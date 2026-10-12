Toàn cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Sự gia tăng lượng người đổ về các giải marathon đang mang lại dư địa phát triển kinh tế cho địa phương. Thế nhưng, làm thế nào để tối ưu hóa nguồn thu, giữ chân dòng tiền ở lại và biến những bước chạy thành chuỗi giá trị dịch vụ, du lịch bền vững lại là một bài toán khó vừa được các chuyên gia chỉ ra tại Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp năm 2026.