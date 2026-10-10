Món ăn vỉa hè Việt gây sốt ở Mỹ, khách Tây xếp hàng vài tiếng chờ thưởng thức

Nhiều quán ăn Việt tại Mỹ thu hút rất đông thực khách, khiến họ sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi để thưởng thức.

Khách xếp hàng dài ở vỉa hè, chờ ăn bánh mì chảo

Vài tháng gần đây, hình ảnh một quán bánh mì chảo Việt Nam ở New York, tên "Phê" liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Có những ngày, thực khách phải xếp hàng kín vỉa hè để chờ thưởng thức một suất bánh mì chảo.

Hình ảnh dòng người xếp hàng chờ thưởng thức bánh mì chảo do chị Phương ghi lại. Nguồn: Tran Treats.

Quán được thiết kế với những bộ bàn ghế nhựa thấp, bức tường gạch, cổng sắt và quầy bếp inox, gợi nhớ hàng ăn bình dân ở Việt Nam.

Chiếc chảo gang được bưng ra phục vụ thực khách khi còn nóng hổi, bên trong đầy ắp trứng ốp lòng đào, thịt bò, giò lụa, pate, phô mai Con Bò Cười, đồ chua và dưa leo. Thịt vẫn cháy xèo xèo trên mặt chảo, tỏa mùi hương thơm phức.

Phê là mô hình kinh doanh của vợ chồng đầu bếp Jerald Head và chị Nhung Đào. Quán hiện tập trung vào món này cùng các loại đồ uống Việt, trong đó có cà phê muối, cà phê cốt dừa, trà lá dứa, nước vối và cà phê pha nước mắm.

Suất bánh mì chảo đầy đặn. Ảnh: Phe.nyc

Họ tự làm bánh mì, pate, chả lụa và nước xốt, đồng thời dành nhiều thời gian thử nghiệm cách nướng bánh mì. Một số nguyên liệu Việt được đưa từ Việt Nam sang, trong đó có tiêu đen Lâm Đồng. Một phần bánh mì chảo tại đây có giá khoảng 28USD (hơn 700.000 đồng), còn các loại cà phê khoảng 7,5 USD (gần 200.000 đồng), chưa bao gồm thuế và tiền tip.

Khách xếp hàng chờ ăn bún đậu mắm tôm

Không chỉ gây sốt với quán bánh mì chảo Phê, vợ chồng đầu bếp Jerald Head và chị Nhung Đào còn có nhà hàng Mắm NYC - nổi tiếng với món bún đậu mắm tôm và không gian sử dụng bàn ghế nhựa, mang hình ảnh quen thuộc của những quán ăn bình dân Việt Nam.

Từ 2023 đến 2026, Mắm được The New York Times xếp trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất New York. Nhà phê bình Pete Wells của tờ báo từng dành nhiều lời khen cho nhà hàng, gọi đây là một địa chỉ phục vụ món Việt hấp dẫn tại thành phố. "Thực khách ngồi trên vỉa hè, xung quanh có người đi dạo, xe cộ qua lại. Cảm giác như đang ăn trưa ở Hà Nội", ông Wells viết.

Mỗi suất bún đậu mắm tôm được bán với giá 32 USD (tương đương 800.000 đồng). Ảnh: NYC.

Bún đậu được bày biện trên chiếc mẹt đan tre, bên dưới lót lá chuối. Mỗi suất đặc biệt gồm bún, đậu rán, chả cốm, lòng nướng, dồi luộc, thịt lợn và rau thơm, mắm tôm. Những ngày thời tiết đẹp, chủ quán còn kê ghế nhựa dọc vỉa hè để... thực khách trải nghiệm ăn bún đậu vỉa hè "chuẩn Việt Nam".

Đặc biệt, các món đậu, chả cốm, dồi lợn đều do hai vợ chồng chủ quán tự chế biến. Với món dồi, họ cũng trực tiếp sơ chế, khử mùi hôi của lòng rồi nhồi tiết lợn, mỡ lợn, rau gia vị... theo công thức được bố của chị Nhung dạy. Chả cốm được làm từ cốm tươi mang ở Hà Nội qua.

Mùa hè (từ tháng 4 tới tháng 10), món chủ đạo là bún đậu và đồ ăn vặt. Mùa đông, thực đơn chính là bún, phở và lẩu.

Khách xếp hàng chờ uống cà phê phin vỉa hè

Giữa năm 2026, tại góc phố khu Mission, San Francisco, hình ảnh hàng dài khách xếp hàng đợi mua ly cà phê phin, ngồi ghế nhựa nhâm nhi trên vỉa hè trở thành hiện tượng ẩm thực.

Quán cà phê này tên Nâu Coffee - một mô hình cà phê lưu động (pop-up) do hai người trẻ Việt Nam - Hiểu Hân và Trung Kiên sáng lập. Khách hàng trung bình phải chờ khoảng một tiếng mới đến lượt gọi món.

Nâu Coffee giữ nguyên bản sắc cốt lõi. Hạt cà phê Robusta vị đậm, mạnh, hậu vị đắng được nhập trực tiếp từ Buôn Ma Thuột. Sữa đặc, phin pha và đặc biệt là những chiếc ghế nhựa đỏ dáng thấp - linh hồn của trải nghiệm - đều được vận chuyển từ Việt Nam sang, dù chi phí bị đội lên cao.

Thực khách Tây, khách Việt xếp hàng chờ mua cà phê. Ảnh: Nâu Coffee

Cuối năm 2025, chuyên trang ẩm thực uy tín Eater của Mỹ đã giới thiệu Nâu Coffee như một hiện tượng mới ở San Francisco. Ký giả Paolo Bicchieri mô tả thực khách sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để thưởng thức "những ly cà phê muối màu cam hổ phách với lớp kem mặn độc đáo, hương vị không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trong thành phố".

Khách xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh mì thịt quay

"Bánh Anh Em" tọa lạc tại trung tâm New York do chị Tôn Thị Hồng Như (sinh năm 1990, quê Đắk Lắk) và cộng sự mở từ đầu tháng 4/2025. Sau đó vài tháng, quán được Michelin Guide 2025 đưa vào danh sách Bib Gourmand (Nhà hàng có đồ ăn ngon với mức giá phải chăng) và xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông uy tín.

Món chính và cũng là món đắt khách nhất của quán là bánh mì. Những chiếc bánh mì có vỏ giòn, ruột xốp, phần nhân nóng hổi đậm đà của pate, thịt quay, bò nướng, đồ muối chua, sốt ớt… vô cùng hấp dẫn. Các thành phần từ vỏ bánh tới nhân đều do quán tự làm thay vì hàng công nghiệp.

Bánh Anh Em không phải tiệm bánh mì Việt thủ công duy nhất ở New York, nhưng thuộc số ít quán gây tiếng vang ngay thời gian đầu mở cửa. Các tờ báo nổi tiếng nước Mỹ đưa tin hàng dài người chờ nhiều tiếng để mua.

Theo chủ quán, có thời điểm, thực khách xếp hàng 3 tiếng chờ vào quán thưởng thức đồ ăn Việt. Ảnh: Hồng Như.

Ngoài bánh mì, chị Như cũng đưa vào thực đơn những đặc sản khác như phở bò Nam Định, bánh cuốn Hà Nội, chả cá Lã Vọng, bánh ướt chồng đĩa chấm mắm nêm Buôn Ma Thuột…

Đồ ăn ở đây được New York Eater nhận xét "rất phong phú, biến tấu tinh tế các món ăn nổi tiếng từ khắp mọi miền Việt Nam".

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