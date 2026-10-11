Chuyên gia Pháp: Việt Nam nên thành lập Uỷ ban quốc gia về đạo đức AI

TPO - Trong bối cảnh AI được sử dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động của chính phủ số, các chuyên gia đến từ Pháp cho rằng, Việt Nam cần sớm thành lập một Uỷ ban quốc gia về đạo đức AI, như cách tiếp cận của một số nước.

Trong khuôn khổ dự án Hợp tác Chính phủ điện tử giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam, đoàn chuyên gia cấp cao của Pháp về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số có chuyến công tác tại Việt Nam, từ ngày 5-10/10.

Bên cạnh chương trình làm việc tại Văn phòng Chính phủ (ngày 5 - 9/10), đoàn tham dự buổi trao đổi chuyên đề Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đối với lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực thực hành cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào ngày 10/10.

Trước sự phát triển bứt phá của công nghệ, buổi trao đổi nhằm cập nhật tư duy quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ cấp cao, giúp các nhà lãnh đạo chủ động định hình tư duy thiết kế dịch vụ công, lấy con người làm trung tâm, tối ưu hóa AI và công nghệ số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ người dân trên không gian số.

Đoàn chuyên gia Pháp chụp ảnh cùng Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong chương trình, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi cùng 800 học viên cũng là các nhà quản lý, lãnh đạo về phương pháp tái thiết kế quy trình hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, chồng chéo thông qua ứng dụng dữ liệu và AI.

Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một hệ thống chính quyền số vận hành minh bạch, nhanh chóng và tinh gọn phục vụ người dân.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu suất công vụ, nội dung hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thông tin, trang bị cho nhà quản lý tư duy chiến lược trong việc chỉ đạo xây dựng các cơ chế bảo mật đa lớp nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu quốc gia và dữ liệu cá nhân của người dân trước các nguy cơ an ninh mạng phức tạp.

Theo các chuyên gia Pháp, một nền quản trị số gần dân phải luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò, bản lĩnh và tầm nhìn của nhà lãnh đạo.

AI giúp giải phóng sức lao động, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ ra quyết định; nhưng sự thấu hiểu, tinh thần trách nhiệm cùng chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ mới là yếu tố quyết định chất lượng phục vụ người dân.

Việc liên tục cập nhật, nâng cao năng lực ứng dụng AI và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao cũng chính là chìa khóa củng cố nền móng cho một nền quản trị số nhân văn, hiệu quả và bền vững.

Đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong Chính phủ số, các chuyên gia Pháp đặc biệt lưu ý đến vấn đề đạo đức trong sử dụng AI.

Ông Hervé Le Bars, Trưởng nhóm chuyên gia dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt.

Ông Hervé Le Bars, Trưởng nhóm chuyên gia dự án Hợp tác Chính phủ điện tử Pháp - Việt khuyến nghị Việt Nam nên thành lập Ủy ban quốc gia về đạo đức AI, đồng thời chuyển các nguyên tắc hiện mới mang tính khuyến nghị thành các quy định có tính ràng buộc.

Ông Hervé Le Bars cũng cho biết, Pháp có thể chia sẻ kinh nghiệm của chính mình và các nước châu Âu về việc thành lập và triển khai các cơ quan giám sát, đồng thời có thể giúp tham khảo cách tiếp cận RAM – bộ công cụ do UNESCO xây dựng nhằm giúp các quốc gia đánh giá mức độ sẵn sàng về thể chế, pháp luật, công nghệ, kinh tế và xã hội trước khi phát triển, triển khai và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).