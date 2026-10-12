Toàn cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP. Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút, với hạng mục nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm nay.
Xuân Son đi xe máy mua 5 suất bún chả tại quán ăn quen thuộc ở Ninh Bình. Khi hỏi giá, anh bất ngờ khi chủ quán không tính tiền theo lời hứa "miễn phí trọn đời".
Từ ngày 03/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới đưa Ahmedabad trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại Ấn Độ, nâng tổng tần suất khai thác của Hãng tại thị trường này lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
TPO - Tại phường An Phú Đông, TPHCM, triều cường dâng cao ngang gối trở thành "đặc sản" khiến một quán cà phê ven sông bất ngờ nổi tiếng vài ngày qua. Theo dự báo, ngày 12/10, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch sẽ đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường ven sông rơi vào cảnh ngập sâu.
TPO - Một nữ hành khách trên chuyến bay của American Airlines từ Mỹ đến Bồ Đào Nha cho biết không thể mở cửa nhà vệ sinh và phải lên mạng xã hội cầu cứu.
Từng là điểm đến nghỉ dưỡng, cắm trại hút khách, khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội nay trở nên vắng vẻ. Sau các đợt cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm, một số cơ sở dịch vụ tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy...
Tháng 11, nhiều địa phương trên cả nước bước vào mùa du lịch lý tưởng với thời tiết khô ráo, se lạnh, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, từ khám phá thiên nhiên, cảnh quan đến thưởng thức ẩm thực đặc sắc.
TPO - Việt Nam đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng những quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026, do độc giả tạp chí Conde Nast Traveler (ấn bản Mỹ) bình chọn, vượt qua Hàn Quốc và Thái Lan.
Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 3 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt bung nở đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, viết tiếp những khoảnh khắc tự hào trong ngày hội lớn của Thủ đô.
TPO - Hòa trong không khí vui tươi của lễ Sene Dolta - lễ cúng ông bà truyền thống của đồng bào Khmer, giải đua ghe ngo mini với sự tham gia của 13 đội nam, nữ đến từ hai xã Tân Lộc và Hồ Thị Kỷ, Cà Mau diễn ra sôi nổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
TPO - Phường Đồng Hới, Quảng Trị thông báo thu hồi địa điểm kinh doanh của 80 hộ tại khu vực bãi biển Nhật Lệ sau khi hợp đồng hết hạn, nhằm trả lại không gian ven biển, chỉnh trang đô thị phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.
TPO - Trong danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên Quang đưa vào nội dung nghiên cứu cáp treo khu vực đèo Mã Pì Lèng - địa danh nổi tiếng gắn với hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế.
Nhiều quán ăn Việt tại Mỹ thu hút rất đông thực khách, khiến họ sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi để thưởng thức.
Từ người ngủ thử giường, tư vấn gối đến "khách bí mật" chấm điểm từng chi tiết, ngành khách sạn có những công việc nghe như đùa nhưng thực sự tồn tại.
Sự gia tăng lượng người đổ về các giải marathon đang mang lại dư địa phát triển kinh tế cho địa phương. Thế nhưng, làm thế nào để tối ưu hóa nguồn thu, giữ chân dòng tiền ở lại và biến những bước chạy thành chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch bền vững lại là một bài toán khó vừa được các chuyên gia chỉ ra tại Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp năm 2026.
TPO - Các bãi biển du lịch Đà Nẵng sóng to, trời vẫn âm u nhưng du khách, đặc biệt là khách quốc tế kéo xuống biển.
TPO - 13 người bị nhà chức trách Lào bắt giữ khi hơn 520 kg chất nghi là ma tuý đá vận chuyển bởi một máy bay tư nhân, tại sân bay quốc tế Luang Prabang.