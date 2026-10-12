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Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

P.V

Từ ngày 03/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới đưa Ahmedabad trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại Ấn Độ, nâng tổng tần suất khai thác của Hãng tại thị trường này lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Theo kế hoạch, các chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 17h35 và đến Ahmedabad lúc 21h30 theo giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Ahmedabad lúc 22h45 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 4h35 ngày hôm sau. Hai chiều đều được khai thác vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

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Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai mức giá vé khứ hồi Hà Nội - Ahmedabad từ 6.308.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí. Ưu đãi áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2026 với hành trình khởi hành từ ngày 03/11/2026.

Sau khi đường bay Hà Nội - Ahmedabad đi vào khai thác, Vietnam Airlines sẽ có 7 đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, kết nối Hà Nội, TP.HCM với các thành phố Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad. Mạng bay hiện có của Hãng trải rộng từ phía Bắc, phía Tây đến phía Nam Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng giữa hai quốc gia.

Việc mở thêm điểm đến diễn ra trong bối cảnh thị trường Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Ấn Độ hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 8 của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 670.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh Hà Nội và TP.HCM, các điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc cũng ngày càng thu hút du khách từ thị trường này, cho thấy nhu cầu du lịch giữa hai nước đang tiếp tục mở rộng.

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Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Phát triển mạng bay tại Ấn Độ là một trong những định hướng quan trọng của Vietnam Airlines nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của hai quốc gia. Việc đưa Ahmedabad vào mạng bay giúp Hãng mở thêm cửa ngõ tới phía Tây Ấn Độ, tạo thuận lợi cho giao lưu du lịch, thương mại và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với bang Gujarat nói riêng và Ấn Độ nói chung.”

Từ đầu năm tới nay, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay mới tới Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka), Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Munich (Đức), Moscow (Nga), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Osaka và Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc),... nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.

Trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục ưu tiên các thị trường có tiềm năng tăng trưởng về thương mại, đầu tư và du lịch. Định hướng này cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, qua đó tăng cường kết nối quốc tế, thu hút du khách và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế cho Việt Nam.

#Vietnam Airlines #Hà Nội - Ahmedabad #đường bay #Ấn Độ #kết nối quốc tế #du lịch Việt Nam #giao thương

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