Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

TPO - Những chai nhựa, bìa cứng, lon bia… được người dân Đà Nẵng phân loại và thu gom để đổi lấy hạt giống tại Ngày hội “Hải Vân xanh – Sáng tạo – Số hoá – Tuần hoàn”. Hoạt động góp phần đưa lối sống xanh, tái chế và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với cộng đồng.

Ngày 10/10, UBND phường Hải Vân (TP. Đà Nẵng) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường tổ chức Ngày hội “Hải Vân xanh – Sáng tạo – Số hóa – Tuần hoàn”.

Người dân mang các loại rác tái chế đến đổi quà.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm là chương trình “Chợ đổi rác tuần hoàn”, nơi người dân mang các loại rác tái chế đến đổi lấy hạt giống. Thay vì bỏ đi sau khi sử dụng, người dân thu gom và phân loại những chai nhựa, vỏ lon, bìa carton, quần áo cũ hay vải vụn để chuyển đến các đơn vị tiếp nhận, tái chế.

Chương trình khuyến khích người dân phân loại rác ngay tại gia đình, đồng thời giới thiệu những hướng tái sử dụng tài nguyên trong đời sống như: vỏ trái cây có thể được tận dụng làm enzyme, vải vụn trở thành túi đi chợ, trong khi phụ phẩm nông nghiệp phù hợp có thể được xử lý thành phân compost.

Điểm đáng chú ý của hoạt động không chỉ nằm ở những phần quà được trao đổi, mà còn ở việc hình thành thói quen nhìn nhận rác thải như một nguồn tài nguyên có thể tiếp tục tạo ra giá trị. Mỗi người dân tham gia cũng góp phần giảm lượng rác thải bị thải bỏ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ hằng ngày.

Trao tặng hạt giống cho các hộ mang rác tài nguyên đến đổi tại Ngày hội. Ảnh: GreenViet

Chia sẻ tại ngày hội, chị Trần Thị Một (người dân tổ Tà Lang – Giàn Bí), cho biết nhiều năm nay, gia đình luôn phân loại và thu gom các loại rác tài nguyên để bán ve chai, tham gia các hoạt động đổi rác lấy quà của khu dân cư, của phường.

“Lần này, chúng tôi đổ rác lấy hạt giống, đây là hoạt động rất thiết thực, vừa giúp mọi người hiểu hơn về giá trị của rác tái chế, vừa tạo động lực để mỗi gia đình hình thành thói quen phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và giữ gìn môi trường sống sạch đẹp hơn”, chị Một nói.

Bên cạnh chương trình đổi rác, Ngày hội còn tổ chức phần thi “Thời trang tái chế” với các bộ trang phục từ phế phẩm đã qua sử dụng. Các đội thi thuyết minh về nguồn gốc nguyên liệu, khối lượng phế phẩm được tận dụng và phương án sử dụng trang phục sau cuộc thi, qua đó đề cao tính ứng dụng thay vì chỉ dừng lại ở trình diễn.

Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp xanh, sản xuất xanh trên địa bàn.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm khởi nghiệp và mô hình kinh tế xanh cũng tạo cơ hội để người dân, hộ sản xuất, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ.

Cùng với đó, gian hàng “Hải Vân Digital Hub – Trạm chuyển đổi số cộng đồng” hướng dẫn người dân sử dụng công cụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng nội dung bán hàng và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Theo chị Phạm Trần Trúc Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Hải Vân, thông qua ngày hội, ban tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn trong cộng đồng; kết nối các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương với các nền tảng số, ứng dụng các giải pháp tái sử dụng, tái chế, giảm chất thải trong sản xuất và đời sống.