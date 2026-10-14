Robot AI và công nghệ sẽ ngập tràn lễ trao giải thưởng 'Chuyển đổi số Việt Nam 2026'

TPO - Robot AI, thiết bị thông minh và màn trình diễn laser mapping tương tác LED là những điểm nhấn tại VDA 2026, lan tỏa thông điệp chuyển đổi số gắn với giá trị thực.

Chiều 14/10, lễ trao giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026" sẽ diễn ra tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Hà Nội.

Robot AI giao lưu với khách mời

Không chỉ là dịp vinh danh những cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số, sự kiện năm nay còn được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Tại khu vực đón khách, robot AI sẽ trở thành một điểm tương tác đáng chú ý. Khách mời có thể đặt câu hỏi, giao lưu với robot và tìm hiểu thông tin về giải thưởng, trực tiếp trải nghiệm cách trí tuệ nhân tạo phản hồi trong một tình huống cụ thể.

Robot AI sẽ trở thành một điểm tương tác đáng chú ý. Khách mời có thể đặt câu hỏi, giao lưu với robot và tìm hiểu thông tin về giải thưởng, trực tiếp trải nghiệm cách trí tuệ nhân tạo phản hồi trong một tình huống cụ thể. Ảnh: Ban Tổ chức.

Khu vực check-in được bố trí hệ thống camera xoay trước backdrop Vietnam Digital Awards 2026, cho phép khách mời lưu lại những thước phim với góc quay chuyển động. Bên cạnh đó, nhẫn thông minh và vòng đeo tay thông minh cũng được giới thiệu để khách mời trải nghiệm các thiết bị công nghệ gắn với đời sống hằng ngày.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết bên cạnh chương trình lễ trao giải, VDA 2026 mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm công nghệ, nơi khách mời không chỉ theo dõi những thành tựu chuyển đổi số được vinh danh mà còn có cơ hội trực tiếp tương tác và khám phá các ứng dụng mới thông qua hoạt động giao lưu với robot AI, trải nghiệm nhẫn thông minh, vòng đeo tay thông minh và hệ thống camera xoay tại khu vực check-in.

Laser mapping, múa tương tác LED kể câu chuyện Việt Nam trong thế giới số

Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình còn có các phóng sự về hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam và những tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn. Điểm nhấn là màn trình diễn laser mapping tương tác LED mang tên "Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số", kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ.

Màn múa tương tác LED kết hợp hình ảnh robot ảo và hiệu ứng chữ AI, tạo điểm nhấn công nghệ cho chương trình. Ảnh: Ban Tổ chức.

Mạch hình ảnh được xây dựng từ robot và các biểu tượng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, mạng lưới dữ liệu, mở rộng đến bản đồ số Việt Nam và những lĩnh vực ứng dụng như thành phố thông minh, Chính phủ số, nhà máy số, nông nghiệp số. Các hình ảnh được kết nối thành một hành trình thị giác, phác họa sự chuyển động của công nghệ trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, ông Nguyễn Đồng Hưng, đạo diễn chương trình lễ trao giải cho biết, phần trình diễn năm nay được xây dựng như một hành trình kết nối giữa niềm tự hào dân tộc, những thành tựu khoa học công nghệ và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Ban Tổ chức muốn truyền tải thông điệp kết quả của chuyển đổi số đang hiện hữu, mang lại những giá trị thực cho người dân và doanh nghiệp. Nó đang tạo dựng nền tảng để Việt Nam chủ động bước vào kỷ nguyên số, phát triển đất nước hùng cường.

"Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra những hiệu ứng thị giác ấn tượng, mà còn mong muốn mỗi hình ảnh đều góp phần làm rõ ý nghĩa của chuyển đổi số đối với sự phát triển của đất nước. Khi các dòng sáng hội tụ thành biểu tượng giải thưởng ở cuối chương trình, đó cũng là cách chúng tôi gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa con người, công nghệ và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới", đạo diễn Nguyễn Đồng Hưng nói.

Mạch cảm xúc của chương trình được nối tiếp qua hai ca khúc "Hào khí Việt Nam" và "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai". Nếu ca khúc đầu khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu cha ông để lại, ca khúc sau gửi gắm khát vọng tiếp nối truyền thống, thúc đẩy chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và dữ liệu lớn, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình chiếu vì thế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ trao giải, mà còn góp phần truyền tải câu chuyện về một Việt Nam kế thừa những giá trị đã có, đồng thời chủ động biến khoa học công nghệ thành động lực phát triển mới.

Tạp chí Nhà đầu tư là một trong những đơn vị bảo trợ truyền thông cho giải thưởng. Ảnh: Ban Tổ chức.

VDA 2026 vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau 8 mùa tổ chức, giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 400 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Bước sang mùa giải thứ 9, VDA 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục. Ban Tổ chức dự kiến vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu.

Năm hạng mục của giải thưởng gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và Tôn vinh cá nhân.