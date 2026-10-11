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Hàng không - Du lịch

Việt Nam trong nhóm quốc gia được yêu thích nhất thế giới

Hồng Nhung

TPO - Việt Nam đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng những quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026, do độc giả tạp chí Conde Nast Traveler (ấn bản Mỹ) bình chọn, vượt qua Hàn Quốc và Thái Lan.

Theo kết quả Readers’ Choice Awards 2026 được tạp chí Conde Nast Traveler mới công bố, Việt Nam đạt 92,99 điểm, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng 20 quốc gia được độc giả yêu thích nhất thế giới.

Việt Nam xếp trên Hàn Quốc với 92,98 điểm và Thái Lan với 92,89 điểm. Trong khi đó, Nhật Bản dẫn đầu danh sách với 95,52 điểm, tiếp theo là Italy đạt 94,80 điểm và Ireland đạt 94,15 điểm.

Kết quả đưa Việt Nam vào nhóm những điểm đến quốc gia nhận được đánh giá tích cực từ độc giả quốc tế, bên cạnh nhiều cái tên nổi tiếng về du lịch như Nhật Bản, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, Đông Nam Á có bốn đại diện trong top 20 gồm Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore; trong đó, Việt Nam và Campuchia cùng góp mặt trong top 10.

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Nhờ vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và đầy sức hút đã giúp Việt Nam lọt top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở sự đa dạng trải nghiệm. Du khách có thể khám phá những con phố giàu dấu ấn lịch sử tại Hà Nội, trải nghiệm nhịp sống sôi động ở TPHCM, chiêm ngưỡng cảnh quan núi đá vôi tại vịnh Hạ Long hay tìm hiểu kiến trúc và di sản tại Hội An, Huế.

Ở những vùng miền khác, các bãi biển miền Trung, đảo Phú Quốc, những cung đường miền núi phía Bắc và không gian văn hóa Tây Nguyên mang đến những lựa chọn khác biệt. Sự đan xen giữa thiên nhiên, di sản và đời sống bản địa giúp Việt Nam thu hút nhiều nhóm khách, từ người yêu thích nghỉ dưỡng đến những du khách muốn khám phá văn hóa và trải nghiệm du lịch độc lập.

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Du khách nước ngoài trải nghiệm ẩm thực Hà Nội. Ảnh: Rose Kitchen, Hanoi.

Ẩm thực cũng là một trong những yếu tố giúp Việt Nam tạo dấu ấn với du khách nước ngoài. Phở, bánh mì và cà phê Việt Nam đã trở thành những cái tên quen thuộc với nhiều thực khách quốc tế. Bên cạnh đó, văn hóa ăn uống đường phố, các món ăn đặc trưng theo vùng miền và sự phong phú của nguyên liệu địa phương mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Tại Hà Nội, những hàng quán lâu đời và các món ăn truyền thống tạo nên nét riêng của văn hóa đô thị. Ở miền Trung, ẩm thực Huế và Hội An gắn với lịch sử, phong tục và cách chế biến đặc trưng. Trong khi đó, các món ăn miền Nam gây ấn tượng bởi sự đa dạng về nguyên liệu và hương vị.

Không chỉ là hoạt động bên lề chuyến đi, khám phá ẩm thực còn giúp du khách tiếp cận đời sống và văn hóa địa phương. Sự kết hợp giữa món ăn, không gian sinh hoạt và cách đón tiếp của người dân góp phần làm phong phú trải nghiệm tại Việt Nam.

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Du khách checkin ở Rừng dừa Bảy Mẫu tại Đà Nẵng. Ảnh: VinWonders.

Việc lọt top 10 của Readers’ Choice Awards 2026 là một sự ghi nhận đáng chú ý đối với hình ảnh du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bảng xếp hạng được xây dựng từ bình chọn của độc giả, vì vậy phản ánh sở thích và đánh giá của người tham gia khảo sát thay vì đo lường toàn diện năng lực cạnh tranh du lịch của từng quốc gia.

Trước đó, Conde Nast Traveller (ấn bản Anh) cũng đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia tốt nhất thế giới năm 2026, ở vị trí thứ 14 với 92,86 điểm. Tạp chí cho biết Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục 21,2 triệu lượt trong năm 2025.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, sự ghi nhận từ độc giả quốc tế tạo thêm cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh và thu hút khách. Tuy nhiên, để duy trì sức hút lâu dài, ngành du lịch vẫn cần chú trọng chất lượng dịch vụ, bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển những sản phẩm mang bản sắc địa phương.

Với lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và sự đa dạng trong trải nghiệm, Việt Nam đang có thêm cơ hội củng cố vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Thách thức không chỉ là thu hút du khách đến tham quan, mà còn là tạo ra những trải nghiệm đủ ấn tượng để họ muốn quay trở lại và tiếp tục giới thiệu Việt Nam tới những người khác.

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