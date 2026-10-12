Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phú Quý thả 57 rùa biển quý hiếm về biển

Thái Lâm

TPO - Sau khoảng 45 ngày được bảo vệ, 57 cá thể rùa biển con nở tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng kiểm ngư cùng người dân thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 12/10, Trạm Kiểm ngư đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp người dân tổ chức thả 57 cá thể rùa biển con về đại dương tại khu vực bãi biển Hòn Tranh.

1791773436226-8342690962916268505-8342690962916268505-cb9bc0b108d68f8c8f6966e6d157ecd8-8460.jpg
Toàn bộ cá thể rùa biển được thả về sau gần 2 tháng bảo vệ.

Trước đó, ngày 28/8, người dân địa phương phát hiện dấu vết rùa biển bò lên bãi biển Hòn Tranh đẻ trứng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm ngư phối hợp ngư dân rào chắn, khoanh vùng bảo vệ và theo dõi ổ trứng.

Sau khoảng 45 ngày được chăm sóc, bảo vệ, toàn bộ 57 cá thể rùa biển con nở khỏe mạnh. Sáng 12/10, lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ đưa rùa trở lại môi trường tự nhiên.

Rùa biển là động vật hoang dã quý, hiếm, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc bảo vệ ổ trứng và thả rùa con về biển góp phần duy trì đa dạng sinh học, phục hồi quần thể rùa biển, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái biển tại đặc khu Phú Quý.

Xem thêm

#rùa biển #đặc khu Phú Quý #bảo vệ đa dạng sinh học #thả rùa #hệ sinh thái biển #Lâm Đồng

Cùng chuyên mục

Đi làm rẫy phát hiện gà lôi trắng quý hiếm

Đi làm rẫy phát hiện gà lôi trắng quý hiếm

TPO - Trong quá trình làm rẫy, ông Thái Văn Diệu (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể gà lôi trắng nặng 2,5kg nên đã thông báo và giao nộp cho lực lượng chức năng.

Du khách trải nghiệm bên suối khoáng nóng

Xem người Đài Loan bảo tồn rừng

TP - Hơn một thế kỷ trước, những thân cây khổng lồ ở Taipingshan (Núi Thái Bình) được xem là tài nguyên quý giá, những đoàn tàu nhỏ ngày đêm đưa gỗ ra khỏi núi. Ngày nay, đường ray cũ, rừng già và suối nước nóng lại trở thành sức hút đưa du khách đến vùng núi Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

Người dân Đà Nẵng mang rác đổi hạt giống, gieo mầm sống xanh

TPO - Những chai nhựa, bìa cứng, lon bia… được người dân Đà Nẵng phân loại và thu gom để đổi lấy hạt giống tại Ngày hội “Hải Vân xanh – Sáng tạo – Số hoá – Tuần hoàn”. Hoạt động góp phần đưa lối sống xanh, tái chế và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với cộng đồng.

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.

Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

Đưa Đối thoại Quy Nhơn thành một diễn đàn thường niên có uy tín

TPO - Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi (gọi tắt Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững.

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

Đề xuất thí điểm dùng tác nhân AI vận hành dịch vụ công

TPO - Tại Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai, các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho rằng, sự phát triển của thành phố thông minh sẽ đến giai đoạn đô thị vận hành bằng tác nhân AI, nơi các tác nhân AI vận hành xuyên suốt các dịch vụ công và dịch vụ thương mại thực tế theo bộ quy tắc chung.

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

FPT chia sẻ chiến lược làm chủ nền tảng công nghệ, góp phần phát triển quốc gia số

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, trình bày chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, khai thác dữ liệu và đưa công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoạt động quản trị của Chính phủ.BÁO CHÍ:

Một màn biểu của robot hình người Unitree Ảnh: Global Times

Người đứng sau sự bùng nổ của robot hình người Trung Quốc

TP - Trong đêm giao thừa năm Bính Ngọ 2026, hàng triệu gia đình Trung Quốc cùng theo dõi gala Lễ hội Mùa xuân. Trên sân khấu, những robot hình người liên tục nhào lộn, xoay người và biểu diễn võ thuật cùng đội vũ công. Bên cạnh họ là dàn robot bốn chân di chuyển nhịp nhàng như những chú chó thật.

Kính Ray-Ban của Meta được trưng bày tại New York (Mỹ)

Kính thông minh Meta khiến phụ nữ nghi ngại

TP - Khi ngày càng nhiều người bị quay lại bằng kính thông minh và chia sẻ trên mạng, nền tảng Meta đang phải đối mặt hành động pháp lý từ Ấn Độ về việc liệu các biện pháp bảo vệ của họ có đủ để bảo vệ quyền riêng tư.

Các phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế Ảnh: ISS

Khi hòa bình được viết bằng quỹ đạo

TP - Ngày 9/10, trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), công trình kỹ thuật xoay quanh Trái Đất với tốc độ gần 28.000 km/h, được nhiều người dự đoán sẽ được vinh danh vì đã duy trì được sự hợp tác trong suốt gần ba thập kỷ đầy biến động.

Tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải đã được tiêu thụ, góp phần giảm ô nhiễm và phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp công trình.

Hàng triệu tấn tro xỉ nhiệt điện được xử lý ra sao?

TPO - Trước đây, tro xỉ nhà máy nhiệt điện là một gánh nặng rất lớn cần xử lý để bảo vệ môi trường, thời gian đó đa số tro xỉ được chôn lấp. Vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết, số tro xỉ tồn đọng trước đó cũng đang được đào lên để tái chế thành gạch không nung và san lấp công trình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe