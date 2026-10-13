Sau sự cố hố ga rò rỉ khiến nước thải chảy thẳng ra biển, Gia Lai chi 3,5 tỷ đồng xử lý

Ngày 12/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm và tuyến ống thu gom, dẫn nước thải khu vực Nhơn Lý về Trạm xử lý nước thải Suối Cả (phường Quy Nhơn Đông). Dự án có tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Dự án được đầu tư nhằm thu gom, chuyển một phần nước thải sinh hoạt khu vực Lý Hưng - Lý Lương về Trạm xử lý nước thải Suối Cả với lưu lượng phù hợp khả năng tiếp nhận, xử lý của trạm. Qua đó, góp phần giảm tải cho Trạm xử lý nước thải Lý Lương công suất 100m³/ngày đêm, khai thác hiệu quả công trình đã được đầu tư và cải thiện vệ sinh môi trường khu vực Nhơn Lý.

Nước từ hố ga rò rỉ chảy tràn lên mặt đường. Ảnh: Trương Định.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án sẽ xây dựng trạm bơm nước thải mới với công suất dự kiến khoảng 200m³/ngày đêm, cùng hệ thống đường ống thu gom và ống áp lực dẫn nước thải về Trạm xử lý nước thải Suối Cả.

Đối với Trạm xử lý nước thải Suối Cả hiện hữu, có công suất thiết kế 170m³/ngày đêm, dự án sẽ lắp đặt lại các thiết bị cần thiết và tổ chức vận hành thử nghiệm trong 3 tháng. Quá trình này nhằm đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải, hoàn thiện các thủ tục môi trường theo quy định và bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ sau khi đấu nối.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, đầu tháng 7/2026, nhiều hố ga trên tuyến đường ven biển thuộc phường Quy Nhơn Đông liên tục rò rỉ, khiến nước thải trào lên mặt đường, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và du khách.

Nước thải chảy thẳng ra biển. Ảnh: Trương Định.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, hệ thống ban đầu được thiết kế để thu gom nước mưa. Tuy nhiên, sau đó được đấu nối thêm nước thải sinh hoạt để dẫn về trạm xử lý.

Việc tiếp nhận thêm lượng nước thải khiến hệ thống quá tải, trong khi đường ống có kích thước nhỏ, dẫn đến hiện tượng nước dội ngược và tràn ra ngoài qua các hố ga. Toàn tuyến có 27 hố ga, trong đó 6 hố ga bị rò rỉ. Đến nay, địa phương đã cơ bản khắc phục tình trạng nước thải tràn lên mặt đường và chảy ra biển.