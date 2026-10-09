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Hàng không - Du lịch

Đánh thức mỏ vàng kinh tế thể thao tại Đất Sen hồng

P.V

Sự gia tăng lượng người đổ về các giải marathon đang mang lại dư địa phát triển kinh tế cho địa phương. Thế nhưng, làm thế nào để tối ưu hóa nguồn thu, giữ chân dòng tiền ở lại và biến những bước chạy thành chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch bền vững lại là một bài toán khó vừa được các chuyên gia chỉ ra tại Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp năm 2026.

Chiều 9/10, tại phường Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp năm 2026. Hoạt động trong khuôn khổ Giải VPBank Đất Sen hồng Music Marathon 2026 chủ đề “Tiên phong – Bứt phá” sẽ chính thức khai mạc vào tối 10/10.

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Bùng nổ số lượng nhưng dòng tiền ‘rơi’ đi đâu?

Chỉ tính riêng Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, quy mô vận động viên đã tăng xấp xỉ 4 lần trong giai đoạn 2022 - 2025. Từ một giải chạy phong trào, sự kiện đã thu hút hơn 12.800 vận động viên trong năm 2025 và đón hơn 15.500 người vào năm 2026. Qua 5 mùa tổ chức, giải chạy này đã ghi nhận tổng cộng hơn 52.000 lượt đăng ký. Sức nóng của giải đấu kéo theo sự bùng nổ về dịch vụ, đẩy tổng doanh thu ngành dịch vụ và du lịch ước tính tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Phát triển năng lực thể thao (Đại học Hoa Sen), số lượng người tham dự khổng lồ này thực chất mới chỉ là đầu vào của phép đo, chưa phải là kết quả kinh tế cuối cùng. Thực tế chỉ ra rằng, dòng tiền mà sự kiện mang lại vẫn còn phân tán, khiến phần giá trị kinh tế đọng lại tại địa phương chưa đạt mức tối ưu.

Cụ thể, ở hạng mục lưu trú, tiền đặt phòng thường chảy qua các nền tảng trung gian hoặc chuỗi khách sạn ngoài tỉnh. Ở hạng mục ăn uống và vận tải, nhiều nguyên liệu, nhà xe liên tỉnh hay nền tảng công nghệ cũng lấy đi một phần không nhỏ giá trị gia tăng. Ngay cả trong khâu tổ chức sự kiện, các thiết bị, bản quyền hay nhà thầu cung cấp từ bên ngoài tỉnh vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khiến tỷ lệ giá trị được giữ lại chưa đạt mức tối đa.

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TS Thanh đưa ra một bài toán đáng suy ngẫm, đó là chỉ cần tăng thêm một đêm lưu trú, với giả định 12.672 khách ngoài tỉnh chi tiêu thêm 650.000 đồng cho mỗi đêm, địa phương đã có thể thu về thêm 8,2 tỷ đồng. Điều này chứng minh rằng, đòn bẩy kinh tế hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần chạy đua tăng số lượng người đăng ký.

Chuyển tư duy tạo lập và phát triển chuỗi giá trị

Nhìn nhận vào bài toán kinh tế này, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, sự kiện thể thao đơn thuần là vận động viên, đường chạy và sự cổ vũ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là sự dịch chuyển của dòng người, dòng tiền, dòng thông tin và sự quan tâm của thị trường. “Giá trị của một sự kiện thể thao không kết thúc khi cuộc thi kết thúc”, bà Chi khẳng định. Khi một vận động viên đến Đồng Tháp, họ có thể kéo theo gia đình, bạn bè và trở thành khách hàng của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, dịch vụ vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Chính vì thế, ngành thể thao và du lịch Đồng Tháp đang đặt ra yêu cầu bức thiết phải chuyển dịch từ tư duy “tổ chức một sự kiện” sang tư duy “tạo lập và phát triển một chuỗi giá trị xung quanh sự kiện”. Việc đo lường tác động kinh tế của các giải đấu phải chỉ ra được giá trị nào đang làm tốt, dư địa nào đang bị bỏ ngỏ và cần làm gì để gia tăng nguồn thu trong các lần tổ chức tiếp theo.

Cơ quan quản lý xác định tiềm năng địa phương cần phải được cụ thể hóa thành các sản phẩm thương mại có thị trường. Thể thao cần gắn kết mật thiết với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách quanh năm, thay vì chỉ dồn nén vào một vài ngày tổ chức sự kiện.

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Tháo gỡ rào cản, mở rộng không gian trải nghiệm

Để chuỗi giá trị này vận hành trơn tru, tiếng nói của các doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà Kim Chi cho biết, cơ quan quản lý rất cần lắng nghe những khó khăn thực tế từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Đó là những rào cản về cơ chế, chính sách; sự thiếu hụt về hạ tầng, mặt bằng, dịch vụ, nguồn nhân lực; hay những điểm nghẽn trong khâu phối hợp giữa các ngành, các địa phương làm giảm khả năng mở rộng kinh doanh. Việc nhận diện đúng những khó khăn này chính là bước khởi đầu quan trọng để tìm ra giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Ở góc độ đơn vị đồng hành tổ chức, bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp Thương hiệu – Khối Truyền thông & Tiếp thị của VPBank cho biết, giải chạy mang đến cơ hội lớn để mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tiếp sức cho doanh nghiệp bản địa.

Bà Thu Trang nhận định, thể thao khi được kết hợp tinh tế cùng văn hóa, âm nhạc và du lịch sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ quảng bá điểm đến. Đường chạy Đất Sen Hồng mở ra hành trình khám phá và đưa mỗi runner trở thành một “đại sứ” lan tỏa hình ảnh con người Đồng Tháp.

“Những trải nghiệm gắn liền với thành phố Cao Lãnh, Đồng Sen Tháp Mười, Làng hoa Sa Đéc hay Tràm Chim chính là minh chứng rõ nét cho hiệu ứng lan tỏa của kinh tế thể thao. Đặc biệt, khi được kết nối chặt chẽ, du lịch và văn hóa không chỉ làm phong phú trải nghiệm của người tham gia mà còn trực tiếp tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân địa phương”, bà Thu Trang nhấn mạnh.

#Kinh tế thể thao #Đất Sen Hồng #du lịch #marathon #Đồng Tháp #chuỗi giá trị #phát triển bền vững

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