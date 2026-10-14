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Tuyên Quang trồng 400ha hoa tam giác mạch mời gọi du khách

Phú Nguyễn

TPO - Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến khai mạc tối 25/10 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang và kéo dài đến hết tháng 12. Địa phương lên kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch để phục vụ mùa lễ hội.

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ diễn ra ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn.

Để phục vụ lễ hội, năm nay tỉnh Tuyên Quang dự kiến gieo trồng khoảng 400ha hoa tại các xã trong khu vực, chia thành ba đợt nhằm kéo dài thời gian nở hoa từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, tập trung vào tuần khai mạc lễ hội.

Các điểm trồng hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Cổng trời, Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú và đường xuống bến thuyền thủy điện Nho Quế. Du khách có thể kết hợp ngắm hoa với khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào địa phương.

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Hoa tam giác mạch nở rộ ở xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xã Phố Bảng.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, các xã trong vùng Công viên địa chất dự kiến tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian. Những trải nghiệm như tung còn, ném pao, đánh yến, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ sẽ góp phần giới thiệu sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng cao.

Bên cạnh đó, du khách có cơ hội tìm hiểu các nghề thủ công như dệt lanh, se lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát; trải nghiệm chế biến bánh Tam giác mạch và thưởng thức những món ăn truyền thống. Hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và hàng thủ công địa phương cũng được tổ chức, kết nối tham quan với mua sắm và quảng bá sản phẩm du lịch.

Trong chuỗi sự kiện, Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung dự kiến diễn ra ngày 23/10. Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/10, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa cộng đồng trong mùa lễ hội.

Show rock “Tinh thần đá” lần thứ hai dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại vùng Công viên địa chất, mang đến không gian âm nhạc hiện đại giữa cảnh quan núi đá. Đây là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện, hướng tới đa dạng hóa trải nghiệm của du khách khi đến cao nguyên đá.

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Người dân xã Đồng Văn trồng hoa, dọn dẹp chuẩn bị cho lễ hội. Ảnh: Xã Đồng Văn.

Đáng chú ý, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5-11/11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1, với quy mô khoảng 300 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Hội chợ thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 của Bộ Công Thương, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Trong tháng 11, tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức Giải bóng bàn “Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng” và Festival ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”, góp phần kết nối hoạt động du lịch với thể thao, ẩm thực và giao lưu văn hóa.

Với chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch Tuyên Quang trong mùa cao điểm cuối năm. Tỉnh đặt mục tiêu gắn tổ chức lễ hội với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch cộng đồng, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

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#Lễ hội Hoa tam giác mạch #Tuyên Quang #Du lịch cộng đồng #Văn hóa dân tộc Lô Lô #Xúc tiến thương mại

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