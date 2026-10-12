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Hàng không - Du lịch

Toàn cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP. Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút, với hạng mục nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm nay.

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Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành - cho biết đang tập trung nguồn lực cho các gói thầu, hạng mục quan trọng nhằm kiểm soát tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.
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Dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói đã hoàn thành và 12 gói đang triển khai. Đến đầu tháng 9, tổng giá trị thực hiện của 16 gói thầu đạt hơn 80% giá trị hợp đồng.
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Nhiều hạng mục đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm và tích hợp hệ thống.
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Đây cũng là giai đoạn yêu cầu các nhà thầu phối hợp chặt chẽ hơn do nhiều hạng mục phụ thuộc lẫn nhau về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và trình tự thi công.
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Trong nhóm các gói thầu được ưu tiên tăng tốc có gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về nhà ga hành khách; gói 7.8 về nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; cùng gói 11.5 về nhà để xe.
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Đáng chú ý, ACV đặc biệt tập trung nguồn lực cho gói 5.10 bởi đây là gói thầu có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp và liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành nhà ga.
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ACV cho biết đang tập trung hoàn thành khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga để bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ khai thác.
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Những khu vực còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục khiếm khuyết theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu vận hành.
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Đến cuối tháng 9, gói 5.10 đạt hơn 77% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng và hoàn thiện đạt khoảng 83%, hệ thống điện khoảng 94% và thiết bị nhà ga hơn 70%.
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Phần việc còn lại tập trung vào hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin, truyền thông và lắp đặt thiết bị công nghệ.
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Do các hệ thống có tính liên kết cao, ACV yêu cầu liên danh nhà thầu Vietur bổ sung nhân lực, tăng cường điều phối và tổ chức thi công theo từng khu vực.
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Nhà thầu cũng được yêu cầu ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ và mô hình BIM để kiểm soát khối lượng, trình tự thi công và sự giao thoa giữa các hạng mục.
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Hệ thống băng chuyền hành lý đã hoàn thành các hạng mục chính.
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Hệ thống thang cuốn đang được thi công các công đoạn cuối cùng trước khi đi vào vận hành.
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Ngoài nhà ga hành khách, một số hạng mục quan trọng khác tại sân bay Long Thành cũng đã đạt khối lượng thực hiện cao. Trong ảnh là gói thầu 4.6 về đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác đạt gần 99% giá trị hợp đồng.
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Riêng khu vực sân đỗ đã hoàn thành 100%, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện.
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Trong khi đó, gói 4.12 về đường cất hạ cánh số 2, đường lăn và các công trình đồng bộ đạt hơn 81% giá trị hợp đồng. Phần kết cấu chính của đường cất hạ cánh đã hoàn thành, các hạng mục đường lăn, đường công vụ và công trình đồng bộ tiếp tục được triển khai.
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Gói 4.9 về hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt gần 98%. Hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn thành khoảng 99%, hệ thống điện và điều khiển hơn 99%. Các nhà thầu đang thử nghiệm, tích hợp và vận hành thử hệ thống.
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Gói 4.11 về công trình xử lý nước thải đạt hơn 91% giá trị hợp đồng. Các hạng mục công nghệ, điện, ICT và phòng cháy chữa cháy đang được hoàn thiện, hướng tới hoàn thành xây dựng và nghiệm thu kỹ thuật hệ thống thiết bị trước ngày 30/9.
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Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trong giai đoạn nước rút, ACV cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực tại công trường, kiểm soát tiến độ theo từng khu vực và mốc công việc, đồng thời đẩy mạnh điều phối giữa các gói thầu.
Zing

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#Sân bay Long Thành #ACV #Cảng hàng không Việt Nam #nhà ga hành khách

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