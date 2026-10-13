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Hàng không - Du lịch

Sân bay Ả Rập trúng tên lửa: Cục Hàng không Liên bang Mỹ cảnh báo

Hồng Nhung

TPO - Trần nhà ga sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, Ả-rập Xê-út đổ sập sau một vụ nổ. Ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cảnh báo các mối đe dọa có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả giai đoạn bay qua không phận, tiếp cận và khởi hành.

Video do kênh truyền hình Al Arabiya thu thập cho thấy hàng chục hành khách đang chờ lên máy bay tại sân bay quốc tế King Khalid ngày 10/10 (theo giờ địa phương) thì một vụ nổ bất ngờ xảy ra.

Một phần trần nhà ga đổ sập, bụi phủ kín khu vực, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống sàn.

Nhiều hành khách hoảng loạn, dùng tay che đầu và chạy tìm nơi trú ẩn. Những hình ảnh được công bố cho thấy khu vực nhà ga chìm trong khói bụi, các tấm trần và mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sàn.

Hình ảnh hành khách hoảng loạn khi vụ nổ xảy ra. Nguồn: CCTV của Al Arabiya.

Một hành khách có mặt tại sân bay kể với tờ Reuters rằng nhìn thấy một vật thể bay ngang bầu trời bên ngoài, sau đó một phần trần nhà gần cửa khởi hành đổ xuống. Một nhân chứng khác cho biết đã nghe thấy tiếng nổ rồi nhìn thấy nhiều người bị thương nằm trên mặt đất.

Theo thông báo hàng không (NOTAM) được ban hành hôm 12/10, sân bay quốc tế Riyadh sẽ đóng cửa đến ngày 17/10 để kiểm tra mức độ an toàn và khả năng vận hành của các cơ sở hạ tầng. Quyết định này khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Trước đó, sân bay tiếp tục trở thành mục tiêu trong một vụ tấn công tên lửa ngày 11/10, khiến một cư dân Pakistan thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Theo liên quân do Ả Rập dẫn đầu chống lực lượng Houthi tại Yemen cho biết, vụ tấn công còn gây ra hỏa hoạn tại nhà ga số 4.

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Sân bay chính của Ả-rập Xê-út hứng chịu đợt tấn công mới từ lực lượng Houthi. Ảnh: SCMP.

Theo giới chức Ả-rập Xê-út, vụ tấn công bằng tên lửa ngày 10/10 khiến 13 người tử vong và 309 người khác bị thương. Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh sau đó xác nhận một công dân nước này bị thương trong vụ tấn công đã tử vong.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Fahd tại Dammam vào ngày 11/10. Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia xác nhận sân bay này bị tấn công và cho biết các cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại.

Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Khalid được cho là đã bắt đầu từ tuần trước. Theo giới chức Ả Rập, các vụ việc trong khoảng thời gian từ ngày 6/10-8/10 khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

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Sân bay quốc tế King Khalid là sân bay lớn thứ 2 của Ả Rập. Ảnh: AI Jazeera.

Sân bay quốc tế King Khalid là sân bay đông khách thứ hai tại Ả Rập, phục vụ Thủ đô Riyadh với khoảng 8 triệu dân. Việc sân bay liên tục bị tấn công làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không, đồng thời gây gián đoạn hoạt động đi lại tại quốc gia này.

Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada nằm trong số những nước đã cảnh báo công dân về nguy cơ khi sử dụng sân bay Ả Rập.

Ngày 11/10, Chính phủ Anh khuyến cáo công dân chỉ đến thành phố Jeddah và Dammam trong trường hợp thực sự cần thiết, đồng thời đưa ra cảnh báo tương tự đối với hầu hết sân bay tại Ả Rập, ngoại trừ sân bay Medina. Anh cũng đề nghị công dân cân nhắc rời Ả Rập bằng đường bộ để đến các quốc gia láng giềng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu các hãng hàng không nước này thận trọng khi bay đến hoặc bay qua không phận Ả Rập, viện dẫn những nguy cơ an toàn và tình trạng can thiệp vào hệ thống định vị.

FAA cảnh báo các mối đe dọa có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả giai đoạn bay qua không phận, tiếp cận và khởi hành.

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#sân bay quốc tế King Khalid #Ả Rập Xê-út #Houthi #Sân bay Ả Rập Xê-út trúng tên lửa Houthi

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