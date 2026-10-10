Quảng Trị: Thu hồi 80 điểm kinh doanh ở bãi biển Nhật Lệ

TPO - Phường Đồng Hới, Quảng Trị thông báo thu hồi địa điểm kinh doanh của 80 hộ tại khu vực bãi biển Nhật Lệ sau khi hợp đồng hết hạn, nhằm trả lại không gian ven biển, chỉnh trang đô thị phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới đã thông báo đến 75 hộ kinh doanh giải khát, ẩm thực hải sản và 5 hộ kinh doanh dịch vụ khác tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, đường Trương Pháp về việc thu hồi địa điểm sau khi hợp đồng hết hạn.

Các hộ kinh doanh ở bãi biển Nhật Lệ phải tháo dỡ hàng quán để chỉnh trang đô thị.

Các hộ được vận động chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển trang thiết bị, thu dọn vệ sinh và bàn giao mặt bằng. Đến nay, hơn 30 hộ đã chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản để bàn giao.

Việc giải phóng hàng quán tại khu vực này nằm trong đợt chỉnh trang đô thị, tạo không gian ven biển thông thoáng, sạch đẹp phục vụ người dân và du khách, chuẩn bị đón Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Đã có 30 hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ.

Phường Đồng Hới sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp, hỗ trợ các hộ tháo dỡ công trình trong điều kiện phù hợp. Trường hợp không chấp hành sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.