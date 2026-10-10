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Khoa học

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Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

Trương Định

TPO - Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi (gọi tắt Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững.

Ngày 10/10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE (ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) diễn ra sự kiện Đối thoại Quy Nhơn lần thứ nhất. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Đối thoại Quy Nhơn có sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), UBND tỉnh Gia Lai cùng sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự đồng hành của nhiều tổ chức đối tác hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) dự chương trình. Ảnh: Trương Định.
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Các đại biểu, nhà khoa học trong nước và quốc tế dự chương trình. Ảnh: Trương Định.

Sự kiện quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, bao gồm đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sáng kiến của Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE, những đóng góp hết sức tâm huyết của GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc và các cộng sự.

Theo Phó Thủ tướng, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với tất cả các quốc gia. Thực tiễn cho thấy biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, mạnh hơn so với dự báo, đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia.

Trước tác động ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, quá trình chuyển đổi của nền kinh tế thế giới cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Những chuyển động này cho thấy nguồn lực cho phát triển đang ngày càng tập trung hơn vào các lĩnh vực phục vụ chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng chống chịu.

“Hiện Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng 2 con số, đồng thời phải thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt trong tổng thể quá trình chuyển đổi và phát triển của nền kinh tế - đây cũng chính là mối quan hệ giữa 'khí hậu' và 'chuyển đổi' mà Đối thoại Quy Nhơn hôm nay đang đặt ra”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Theo Phó Thủ tướng, Đối thoại Quy Nhơn có thể tạo ra một giá trị riêng và có ý nghĩa lâu dài. Đây không chỉ là nơi để nêu lại những cam kết và thành tựu đã đạt được, mà cần trở thành một không gian để trao đổi sâu, định hướng quá trình chuyển đổi, tìm kiếm những giải pháp phù hợp, tối ưu để triển khai.

“Tôi mong Đối thoại Quy Nhơn từng bước hình thành một mạng lưới hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học, cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp và trong tương lai đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi sẽ trở thành sự kiện quốc tế quan trọng. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và mong muốn đối thoại Quy Nhơn phát triển thành một diễn đàn thường niên có uy tín, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hành động vì một tương lai bền vững”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nói.

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Lần đầu tổ chức đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi. Ảnh: Trương Định.

Tại chương trình đã diễn các phiên toàn thể cấp cao, phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào những vấn đề then chốt của khí hậu và quá trình chuyển đổi, như khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu, cùng các chính sách kinh tế, đầu tư và công cụ tài chính liên quan.

Cùng ngày (10/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác làm việc với GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc và lãnh đạo Trung tâm ICISE về tình hình hoạt động. Tại đây, Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp quý báu, tâm huyết và sự gắn bó của GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc với mảnh đất Gia Lai trong suốt thời gian qua.

Phó Thủ tướng mong muốn hai Giáo sư tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa ICISE với các viện nghiên cứu, trường đại học; phát huy vai trò là “ngọn hải đăng” quy tụ, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong khu vực và quốc tế đến Việt Nam thông qua các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên sâu như thời gian qua.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Trung tâm ICISE. Ảnh: Trương Định.

Phó Thủ tướng yêu cầu ICISE sớm kiện toàn tổ chức bộ máy; giao UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện tư cách pháp nhân cho trung tâm. Các bộ, ngành nghiên cứu, ủng hộ những kiến nghị của hai Giáo sư liên quan đến các hoạt động khoa học, công nghệ tại Trung tâm ICISE.

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#đối thoại Quy Nhơn #biến đổi khí hậu #phát triển bền vững #Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng #chuyển đổi xanh #hợp tác quốc tế

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