giáo viên

Trường Tiểu học Kim Đồng (ở phường Quy Nhơn Nam) sau sắp xếp được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Theo hồ sơ, bà Đ.T.T.H - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp.

Nhưng theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cần làm rõ căn cứ lựa chọn bà H. từ nhóm trường khác làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm phạm vi nguồn nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả đối chiếu với nhân sự thuộc các trường sáp nhập.

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Sau sắp xếp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ được bố trí làm giáo viên.

Hơn nữa, bà H.T.H.T - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và bà M.H.T.Q - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ được bố trí làm giáo viên. Trong khi trường sau sắp xếp vẫn có vị trí phó hiệu trưởng và có trường hợp phó hiệu trưởng thuộc nhóm trường khác được điều động, bố trí giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sở GD&ĐT Gia Lai nhận thấy, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ bảng đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thứ tự ưu tiên của bà T. và bà Q. với những người được bố trí phó hiệu trưởng. Đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam bổ sung căn cứ lựa chọn.

Đối với trường hợp bà C.T.H.N - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (trước sắp xếp), hồ sơ thể hiện bà còn thời gian công tác 21 tháng đến tuổi nghỉ hưu. Sau sắp xếp, bà được bố trí làm giáo viên, trong khi trường sau sắp xếp vẫn bố trí các chức danh phó hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với bà N; đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại, phương án bố trí phó hiệu trưởng và chính sách áp dụng; không suy đoán quyền đương nhiên được bổ nhiệm chỉ từ thời gian còn công tác.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp, UBND phường Quy Nhơn Nam bố trí 2 viên chức kế toán, gồm bà N.T.H - nguyên Kế toán Trường Tiểu học Kim Đồng và bà N.T.B.M - nguyên Kế toán Trường Tiểu học Võ Văn Dũng. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục, về nguyên tắc mỗi vị trí 1 người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng điều kiện cụ thể của Nghị quyết.

Vì thế, Sở đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ việc bố trí 2 kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng, kèm hồ sơ xác định loại hình trường, quy mô lớp, vị trí việc làm và căn cứ áp dụng ngoại lệ (nếu có); đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp.

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