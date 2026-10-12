Phú Quý thả 57 rùa biển quý hiếm về biển

TPO - Sau khoảng 45 ngày được bảo vệ, 57 cá thể rùa biển con nở tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng kiểm ngư cùng người dân thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 12/10, Trạm Kiểm ngư đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp người dân tổ chức thả 57 cá thể rùa biển con về đại dương tại khu vực bãi biển Hòn Tranh.

Toàn bộ cá thể rùa biển được thả về sau gần 2 tháng bảo vệ.

Trước đó, ngày 28/8, người dân địa phương phát hiện dấu vết rùa biển bò lên bãi biển Hòn Tranh đẻ trứng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm ngư phối hợp ngư dân rào chắn, khoanh vùng bảo vệ và theo dõi ổ trứng.

Sau khoảng 45 ngày được chăm sóc, bảo vệ, toàn bộ 57 cá thể rùa biển con nở khỏe mạnh. Sáng 12/10, lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ đưa rùa trở lại môi trường tự nhiên.

Rùa biển là động vật hoang dã quý, hiếm, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc bảo vệ ổ trứng và thả rùa con về biển góp phần duy trì đa dạng sinh học, phục hồi quần thể rùa biển, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái biển tại đặc khu Phú Quý.