4 công việc kỳ lạ đến khó tin trong ngành khách sạn

Từ người ngủ thử giường, tư vấn gối đến "khách bí mật" chấm điểm từng chi tiết, ngành khách sạn có những công việc nghe như đùa nhưng thực sự tồn tại.

Một vị khách vừa nhận phòng, đặt vali xuống rồi nằm thử lên giường. Cô ấy không ngủ. Việc của cô là chú ý xem tấm nệm có quá cứng hay mềm, gối đỡ đầu ra sao, chăn có đủ thoải mái và sau một đêm ngủ dậy cơ thể có thực sự dễ chịu hay không.

Đây không phải một vị khách khó tính. Trong một số trường hợp, ngủ trên giường khách sạn chính là công việc.

Du khách lưu trú tại một khách sạn trong tòa nhà Landmark 81, TPHCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngành lưu trú có không ít vị trí nghe qua tưởng là một trò đùa, nhưng lại xuất hiện trong hoạt động vận hành hoặc trải nghiệm khách hàng của các khách sạn, resort trên thế giới.

Ngủ thử giường, chọn gối cho khách

Hãng đồ vải cao cấp Tielle Loves Luxury từng tuyển một "hotel bed tester" (người thử giường khách sạn) vào năm 2020, theo trang LivingETC. Người được tuyển sẽ lưu trú tại các khách sạn cao cấp, ngủ trên những chiếc giường sử dụng sản phẩm của hãng rồi đánh giá độ thoải mái của giường, chất lượng giấc ngủ và cảm giác thư giãn.

Công việc nghe giống một kỳ nghỉ miễn phí, nhưng người thử phải viết báo cáo sau mỗi lần lưu trú và đưa ra đề xuất để cải thiện trải nghiệm ngủ. Mức thù lao được công bố khi đó là 200 bảng Anh/đêm, chưa kể chi phí đi lại.

Nếu "ngủ thử" vẫn chưa đủ lạ, một số khách sạn còn có người chuyên giúp khách chọn chiếc gối phù hợp.

Sản phẩm của hãng đồ vải từng tuyển người thử giường khách sạn. Ảnh: Tielle Loves Luxury.

Tại The Beatrice Hotel ở Rhode Island (Mỹ), vị trí "pillow concierge" (nhân viên tư vấn gối) xuất hiện từ năm 2024. Nhân viên sẽ hỏi khách thường nằm nghiêng hay nằm ngửa, sở thích về nhiệt độ, nhu cầu hỗ trợ cơ thể... trước khi gợi ý loại gối phù hợp.

"Khách bí mật" chấm điểm khách sạn

Có một công việc khác còn khó nhận ra hơn là "mystery guest" (vị khách bí mật).

Họ đến khách sạn như một vị khách bình thường, nhưng thực tế đang thực hiện một bảng đánh giá được giao từ trước.

SGS, một đơn vị cung cấp dịch vụ "mystery shopping" (đánh giá chất lượng dịch vụ dưới vai trò khách hàng bí mật) cho biết các nhóm khách bí mật trong ngành khách sạn có thể gọi điện đặt phòng, trải nghiệm quá trình check-in, ăn uống, sử dụng tiện ích, ở qua đêm và tương tác với nhân viên rồi lập báo cáo.

Một người làm công việc này từng chia sẻ với Coyle Hospitality Group rằng cô đã thực hiện hơn 500 lần đánh giá khách sạn cao cấp ở 4 châu lục. Có khách hàng chỉ yêu cầu kiểm tra khoảng 10 tiêu chí, nhưng cũng có nơi đưa ra danh sách hơn 80 điểm cần quan sát.

Thậm chí, cô mang theo cả thước dây để đo những chi tiết nhỏ như kích thước, ánh sáng của đèn hay màu sơn tường. Với khách bình thường, một chiếc đèn hơi lệch có thể chẳng đáng bận tâm. Với những vị khách bí mật, đó có thể là một dòng trong báo cáo.

Chuyên viên giúp khách ngủ ngon

Tại The Benjamin ở New York, khách sạn từng đưa "sleep concierge" (nhân viên tư vấn giấc ngủ) vào đội ngũ.

Công việc của họ không phải chỉ đưa thêm một chiếc gối. Nhân viên tìm hiểu thói quen ngủ của khách và giúp lựa chọn trong một "menu" nhiều loại gối khác nhau. Một số dịch vụ còn hướng đến việc hỗ trợ khách thư giãn trước khi ngủ.

Nhân viên khách sạn dọn dẹp lại căn phòng cho khách. Ảnh: Ken Mwaura/Pexels.

Điều thú vị là ý tưởng này xuất hiện từ khá lâu, nhưng đến nay lại có thêm một lý do để khách sạn quan tâm: Sleep tourism (du lịch ngủ/nghỉ ngơi để cải thiện giấc ngủ) đang trở thành một phần của xu hướng wellness (chăm sóc sức khỏe và trạng thái cân bằng của cơ thể, tinh thần).

Người làm ấm giường

Trong danh sách những công việc kỳ lạ nhất của ngành khách sạn, "bed warmer" (người làm ấm giường) có lẽ là nhiệm vụ khó tin nhất.

Năm 2011, WiT (Web In Travel) chia sẻ về dịch vụ từng xuất hiện tại khách sạn 4 sao Holiday Inn Kensington Forum ở London (Anh). Nhân viên mặc bộ đồ kín toàn thân và nằm trên giường của khách trong khoảng 5 phút trước giờ khách đi ngủ nhằm làm ấm chỗ ngủ.

Ngày nay, đây gần như được xem là một ví dụ lịch sử về cách khách sạn từng thử tạo ra những dịch vụ khác thường để gây chú ý.

Link bài gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/4-cong-viec-ky-la-den-kho-tin-trong-nganh-khach-san-post1687520.html

