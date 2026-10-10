Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngắm ‘nữ hoàng linh trưởng’ tại ngọn núi cao hơn 1.400 m ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Một đàn voọc chà vá chân nâu vừa được ghi nhận xuất hiện tại đỉnh Bạch Mã, nơi có độ cao hơn 1.400 m thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP. Huế).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, cho biết đơn vị vừa ghi nhận một đàn voọc chà vá chân nâu khoảng 4 cá thể xuất hiện tại khu vực đỉnh núi Bạch Mã. Đây là địa bàn nhiều lần ghi nhận sự hiện diện của loài linh trưởng quý hiếm này.

voc-cha-va-8524.jpg
Đàn voọc chà vá chân nâu gồm 4 cá thể xuất hiện ở đỉnh núi Bạch Mã thời gian gần đây. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã

Theo nghiên cứu của Vườn Quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2019-2020, khu vực rừng nguyên sinh từ Km8 tuyến đường lên đến đỉnh Bạch Mã (ở độ cao hơn 1.400 m) có khoảng 6 đàn voọc chà vá chân nâu, mỗi đàn trung bình từ 5-12 cá thể.

Các ghi nhận trước đây cũng cho thấy Bạch Mã là nơi sinh sống của nhiều đàn voọc chà vá chân nâu.

Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học Pygathrix nemaeus, nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc và được xem là một trong những loài linh trưởng đẹp nhất thế giới. Loài này thuộc nhóm IB, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật.

voc-cha-va-2606.jpg
Nghiên cứu của Vườn Quốc gia Bạch Mã cho thấy, từng có nhiều đàn voọc chà vá chân nâu xuất hiện ở khu vực lâm viên quốc gia này. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã
voc-cha-va-1.jpg
Voọc chà vá chân nâu là loài thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, việc tiếp tục ghi nhận voọc chà vá chân nâu tại khu vực đỉnh Bạch Mã cho thấy loài linh trưởng quý hiếm vẫn hiện diện trong hệ sinh thái rừng của Vườn, đồng thời phản ánh giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Nằm trên dãy Trường Sơn, tại ranh giới tự nhiên giữa TP. Huế và Đà Nẵng, Vườn Quốc gia Bạch Mã có hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, địa hình đa dạng và nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Theo số liệu thống kê của Vườn đến năm 2026, nơi đây ghi nhận 2.465 loài thực vật và nấm, gồm 2.132 loài thực vật bậc cao và 333 loài nấm lớn. Hệ động vật có 2.326 loài thuộc các nhóm thú, chim, bò sát, ếch nhái, côn trùng và cá.

Xem thêm

#voọc chà vá chân nâu #nữ hoàng linh trưởng #Vườn Quốc gia Bạch Mã #đỉnh Bạch Mã #đa dạng sinh học #động vật quý hiếm #bảo tồn động vật hoang dã #TP. Huế

Cùng chuyên mục

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

TPO - Tại Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai, các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho rằng, sự phát triển của thành phố thông minh sẽ đến giai đoạn đô thị vận hành bằng tác nhân AI, nơi các tác nhân AI vận hành xuyên suốt các dịch vụ công và dịch vụ thương mại thực tế theo bộ quy tắc chung.

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, trình bày chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, khai thác dữ liệu và đưa công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoạt động quản trị của Chính phủ.BÁO CHÍ:

Một màn biểu của robot hình người Unitree Ảnh: Global Times

Người đứng sau sự bùng nổ của robot hình người Trung Quốc

TP - Trong đêm giao thừa năm Bính Ngọ 2026, hàng triệu gia đình Trung Quốc cùng theo dõi gala Lễ hội Mùa xuân. Trên sân khấu, những robot hình người liên tục nhào lộn, xoay người và biểu diễn võ thuật cùng đội vũ công. Bên cạnh họ là dàn robot bốn chân di chuyển nhịp nhàng như những chú chó thật.

Kính Ray-Ban của Meta được trưng bày tại New York (Mỹ)

Kính thông minh Meta khiến phụ nữ nghi ngại

TP - Khi ngày càng nhiều người bị quay lại bằng kính thông minh và chia sẻ trên mạng, nền tảng Meta đang phải đối mặt hành động pháp lý từ Ấn Độ về việc liệu các biện pháp bảo vệ của họ có đủ để bảo vệ quyền riêng tư.

Các phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế Ảnh: ISS

Khi hòa bình được viết bằng quỹ đạo

TP - Ngày 9/10, trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), công trình kỹ thuật xoay quanh Trái Đất với tốc độ gần 28.000 km/h, được nhiều người dự đoán sẽ được vinh danh vì đã duy trì được sự hợp tác trong suốt gần ba thập kỷ đầy biến động.

Tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải đã được tiêu thụ, góp phần giảm ô nhiễm và phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp công trình.

Hàng triệu tấn tro xỉ nhiệt điện được xử lý ra sao?

TPO - Trước đây, tro xỉ nhà máy nhiệt điện là một gánh nặng rất lớn cần xử lý để bảo vệ môi trường, thời gian đó đa số tro xỉ được chôn lấp. Vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết, số tro xỉ tồn đọng trước đó cũng đang được đào lên để tái chế thành gạch không nung và san lấp công trình.

Người dân Vĩnh Long phát hiện chim Ó cá bị thương và đã tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để bảo vệ loài quý hiếm này.

Người dân bàn giao chim Ó cá quý hiếm

TPO - Trong lúc làm vườn, một người dân ở Vĩnh Long đã phát hiện một con chim Ó cá quý hiếm bị thương ở cánh. Nhận thấy đây là loài động vật cần được bảo vệ, người dân đã chủ động bàn giao cho công an xã để xử lý theo quy định.

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Gần 20 năm trước, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, mở đầu cho một dòng sản phẩm sau này xây dựng được lượng người dùng trung thành trên toàn cầu. Khi đó, iPhone hoàn toàn khác biệt so với những mẫu điện thoại di động phổ biến trên thị trường, chủ yếu nhờ quyết định táo bạo của Apple: loại bỏ bàn phím vật lý vốn rất phổ biến lúc bấy giờ và thay thế bằng màn hình cảm ứng hoàn toàn.

Quần thể các loài hoang dã giảm 73%

Quần thể các loài hoang dã giảm 73%

TPO - Kích thước của các quần thể động vật hoang dã được theo dõi đã giảm trung bình 73% trong vòng 52 năm qua, nghiêm trọng nhất là các hệ sinh thái nước ngọt, theo Báo cáo Sức sống Hành tinh năm 2026 của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF).

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, việc sử dụng thuốc BVTV hóa học vẫn chiếm hơn 80%, gây lo ngại về an toàn thực phẩm và môi trường...

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học đang chiếm ‘áp đảo’

TPO - Tại một số địa phương, mức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một đơn vị canh tác vẫn còn cao, trong đó thuốc hóa học chiếm hơn 80% tổng lượng sử dụng. Tình trạng sử dụng thuốc chưa đúng quy định vẫn còn xảy ra, dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường và một số cảnh báo từ nước nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Tìm hướng đưa cây dược liệu thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai

Tìm hướng đưa cây dược liệu thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai

TPO - Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế, hướng đi mới của phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai trong việc đưa cây thuốc bản địa xuống dưới tán rừng đang được kỳ vọng là “lá chắn xanh” bền vững, bảo tồn nguồn gen quý trước làn sóng tận diệt và thích ứng với biến đổi khí hậu khốc liệt ở vùng cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe