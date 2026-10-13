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Hé mở điều đặc biệt trong cuốn du ký 'Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở'

Hồng Nhung

TPO - Với quan niệm “Đi là học”, mỗi chuyến đi là một trường học, tác giả Đoàn Văn Bình - Chủ tịch CEO Group - tìm thấy trong hành trình Sơn Đoòng nhiều bài học có thể vận dụng vào quản trị doanh nghiệp bền vững.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TS, LS. Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO (CEO Group) - ra mắt cuốn sách "Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở". Sự kiện có sự hiện diện của 3 nhân vật đặc biệt gắn liền với Sơn Đoòng: Ông Hồ Khanh - người tìm ra Sơn Đoòng, ông Howard Limbert - người đưa Sơn Đoòng ra ánh sáng và ông Nguyễn Châu Á - người đưa Sơn Đoòng vào cuộc sống.

Hành trình khám phá kỳ quan trong lòng đất

Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở ghi lại hành trình thám hiểm hang động tự nhiên lớn nhất thế giới của tác giả Đoàn Văn Bình cùng các thành viên CDiscovery - CEO Group.

Không chỉ là một cuốn du ký, tác phẩm kết hợp trải nghiệm cá nhân với kiến thức về địa chất, địa lý, lịch sử khám phá, hệ sinh thái hang động và những suy ngẫm về thiên nhiên, con người, cuộc sống và quản trị doanh nghiệp.

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Lễ ra mắt cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” của tác giả Đoàn Văn Bình.

Qua hành trình vượt rừng, lội suối, đu dây, băng qua những dòng sông ngầm, chiêm ngưỡng các hố sụt, khe tối, rừng nguyên sinh trong lòng đất và chinh phục bức tường Việt Nam, tác giả đưa người đọc khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Sơn Đoòng - kỳ quan được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.

Bên cạnh những trải nghiệm thám hiểm, cuốn sách còn giới thiệu quá trình hình thành, phát hiện, nghiên cứu và khai thác du lịch Sơn Đoòng, giúp độc giả hiểu thêm về giá trị khoa học, cảnh quan và sinh thái của di sản thiên nhiên đặc biệt này.

Sơn Đoòng dạy gì về quản trị doanh nghiệp?

Với quan niệm “Đi là học”, mỗi chuyến đi là một trường học, tác giả Đoàn Văn Bình tìm thấy trong hành trình Sơn Đoòng nhiều bài học có thể vận dụng vào quản trị doanh nghiệp bền vững.

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Tác giả Đoàn Văn Bình gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa qua cuốn sách.

Từ những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách, tác giả đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp. Các bài học đề cập đến việc tôn trọng giới hạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, quản trị rủi ro, đề cao kỷ luật, phát huy sức mạnh tập thể và kiên định với mục tiêu.

Cuốn sách gợi mở một cách nhìn về quản trị: Khát vọng cần đi cùng năng lực thực thi; thành công không chỉ là đạt được đích đến mà còn là cách tổ chức hành trình và gìn giữ những giá trị lâu dài.

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Lễ ký kết hợp tác phát hành cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở”.

Tại sự kiện, CEO Group và Alpha Books ký Thỏa thuận tài trợ sách cho hệ thống các Trạm đọc Happy CEO Group, góp phần bổ sung nguồn sách, đa dạng hóa nội dung và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng.

Đấu giá vật phẩm đặc biệt

Hoạt động đấu giá từ thiện tại lễ ra mắt giới thiệu những vật phẩm đặc biệt gắn liền với hành trình thám hiểm, gồm các bức ảnh do thành viên CDiscovery trực tiếp chụp tại Sơn Đoòng; những cuốn sách Thế giới trong mắt tôi, Từ Việt Nam đến 90° Nam có chữ ký của Hồ Khanh, đại diện đội ngũ Oxalis và 10 thành viên CDiscovery; cùng các kỷ vật được mang theo trong chuyến đi.

Mỗi vật phẩm không chỉ lưu giữ dấu ấn của hành trình mà còn mang một ý nghĩa mới khi được đấu giá để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

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Tác giả Đoàn Văn Bình trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng, chung tay hỗ trợ các bệnh nhân ung thư.

Tại sự kiện, tác giả Đoàn Văn Bình đã trao 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) cho Quỹ Ngày mai tươi sáng, từ nguồn đóng góp của tác giả, cán bộ nhân viên CEO Group và toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá.

Đi là học - thông điệp từ Sơn Đoòng

Từ trải nghiệm thám hiểm, tác giả gửi gắm suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên: Một kỳ quan không trở nên có giá trị hơn chỉ vì được khai thác nhiều hơn. Chính việc tôn trọng giới hạn, bảo vệ môi trường và gìn giữ sự nguyên sơ mới giúp di sản trường tồn.

Cuốn sách cũng thể hiện niềm tự hào về đất nước Việt Nam, nơi có những giá trị thiên nhiên đặc biệt xứng đáng được khám phá, trân trọng và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

“Đi là học”. Chinh phục thiên nhiên trước hết là hành trình khám phá và vượt qua chính mình; càng hiểu thiên nhiên, con người càng cần khiêm nhường, biết ơn và có trách nhiệm gìn giữ những giá trị quý báu của Trái Đất cho các thế hệ mai sau.

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