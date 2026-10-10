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Hàng không - Du lịch

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

P.V

Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 3 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt bung nở đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, viết tiếp những khoảnh khắc tự hào trong ngày hội lớn của Thủ đô.

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 1

Ngay từ sớm, không khí tại các khu vực trung tâm và các điểm xem pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn gia đình, nhóm bạn trẻ cùng du khách thập phương tụ hội về không gian di sản Hồ Gươm, tuyến phố Quảng Khánh (Hồ Tây) hay quanh khu vực Hồ Văn Quán (Hà Đông) để chọn cho mình vị trí thưởng thức pháo hoa thuận lợi nhất.

Công tác chuẩn bị an ninh, phân luồng giao thông và bảo vệ các trận địa được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an và các cơ quan chức năng liên quan triển khai nghiêm ngặt từ sớm, đảm bảo không gian thưởng lãm an toàn và văn minh cho nhân dân.

Đúng 21h00, bầu trời Hà Nội chính thức bừng sáng. Cả 3 điểm bắn đồng loạt khai hỏa, đan dệt nên màn trình diễn ánh sáng kéo dài 15 phút rực rỡ và đầy nghệ thuật.

Tại điểm bắn trước khu vực Bưu điện Hà Nội, 1.725 quả pháo tầm cao kết hợp 350 giàn hỏa thuật ngay trên mặt nước đã biến Hồ Gươm cổ kính thành một sân khấu gương khổng lồ. Ánh sáng lung linh soi bóng Tháp Rùa, nối liền ký ức lịch sử hào hùng với nhịp sống hiện đại hôm nay.

Du khách thủ đô vô cùng thích thú, đồng loạt ghi lại những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn.

Tại Hồ Tây – nơi tập trung lượng pháo tầm cao lớn nhất với 1.800 quả, người xem thực sự bị chinh phục bởi "vũ điệu ánh sáng" ngoạn mục. Lần đầu tiên, 200 quả pháo nổ nước kết hợp cùng 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ đã tạo nên những tầng sóng lửa đan dệt ngay sát mặt nước, khiến đám đông liên tục reo hò, vỗ tay tán thưởng.

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 7

"Những màn trình diễn đẳng cấp do Sun Group tài trợ không chỉ mang đến niềm vui trọn vẹn cho gia đình trong ngày đại lễ, mà còn khiến mỗi người dân Hà Nội thêm yêu và tự hào về sự đổi thay, phát triển của Thủ đô”- chị Lê Thanh Mai (quận Tây Hồ) bộc bạch.

Nhiều du khách quốc tế cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước quy mô và vẻ đẹp của sự kiện. Chị Elena Rostova (Du khách người Nga) hào hứng: "Hà Nội đêm nay thật tuyệt vời! Tôi đã đi nhiều nơi nhưng khoảnh khắc chứng kiến pháo hoa nở rực rỡ ngay trên mặt hồ thơ mộng như thế này thật sự xúc động.".

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 9

Tại trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán, Sun Group tài trợ gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật.

Màn trình diễn tại trận địa này được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.

Ghi nhận tại cả 3 trận địa, màn trình diễn kết thúc trong tiếng reo hò vỡ òa và những nụ cười rạng rỡ của người dân Thủ đô. Sự kết hợp mượt mà giữa pháo tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng hỏa thuật tinh tế đã để lại dư âm sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự.

Tiếp nối thành công từ màn trình diễn kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa trong chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" nhân dịp Đại hội XIV, việc Sun Group tiếp tục tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa thắp sáng 3 điểm di sản, danh thắng đợt này thêm một lần nữa khẳng định cam kết trách nhiệm và tâm huyết của tập đoàn.

Đại tiệc ánh sáng khép lại nhưng những khoảnh khắc thăng hoa và niềm tự hào vẫn còn đọng lại mãi, khẳng định dấu ấn đồng hành bền bỉ của Sun Group trên hành trình làm đẹp cho những vùng đất và mang lại giá trị tinh thần trọn vẹn cho cộng đồng

#Sun Group #pháo hoa #Hà Nội #Lễ Giải phóng #trình diễn nghệ thuật #địa điểm du lịch #đại lễ

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