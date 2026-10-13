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Hàng không - Du lịch

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Đi tàu du lịch chất lượng cao từ TPHCM tới Nha Trang hết 8 tiếng

Hữu Huy

TPO - Đoàn tàu SNT1/SNT2 gồm 32 toa xe được cải tạo nội, ngoại thất, nâng cấp tiện nghi và bổ sung không gian check-in. Tàu chạy ban đêm, kết nối TPHCM với Nha Trang với hành trình khoảng 8 giờ.

Tối 12/10, tại ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc, TPHCM), Công ty CP Vận tải Đường sắt ra mắt đoàn tàu du lịch chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến TPHCM - Nha Trang.

Theo đơn vị vận hành, đoàn tàu được nâng cấp đồng bộ từ diện mạo bên ngoài đến nội thất, tiện nghi và phong cách phục vụ, hướng đến nhóm hành khách có nhu cầu đi lại kết hợp nghỉ ngơi, du lịch.

Đợt cải tạo gồm 32 toa xe, trong đó có các toa giường nằm khoang 4 người, khoang 6 người và toa phục vụ ăn uống. Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu kem sữa kết hợp sắc xanh gợi liên tưởng đến biển Nha Trang. Chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới, tạo không gian sạch sẽ, dễ chịu cho hành khách trong suốt chuyến đi.

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Lãnh đạo các đơn vị ngành đường sắt tặng hoa tổ tàu trước giờ khởi hành.

Hệ thống chiếu sáng, âm thanh cũng được nâng cấp. Các toa xe cải tạo được trang bị wifi để phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí. Hệ thống camera giám sát hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ quản lý an ninh trên tàu.

Một điểm mới là hệ thống dẫn gió điều hòa được thiết kế lại nhằm giảm tiếng ồn, tạo điều kiện để hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Tại các toa giường nằm mềm loại 24 giường, đơn vị vận hành bố trí hình ảnh trang trí và máy bán hàng tự động. Toa phục vụ ăn uống được đặt ở vị trí trung tâm đoàn tàu để hành khách thuận tiện sử dụng dịch vụ.

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Không gian bên trong toa phục vụ ăn uống được cải tạo nội, ngoại thất tiện nghi.

Bên cạnh tiện nghi, ngành đường sắt đào tạo đội ngũ trưởng tàu, tiếp viên theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và có khả năng hỗ trợ hành khách bằng tiếng Anh. Đồng phục tiếp viên được thiết kế riêng, theo định hướng phục vụ chuyên nghiệp và thanh lịch.

Theo lịch, tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 21h45, đến ga Nha Trang lúc 5h40 hôm sau. Ở chiều ngược lại, tàu SNT1 khởi hành từ ga Nha Trang lúc 20h20 và đến ga Sài Gòn lúc 5h hôm sau. Thời gian di chuyển theo lịch trình khoảng 8 giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt - cho biết nhu cầu của hành khách hiện nay không dừng ở việc đi lại an toàn, đúng giờ mà còn hướng đến không gian tiện nghi và chất lượng phục vụ tốt hơn.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã cải tạo, nâng cấp nhiều đoàn tàu, trong đó có các đôi tàu Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; tàu chất lượng cao SE19/SE20 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và SE21/SE22 tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn. Ngành đường sắt cũng đưa vào khai thác sản phẩm toa ghế ngồi có thể xoay 180 độ trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

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Tàu SNT2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21h45.

Một số sản phẩm kết hợp vận tải với du lịch, văn hóa và di sản như tuyến Huế - Đà Nẵng cũng được phát triển nhằm tăng trải nghiệm cho hành khách.

Theo ông Chiến, TPHCM là trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch lớn, trong khi Nha Trang là điểm đến biển thu hút khách trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng đoàn tàu SNT1/SNT2 đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại giữa hai địa phương, đồng thời tăng sức hấp dẫn của du lịch bằng đường sắt.

Ông Diệp Anh Tuấn - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam - cho rằng tuyến TPHCM - Nha Trang có lợi thế kết nối một trung tâm kinh tế lớn với phố biển Nha Trang nổi tiếng. Đây là điều kiện để ngành đường sắt phát triển các sản phẩm chất lượng cao và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn.

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Người dân trải nghiệm bên trong khoang hành khách của tàu du lịch chất lượng cao Sài Gòn - Nha Trang.

Theo ông Tuấn, việc đưa vào khai thác một đoàn tàu có diện mạo đẹp, tiện nghi mới là bước đầu. Chất lượng dịch vụ cần được duy trì ổn định trong từng chuyến đi, từ công tác bảo dưỡng phương tiện, tổ chức chạy tàu đến thái độ phục vụ hành khách.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với Công ty CP Vận tải Đường sắt theo dõi nhu cầu thị trường, hiệu quả khai thác và phản hồi của khách hàng để điều chỉnh dịch vụ phù hợp. Ngành đường sắt cũng hướng đến việc liên kết với các đơn vị du lịch để xây dựng sản phẩm kết hợp vé tàu, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến.

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#tàu du lịch #Sài Gòn #Nha Trang #Wi-Fi #dịch vụ cao cấp #đường sắt

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