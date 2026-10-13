Thả 16 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

TPO - 16 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ, gồm khỉ đuôi dài, rùa núi vàng và trăn đất, được thả trở lại môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Chiều 13/10, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) tổ chức tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 592, xã Mô Rai.

Theo đó, 16 cá thể thuộc 3 loài được thả về rừng, gồm 10 cá thể khỉ đuôi dài, 5 cá thể rùa núi vàng và 1 cá thể trăn đất. Những cá thể này được tiếp nhận từ các tỉnh, thành phố Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và Hải Phòng, đều có tình trạng sức khỏe tốt trước khi tái thả.

Cá thể khỉ đuôi dài được thả về rừng.

Khu vực tái thả được lựa chọn phù hợp với vùng phân bố, đặc điểm sinh học và tập tính của từng loài, tạo điều kiện để các cá thể thích nghi, tự kiếm ăn và sinh tồn trong tự nhiên.

Theo Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, việc tái thả nhằm đưa những cá thể đủ điều kiện trở lại môi trường sống tự nhiên, góp phần bảo tồn nguồn gen, duy trì đa dạng sinh học và phục hồi quần thể các loài.

Cá thể trăn đất được thả về rừng.

Trước đó, chiều 9/10, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái của vườn cũng phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thả 7 cá thể động vật rừng quý hiếm tại khoảnh 3, tiểu khu 593.

Trong số này có 5 cá thể khỉ, gồm 3 khỉ đuôi lợn, 1 khỉ mặt đỏ, 1 khỉ vàng; cùng 1 cá thể rùa dứa và 1 cá thể tê tê Java.

Các cá thể trên đều do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND các xã, phường Kon Braih, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đăk Mar, Đăk Sao, Trương Quang Trọng và Cẩm Thành.

Cua bay Kon Tum.

Trong tháng 9, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray công bố bổ sung 5 loài động, thực vật quý hiếm mới được ghi nhận tại vườn, gồm rùa núi vàng, rùa đất Sê Pôn, ba ba da trơn, cua bay Kon Tum và lan hài đài cuốn.

Trong đó, rùa Núi Vàng, rùa đất Sê Pôn, cua bay Kon Tum và lan hài đài cuốn có tên trong Sách Đỏ Việt Nam; ba ba da trơn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức sẽ nguy cấp (VU).

Ba ba da trơn.

Việc bổ sung các loài mới nâng tổng số loài động vật được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray lên 1.005 loài, trong đó có 114 loài nguy cấp, quý, hiếm. Hệ thực vật có 1.896 loài, trong đó 184 loài nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động phục vụ giám sát đa dạng sinh học, theo dõi và ghi nhận các loài động vật trong tự nhiên.

Rùa đất Sê Pôn.

Với diện tích hơn 56.000ha, Chư Mom Ray là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Năm 2004, vườn được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN.