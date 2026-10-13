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Hàng không - Du lịch

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Miễn thị thực cho khách Trung Quốc theo đoàn đến Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Chính phủ quyết định miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn, tham gia tour trọn gói đến Khánh Hòa qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết năm 2027.

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký ban hành Nghị quyết số 325 về việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

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Trung Quốc là thị trường khách du lịch trọng điểm của Khánh Hòa trước dịch COVID-19.

Theo nghị quyết, công dân Trung Quốc (không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao) đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, sẽ được miễn thị thực khi đến du lịch tại Khánh Hòa.

Du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện chương trình; trong đó, quy định tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có trách nhiệm phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện, quản lý khách du lịch hiệu quả; đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chính sách.

Bộ Công an chủ trì hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với nhóm khách thuộc diện được miễn thị thực theo nghị quyết.

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm nay, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, với hơn 3,9 triệu lượt, tăng 1,5%.

Việc áp dụng chính sách miễn thị thực được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, góp phần phục hồi thị trường khách trọng điểm này trong thời gian tới.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 đến 31/12/2027.

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#Trung Quốc #miễn thị thực #Khánh Hòa #Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

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