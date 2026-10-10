Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

TPO - Tại Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai, các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho rằng, sự phát triển của thành phố thông minh sẽ đến giai đoạn đô thị vận hành bằng tác nhân AI, nơi các tác nhân AI vận hành xuyên suốt các dịch vụ công và dịch vụ thương mại thực tế theo bộ quy tắc chung.

Ngày 10/10 diễn ra Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai 2026, do Cục Chuyển đổi số quốc gia, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) phối hợp với Stamford Global Leadership Center (SGLC) tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

GS.TS Trương Xuân Lam phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng. Các công nghệ số đang thâm nhập ngày càng sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội.

“Nếu trước đây chúng ta nói nhiều về đô thị số, đô thị thông minh, thì hôm nay những khái niệm như AI City, AI-Native City, Agent City hay Smart Agent City bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về tương lai đô thị”, GS Lam nói.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia chia sẻ tại Diễn đàn.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, nhận định quá trình phát triển đô thị có thể nhìn qua 3 giai đoạn: Đô thị số, đô thị thông minh và đô thị vận hành bằng các tác nhân AI.

Nếu 2 giai đoạn đầu tập trung số hóa, khai thác dữ liệu phục vụ giám sát, điều hành và ra quyết định, giai đoạn tiếp theo hướng tới khả năng phối hợp giữa các hệ thống để chuyển thông tin thành hành động.

Tại Diễn đàn, Sáng kiến Agent City (Thành phố Tác nhân AI) do Tyr – công ty phát triển hạ tầng bảo mật cho nền kinh tế tác nhân AI, SGLC, VIDTI, được công bố.

Agent City hướng tới xây dựng môi trường vận hành thống nhất, trong đó các tác nhân AI có thể tương tác với hệ thống của nhiều tổ chức nhưng phải tuân thủ quy định về danh tính, quyền truy cập và phạm vi nhiệm vụ được giao.

TS. Bangdao Chen – Đồng sáng lập Tyr chia sẻ về Sáng kiến Agent City (Thành phố Tác nhân AI).

Sáng kiến xác định ba ưu tiên gồm bảo đảm chủ quyền dữ liệu và quyền tự chủ; an ninh trong vận hành tác nhân AI; thu hẹp khoảng cách số. Theo mô hình này, cá nhân và tổ chức giữ quyền kiểm soát dữ liệu, quy tắc nội bộ và các tác nhân AI đại diện cho mình. Các tác nhân phải được kiểm soát quyền truy cập, đồng thời có thể bị ngăn chặn nếu định thực hiện hành động vượt quá phạm vi cho phép.

Các đơn vị khởi xướng cho biết mong muốn thu hút sự tham gia của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng để tiếp tục hoàn thiện mô hình, thúc đẩy hợp tác và từng bước triển khai các chương trình thí điểm tại Việt Nam.

Việc phát triển mô hình này đặt ra yêu cầu về cơ chế kiểm soát, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm khi AI thực hiện nhiệm vụ trong môi trường thực tế. Đây cũng là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình nghiên cứu và triển khai các hệ thống đô thị ứng dụng AI.