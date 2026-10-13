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Khoa học

Công an lội ruộng gỡ 'ma trận' bẫy, ngăn nạn tận diệt chim trời

Ngọc Tú

TPO - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy chim trời theo kiểu tận diệt tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang đe dọa các loài chim hoang dã. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.

Video Công an phường Hoàng Mai phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tháo dỡ ma trận bẫy chim trời.
Những ngày đầu tháng 10, tại nhiều địa phương ở Nghệ An , lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm và chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực có dấu hiệu săn bắt chim trời. Hàng nghìn mét lưới, hàng trăm cọc tre cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để dụ, bẫy chim đã bị phát hiện, thu giữ và tiêu hủy. Các đợt ra quân nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt, bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ môi trường sinh thái .

Những ngày đầu tháng 10, tại nhiều địa phương ở Nghệ An﻿, lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm và chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực có dấu hiệu săn bắt chim trời. Hàng nghìn mét lưới, hàng trăm cọc tre cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để dụ, bẫy chim đã bị phát hiện, thu giữ và tiêu hủy. Các đợt ra quân nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt, bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ môi trường sinh thái﻿.

Tại xã Quỳnh Anh (Nghệ An), liên tiếp những ngày qua, Công an xã đã triển khai 5 tổ công tác với hơn 60 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra những địa điểm nghi có hoạt động săn bắt chim trời . Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc bẫy bắt như lưới, chim mồi, keo dính và bả.

Tại xã Quỳnh Anh (Nghệ An), liên tiếp những ngày qua, Công an xã đã triển khai 5 tổ công tác với hơn 60 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra những địa điểm nghi có hoạt động săn bắt chim trời﻿. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc bẫy bắt như lưới, chim mồi, keo dính và bả.

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Các lực lượng đã tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy 3.500m lưới, 250 cọc tre, 4 loa phát thanh, 350 cò xốp, 800 cò nhựa và 10 cá thể cò được sử dụng làm chim mồi.
Công an lội ruộng để đốt, tiêu huỷ các lán trại do &quot;chim tặc&quot; dựng lên.

Công an lội ruộng để đốt, tiêu huỷ các lán trại do "chim tặc" dựng lên.

Không chỉ thu giữ phương tiện săn bắt, lực lượng chức năng còn giải cứu, thả 50 cá thể chim hoang dã còn khỏe mạnh trở lại môi trường tự nhiên.

Không chỉ thu giữ phương tiện săn bắt, lực lượng chức năng còn giải cứu, thả 50 cá thể chim hoang dã còn khỏe mạnh trở lại môi trường tự nhiên.

Từ Quỳnh Anh, hoạt động kiểm tra, ngăn chặn bẫy bắt chim trời cũng được triển khai tại nhiều địa bàn khác. Tại xã Quỳnh Lưu, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu phát hiện ông P.V.T. có hành vi săn bắt động vật rừng trái quy định.

Từ Quỳnh Anh, hoạt động kiểm tra, ngăn chặn bẫy bắt chim trời cũng được triển khai tại nhiều địa bàn khác. Tại xã Quỳnh Lưu, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu phát hiện ông P.V.T. có hành vi săn bắt động vật rừng trái quy định.

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Tang vật thu giữ gồm 10 cá thể vạc xám thuộc nhóm loài thông thường, 50 que nhựa dùng để bẫy chim và 5 mô hình cò bằng xốp. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, Công an xã bàn giao vụ việc cho Hạt Kiểm lâm xử lý theo quy định.
Tại xã Đông Thành, các lực lượng tổ chức tuần trên các khu vực đồng ruộng thuộc xóm Thiện Cảnh, Thanh Đạt và Đông Lai.

Tại xã Đông Thành, các lực lượng tổ chức tuần trên các khu vực đồng ruộng thuộc xóm Thiện Cảnh, Thanh Đạt và Đông Lai.

Tại đây, các đơn vị phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 4.850m lưới cùng 395 cọc tre dùng để giăng bẫy. Khi lực lượng chức năng đến phát hiện 13 cá thể chim cà cà đã chết. Số lượng lưới và cọc tre lớn được sử dụng để giăng bẫy cho thấy nguy cơ chim hoang dã bị bắt hàng loạt nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Tại đây, các đơn vị phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 4.850m lưới cùng 395 cọc tre dùng để giăng bẫy. Khi lực lượng chức năng đến phát hiện 13 cá thể chim cà cà đã chết. Số lượng lưới và cọc tre lớn được sử dụng để giăng bẫy cho thấy nguy cơ chim hoang dã bị bắt hàng loạt nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh những đợt truy quét trực tiếp, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được chú trọng. Tại xã Hưng Nguyên Nam, Công an xã cảnh báo tình trạng sử dụng lưới, bẫy, keo dính để săn bắt chim trời tại các khu vực đồng ruộng, ao hồ, bãi đất trống và nơi chim hoang dã thường tập trung. Lực lượng công an khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt chim hoang dã trái phép; đồng thời chủ động tháo gỡ các dụng cụ đã lắp đặt và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Bên cạnh những đợt truy quét trực tiếp, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được chú trọng. Tại xã Hưng Nguyên Nam, Công an xã cảnh báo tình trạng sử dụng lưới, bẫy, keo dính để săn bắt chim trời tại các khu vực đồng ruộng, ao hồ, bãi đất trống và nơi chim hoang dã thường tập trung. Lực lượng công an khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt chim hoang dã trái phép; đồng thời chủ động tháo gỡ các dụng cụ đã lắp đặt và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, việc sử dụng lưới và các loại dụng cụ chuyên dụng để săn bắt chim có thể khiến nhiều cá thể bị mắc bẫy cùng lúc, làm suy giảm số lượng chim trong tự nhiên. Khi các loài chim bị tận diệt, môi trường sống và sự cân bằng của hệ sinh thái cũng chịu những tác động khó khắc phục.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, việc sử dụng lưới và các loại dụng cụ chuyên dụng để săn bắt chim có thể khiến nhiều cá thể bị mắc bẫy cùng lúc, làm suy giảm số lượng chim trong tự nhiên. Khi các loài chim bị tận diệt, môi trường sống và sự cân bằng của hệ sinh thái cũng chịu những tác động khó khắc phục.

Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh việc duy trì tuần tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, kiên quyết không để việc săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép tiếp diễn. Mỗi người dân cùng nói không với bẫy bắt tận diệt, chủ động bảo vệ các loài chim chính là góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường sống cho các thế hệ mai sau.

Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh việc duy trì tuần tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, kiên quyết không để việc săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép tiếp diễn. Mỗi người dân cùng nói không với bẫy bắt tận diệt, chủ động bảo vệ các loài chim chính là góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường sống cho các thế hệ mai sau.

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#Nghệ An #bẫy #tận diệt chim trời #bẫy chim trời #Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt đàn chim trời trong mùa di cư #ma trận bẫy chim #công an

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