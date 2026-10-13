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Hàng không - Du lịch

Đồng loạt hủy chuyến bay đến Ả Rập, hàng không Trung Đông rối loạn

Hồng Nhung

TPO - Nhiều hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy hoặc đình chỉ các chuyến bay đến Ả Rập sau vụ tấn công đẫm máu của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh cuối tuần qua. Sân bay dự kiến đóng cửa đến ngày 17/10, trong khi một số hãng kéo dài thời gian tạm dừng khai thác đến cuối năm nay hoặc sang năm 2027.

Làn sóng hủy chuyến đang làm gia tăng tình trạng gián đoạn hàng không tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trong khu vực.

Theo thông báo hàng không (NOTAM) được ban hành ngày 12/10, sân bay quốc tế Riyadh sẽ đóng cửa đến ngày 17/10. Trước tình hình này, nhiều hãng hàng không đã điều chỉnh lịch khai thác, tạm ngừng các đường bay đến thủ đô Ả Rập và một số thành phố khác trong nước.

Trong số các hãng chịu ảnh hưởng có những tên tuổi lớn như Lufthansa, Air France-KLM, Etihad Airways, IndiGo, Air India, Philippine Airlines, Gulf Air, Cathay Pacific và Delta Air Lines.

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Vụ tấn công sân bay King Khalid tại Riyadh khiến nhiều hãng hàng không đồng loạt huỷ hoặc đình chỉ chuyến bay đến Thủ đô này. Ảnh: Aviation A2Z.

Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức đã hủy toàn bộ chuyến bay đến Riyadh đến ngày 16/10. Trong khi đó, Air France-KLM - tập đoàn hàng không Pháp - Hà Lan, gia hạn lệnh đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết tháng 10.

Etihad Airways - hãng hàng không có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE) - tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến Ả Rập đến ngày 13/10.

Tại Ấn Độ, IndiGo gia hạn việc hủy các chuyến bay đến Riyadh và Dammam đến ngày 15/10. Air India kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến cùng ngày.

Akasa Air - hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ) - cũng tạm dừng các chuyến bay đến Jeddah và Riyadh đến ngày 13/10. Trong khi đó, Gulf Air - hãng hàng không quốc gia Bahrain, hủy các chuyến bay đến và đi từ Riyadh trong giai đoạn từ ngày 12-17/10.

Một số hãng lựa chọn phương án điều chỉnh lịch khai thác trong thời gian dài hơn. Philippine Airlines gia hạn việc đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến ngày 29/11. Cathay Pacific lùi kế hoạch khôi phục hai đường bay Hong Kong - Dubai và Hong Kong - Riyadh đến ngày 31/1/2027.

Đáng chú ý, Delta Airlines của Mỹ thông báo hoãn kế hoạch khai thác đường bay từ Atlanta đến Riyadh đến tháng 3/2027, điều này cho thấy những tác động của tình hình an ninh khu vực có thể kéo dài đối với các kế hoạch mở rộng mạng lưới bay.

Các biện pháp trên được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh cuối tuần qua do lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm được Iran hậu thuẫn, thực hiện. Vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời làm dấy lên những lo ngại mới về an toàn hàng không tại Trung Đông.

Việc sân bay Riyadh đóng cửa cùng hàng loạt quyết định hủy chuyến có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách, hoạt động trung chuyển và lịch khai thác của các hãng hàng không trong khu vực. Hành khách có kế hoạch đến Saudi Arabia hoặc nối chuyến qua các điểm đến liên quan được khuyến cáo kiểm tra thông tin trực tiếp với hãng hàng không trước khi ra sân bay.

Reuters

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#Riyadh #Ả Rập #Hàng loạt hãng hàng không hủy chuyến đến Ả Rập #vụ tấn công sân bay Riyadh #gián đoạn hàng không

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