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Khoa học

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Đà Nẵng tìm 'nhịp cầu' đưa khoa học công nghệ đến cộng đồng

Giang Thanh

TPO - Đà Nẵng xây dựng Đề án truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, hướng đến hệ thống truyền thông đồng bộ, đa nền tảng, lấy hiệu quả tiếp cận công chúng làm trọng tâm.

Sáng 10/10, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Góp ý xây dựng Đề án truyền thông khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

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Đà Nẵng lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, doanh nghiệp để truyền thông về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Giang Thanh

Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thiện dự thảo Đề án, từ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến cơ chế phối hợp, phương thức tổ chức truyền thông, chỉ tiêu và nguồn lực thực hiện.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, Quyết định số 1169 ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đến năm 2030” đã xác định vai trò của truyền thông trong nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại Đà Nẵng, công tác truyền thông trong các lĩnh vực này thời gian qua đã được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông vẫn còn những hạn chế như: thiếu đồng bộ giữa các lĩnh vực và cơ quan, đơn vị; nội dung phân tán; ứng dụng công nghệ số còn hạn chế; cơ chế phối hợp chưa rõ nét.

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Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

“Việc xây dựng Đề án là cơ sở để thành phố xác định định hướng truyền thông dài hạn, thống nhất thông điệp, phương thức và cơ chế phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; đồng thời, tổ chức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, đa nền tảng, có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng”, bà Quyên nói.

PGS.TS Nguyễn Gia Như, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân - Chủ nhiệm Đề án, cho rằng từ khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, hành lang chính sách về truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã từng bước được định hình.

“Đà Nẵng không thiếu câu chuyện để kể với hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vận hành mỗi ngày. Tuy nhiên, hạ tầng truyền rộng nhưng phân tán. Các điểm nghẽn cần tháo gỡ đó là: chưa có đầu mối chung, nội dung thiên về thành tích, truyền thông khoa học chưa đủ sâu, đo lường theo số lượng, tiếp cận chưa đều, rủi ro thông tin chưa theo kịp AI…”, ông Như nói.

Trên cơ sở đó, dự thảo Đề án đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ của hệ sinh thái gồm: truyền thông số tích hợp, nội dung liên ngành, bồi dưỡng năng lực, xây dựng mạng lưới cộng tác viên và truyền thông quốc tế.

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Nhiều năm qua, Đà Nẵng là địa phương đi đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

PGS.TS Lê Đắc Nhường, Trường Đại học Hải Phòng, nhận định Đà Nẵng có lợi thế về danh tiếng số và đổi mới sáng tạo, nhiều năm liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng chuyển đổi số, đồng thời, có sự tăng trưởng đáng kể trên bảng xếp hạng StartupBlink.

Tuy nhiên, với không gian phát triển mới, nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng và điều kiện tiếp cận thông tin của người dân có sự khác biệt, mỗi lĩnh vực cần có phương thức truyền thông riêng. Với khoa học, công nghệ, mỗi câu chuyện cần làm rõ ai là người hưởng lợi, bằng chứng về hiệu quả và bước triển khai tiếp theo. Truyền thông đổi mới sáng tạo không nên dừng ở việc tạo điểm nhấn tại các sự kiện mà cần tiếp nối bằng những câu chuyện, kết quả cụ thể sau đó.

“Và truyền thông chuyển đổi số cần gắn với việc hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các dịch vụ số và khả năng sử dụng của người dân”, ông Nhường nhấn mạnh.

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#Đà Nẵng #Truyền thông khoa học công nghệ #Chuyển đổi số #Đổi mới sáng tạo #Nghị quyết 57-NQ/TW

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