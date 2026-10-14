Úc: Kinh hãi phát hiện rệp bò khắp máy bay

TPO - Hãng hàng không Qantas của Úc phải hủy chuyến bay từ Rome đến Perth để tiến hành vệ sinh chuyên sâu máy bay, sau khi hành khách trên chuyến bay trước đó phản ánh phát hiện rệp giường bò trên chăn, quần áo và hành lý.

Rệp bò khắp đồ đạc, cửa sổ máy bay

Theo 9News, sự việc xảy ra sau chuyến bay QF5 từ Perth (Úc) đến Rome (Ý) ngày 9/10. Một số hành khách ngồi ở khoang phổ thông cho biết họ bị côn trùng cắn trong hành trình. Những phản ánh này khiến Qantas phải hủy chuyến bay từ Rome đến Perth dự kiến khởi hành vào ngày 10/10.

Hailey Bagnall - nữ hành khách trên chuyến bay QF5, kể với 9News rằng rệp xuất hiện trên nhiều vật dụng cá nhân. “Chúng bò khắp đồ đạc, quần áo, chăn của Qantas, thậm chí còn bò dọc theo cửa sổ”, Hailey Bagnall cho biết.

Chuyến bay của hãng Qantas từ Rome (Ý) đến Perth (Úc) đã bị hủy sau khi có báo cáo về tình trạng rệp bùng phát trên máy bay. Ảnh: PerthNow.

Trả lời CNN hôm 13/10, Qantas xác nhận đang điều tra vụ việc. Hãng đồng thời gửi lời xin lỗi đến hành khách bị ảnh hưởng bởi quyết định hủy chuyến bay Rome - Perth ngày 12/10, đồng thời cho biết việc hủy chuyến nhằm tạo điều kiện để các kỹ sư và đội ngũ bảo dưỡng tiến hành vệ sinh chuyên sâu máy bay sau khi phát hiện vấn đề tại một số ghế ngồi ở khoang phổ thông.

Qantas khẳng định các khoang hành khách được vệ sinh thường xuyên theo tiêu chuẩn cao. Những hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến đã được hãng bố trí chỗ ở và sắp xếp sang các chuyến bay thay thế.

Rệp giường có thể phát tán qua hành lý và quần áo

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), rệp giường là loài côn trùng nhỏ, có cơ thể dẹt, màu nâu đỏ và hút máu người. Chúng phân bố trên toàn thế giới, có thể xuất hiện tại nhiều môi trường khác nhau và thường hoạt động khi con người đang ngủ.

Tình trạng bùng phát rệp trên máy bay Qantas đã gây gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế khi hãng hàng không hủy chuyến bay chặng Rome - Perth vào ngày 10/10. Ảnh: TTWW.

Vết cắn của rệp giường có thể gây sưng, ngứa và có biểu hiện tương tự vết muỗi đốt. Các triệu chứng có nguy cơ nghiêm trọng hơn ở những người bị dị ứng với loài côn trùng này.

Đáng chú ý, rệp giường không chỉ trú ngụ trên giường ngủ mà còn có thể ẩn náu trong các đường may, nếp gấp của vali, túi du lịch, quần áo, chăn ga và đồ nội thất.

Theo CDC, nhiều người không nhận ra mình đang mang theo rệp giường, vô tình khiến chúng phát tán đến những địa điểm khác trong quá trình di chuyển.

Các vết cắn thường không cần điều trị chuyên sâu, có thể được làm dịu bằng các loại kem bôi ngoài da. Tuy nhiên, những khu vực bị rệp xâm nhập cần được xử lý bởi đơn vị kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp.

Vụ việc tại Qantas một lần nữa cho thấy nguy cơ côn trùng phát tán trong quá trình di chuyển, đặc biệt tại những không gian có nhiều hành khách và hành lý. Hiện Hãng hàng không Australia chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng về sự cố.