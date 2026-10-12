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Quảng Ninh:

Sẽ có 'dạ tiệc' pháo hoa bến du thuyền Hạ Long dịp 20/10

Hoàng Dương

TPO - Hơn 30 du thuyền hạng sang sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vào tối 17/10, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh, màn trình diễn pháo hoa từ hơn 30 du thuyền sẽ là điểm nhấn của chương trình “Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền, Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt”.

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Hơn 30 du thuyền hạng sang ở Quảng Ninh đồng loạt bắn pháo hoa dịp 20/10. Ảnh: AI minh họa.

Chương trình diễn ra từ 16h30-21h ngày 17/10 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh. Cảng phối hợp với các đơn vị kinh doanh tàu du lịch tổ chức sự kiện, kết hợp màn pháo hoa trên mặt nước với các hoạt động âm nhạc, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật.

Theo thông tin giới thiệu, đây là lần đầu cảng phối hợp tổ chức dạ tiệc pháo hoa với quy mô này. Sự kiện đồng thời hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu đông của Quảng Ninh.

Từ 16h30-17h30, du khách có thể ngắm hoàng hôn tại bến du thuyền, thưởng thức âm nhạc và tham gia các trò chơi tại khu vực nhà ga cảng. Từ 18h-20h30, hoạt động chuyển sang các du thuyền với tiệc ẩm thực và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

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