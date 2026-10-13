Công an lội ruộng gỡ 'ma trận' bẫy, ngăn nạn tận diệt chim trời

TPO - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy chim trời theo kiểu tận diệt tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang đe dọa các loài chim hoang dã. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai "đúng, đủ, sạch, sống" đang là nhiệm vụ trọng tâm. Sự kết hợp giữa công nghệ viễn thám, thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo không gian địa lý (GeoAI) đang trở thành "chìa khóa" giúp ngành chức năng tối ưu hóa công tác kiểm tra, đối soát và làm sạch dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.
TPO - Gia Lai đầu tư 3,5 tỷ đồng xây trạm bơm, đường ống dẫn nước thải từ khu vực Nhơn Lý về trạm xử lý Suối Cả nhằm giúp giảm tải hệ thống hiện hữu, cải thiện vệ sinh môi trường.
TPO - Trong quá trình thăm dò nền đất chuẩn bị xây nhà tại khu tái định cư Cửa Bạc, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một người dân bất ngờ phát hiện nhiều hiện vật bằng sành xếp chồng dưới lòng đất. Qua giám định ban đầu, các hiện vật được xác định có niên đại thời Trần, khoảng thế kỷ XIII-XIV.
TP - Từ những cụm máy tính hiệu năng cao đến các mô hình ngôn ngữ, tác nhân AI có thể tham gia vận hành doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo đang mở ra một cuộc đua mới trong giới công nghệ Việt. Các doanh nghiệp không chỉ tìm cách ứng dụng AI, mà còn đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm và tìm đường đưa năng lực công nghệ Việt ra thị trường toàn cầu.
TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.
TPO - Sau khoảng 45 ngày được bảo vệ, 57 cá thể rùa biển con nở tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng kiểm ngư cùng người dân thả về môi trường tự nhiên.
UAV Cobra 600 kết hợp tên lửa IRIS-T tạo nên ‘taxi tên lửa’ tự hành độc đáo, mở ra kỷ nguyên mới cho hệ thống phòng không châu Âu với tầm đánh chặn vượt trội và chi phí tối ưu.
TPO - Trong quá trình làm rẫy, ông Thái Văn Diệu (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể gà lôi trắng nặng 2,5kg nên đã thông báo và giao nộp cho lực lượng chức năng.
TPO - Sau các trận mưa lớn kéo dài, ở nhiều nơi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai liên tiếp xuất hiện các vị trí sụt lở, nứt toác. Mới đây tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ xuất hiện vết sụt lở khủng khiếp, trải dài hàng cây số.
TP - Hơn một thế kỷ trước, những thân cây khổng lồ ở Taipingshan (Núi Thái Bình) được xem là tài nguyên quý giá, những đoàn tàu nhỏ ngày đêm đưa gỗ ra khỏi núi. Ngày nay, đường ray cũ, rừng già và suối nước nóng lại trở thành sức hút đưa du khách đến vùng núi Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc).
TPO - Trong bối cảnh AI được sử dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động của chính phủ số, các chuyên gia đến từ Pháp cho rằng, Việt Nam cần sớm thành lập một Uỷ ban quốc gia về đạo đức AI, như cách tiếp cận của một số nước.
TPO - Những chai nhựa, bìa cứng, lon bia… được người dân Đà Nẵng phân loại và thu gom để đổi lấy hạt giống tại Ngày hội “Hải Vân xanh – Sáng tạo – Số hoá – Tuần hoàn”. Hoạt động góp phần đưa lối sống xanh, tái chế và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với cộng đồng.
TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.
TPO - Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi (gọi tắt Đối thoại Quy Nhơn) lần thứ nhất quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững.
TPO - Một đàn voọc chà vá chân nâu vừa được ghi nhận xuất hiện tại đỉnh Bạch Mã, nơi có độ cao hơn 1.400 m thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP. Huế).
TPO - Tại Diễn đàn Đô thị Thông minh Tương lai, các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho rằng, sự phát triển của thành phố thông minh sẽ đến giai đoạn đô thị vận hành bằng tác nhân AI, nơi các tác nhân AI vận hành xuyên suốt các dịch vụ công và dịch vụ thương mại thực tế theo bộ quy tắc chung.