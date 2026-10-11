Hồ Đồng Đò vắng vẻ sau các đợt cưỡng chế

Từng là điểm đến nghỉ dưỡng, cắm trại hút khách, khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội nay trở nên vắng vẻ. Sau các đợt cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm, một số cơ sở dịch vụ tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy...
TPO - Hòa trong không khí vui tươi của lễ Sene Dolta - lễ cúng ông bà truyền thống của đồng bào Khmer, giải đua ghe ngo mini với sự tham gia của 13 đội nam, nữ đến từ hai xã Tân Lộc và Hồ Thị Kỷ, Cà Mau diễn ra sôi nổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
TPO - Trong danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên Quang đưa vào nội dung nghiên cứu cáp treo khu vực đèo Mã Pì Lèng - địa danh nổi tiếng gắn với hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế.
Nhiều quán ăn Việt tại Mỹ thu hút rất đông thực khách, khiến họ sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi để thưởng thức.
Từ người ngủ thử giường, tư vấn gối đến "khách bí mật" chấm điểm từng chi tiết, ngành khách sạn có những công việc nghe như đùa nhưng thực sự tồn tại.
Sự gia tăng lượng người đổ về các giải marathon đang mang lại dư địa phát triển kinh tế cho địa phương. Thế nhưng, làm thế nào để tối ưu hóa nguồn thu, giữ chân dòng tiền ở lại và biến những bước chạy thành chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch bền vững lại là một bài toán khó vừa được các chuyên gia chỉ ra tại Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp năm 2026.
TPO - Các bãi biển du lịch Đà Nẵng sóng to, trời vẫn âm u nhưng du khách, đặc biệt là khách quốc tế kéo xuống biển.
TPO - 13 người bị nhà chức trách Lào bắt giữ khi hơn 520 kg chất nghi là ma tuý đá vận chuyển bởi một máy bay tư nhân, tại sân bay quốc tế Luang Prabang.
Tháng 7/2026, Vinpearl Safari Phú Quốc chào đón sự ra đời của một thành viên đặc biệt: chú đười ươi Sumatra con có tên gọi Susu. Sự ra đời của Susu mang ý nghĩa lớn khi đười ươi Sumatra đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp.
TPO - Các lãnh đạo ngành hàng không cho rằng rất khó để ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ từ những phi công có ý đồ xấu, sau vụ cơ phó hãng Flydubai dùng rìu tấn công cơ trưởng trên máy bay vào tuần trước.
TPO - Khu đất rộng 19,62 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sẽ được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khu biệt thự du lịch Học viện Golf.
Hải sản chế biến ngay trước mắt, bánh mì Paris giữa bàn tiệc và pháo hoa rực rỡ trên biển… nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub tại Phú Quốc đón mùa du lịch đẹp nhất năm bằng bữa tiệc buffet gần 100 món.
TPO - Liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu chuyển sang trạng thái nước rút, tổ chức thi công 24/7, không chủ quan và không lùi tiến độ.
Du khách họ Lưu bất ngờ trước mức giá khá rẻ và dịch vụ nhiệt tình của tài xế taxi tại Hà Nội. Anh chia sẻ trải nghiệm trên Xiaohongshu, nhận sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
TPO - Một chiếc Airbus 350 của Delta Airlines đã va chạm với Boeing 777 của Air Canada tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ khiến máy bay của Air Canada phải tạm ngừng khai thác để kiểm tra và sửa chữa.
Danh sách Michelin đầu tiên tại Phú Quốc dự kiến ra mắt giữa năm 2027, cùng năm đảo Ngọc đăng cai APEC. Sự hội tụ này mở ra cơ hội đưa ẩm thực thành lý do để khách nghỉ dưỡng và khách hội nghị chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và quay trở lại sau sự kiện.
TPO - Routard - thương hiệu sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng của Pháp - vừa giới thiệu vịnh Hạ Long, TP. Quảng Ninh là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới, du khách nên chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.