Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Cổng trường

Đại học ở Hàn Quốc đào tạo cử nhân du lịch theo mô hình 4+0

Nguyễn Dũng

Chương trình liên kết giữa HUIT và Đại học Chosun dự kiến giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh, kết hợp tiếng Hàn, kiến thức văn hóa và trải nghiệm học tập tại Hàn Quốc.

Ngày 12/10, Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) và Đại học Chosun tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Trọng tâm là định hướng triển khai chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản trị Du lịch theo mô hình 4+0, kết hợp kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ và hiểu biết về thị trường Hàn Quốc.

825373392-2517528015414367-4258247997870519090-n.jpg
Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM trong một cuộc thi.

Theo đề án hợp tác, chương trình có thời gian đào tạo tiêu chuẩn bốn năm, gồm tám học kỳ, với tổng khối lượng 110 tín chỉ. Sinh viên học tại Việt Nam theo các điều kiện và thỏa thuận được phê duyệt, không phải chuyển sang Hàn Quốc để hoàn thành toàn bộ chương trình.

Tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giảng dạy chính. Bên cạnh các học phần chuyên ngành, sinh viên được học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, hướng đến khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác, doanh nghiệp và khách hàng quốc tế.

Khung chương trình gồm các học phần như marketing du lịch, quản trị doanh nghiệp lữ hành, phát triển du lịch, chính sách du lịch, phương pháp nghiên cứu du lịch, du lịch xanh và quản lý trải nghiệm khách hàng. Các học phần thực hành, thực địa và đồ án được bố trí nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào những vấn đề thực tế của ngành.

1791796199135-3618440858990111101-3618440858990111101-ca09006bbb887396450c724cfad7a998.jpg
Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) và Đại học Chosun tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Một nội dung đáng chú ý là Đại học Chosun dự kiến đảm nhiệm khoảng 40% tổng khối lượng giảng dạy thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hai trường cũng dự kiến tổ chức kỳ trải nghiệm học tập tập trung kéo dài hai tuần, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường học tập và văn hóa tại Hàn Quốc.

Theo định hướng hợp tác, chương trình chú trọng kết nối năng lực ngôn ngữ với kiến thức quản trị và kỹ năng nghề nghiệp. Mục tiêu là chuẩn bị nguồn nhân lực có chuyên môn, am hiểu thị trường Hàn Quốc, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và dịch vụ liên quan đến thị trường này.

Đại học Chosun được thành lập năm 1946, đặt tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, là cơ sở giáo dục đại học đa ngành. Thông qua hợp tác, HUIT hướng đến mở rộng lựa chọn tiếp cận chương trình đào tạo có yếu tố quốc tế cho người học ngay tại Việt Nam.

Xem thêm

#HUIT #Đại học Chosun #Đại học Công Thương TPHCM #Quản trị Du lịch #chương trình liên kết 4+0 #đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc #du lịch #Hàn Quốc #liên kết #Chosun #giáo dục

Cùng chuyên mục

Một hiệu trưởng quản lý các điểm trường ra sao sau sáp nhập?

Một hiệu trưởng quản lý các điểm trường ra sao sau sáp nhập?

TPO - Sau sáp nhập, Trường mầm non Họa Mi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội có 171 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.800 học sinh tại bốn điểm trường. Việc điều chuyển giáo viên giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nhưng bộ máy quản lý lại đối mặt với áp lực lớn hơn.

Học sinh tại Hà Nội trong giờ học Ảnh: TRỌNG QUÂN

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

TP - Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.

Có IELTS rồi, học đại học khác gì?

Sao phải học IELTS

TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được.

Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm;

26 mức điểm cộng IELTS 'gây bất công', nhà nghiên cứu phản biện với Bộ GD&ĐT

TPO - Cùng một chứng chỉ IELTS 6.0 nhưng có thể mang lại 26 mức điểm cộng khác nhau khi xét tuyển đại học năm 2026. Khi điểm cộng có khả năng ảnh hưởng đến thứ tự trúng tuyển ở những ngành cạnh tranh cao, câu chuyện không chỉ còn là giá trị của IELTS, mà đặt ra bài toán về công bằng, trách nhiệm giải trình và khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh.

Choáng ngợp 17 thủ khoa 30/30 điểm đều chọn Sư phạm Toán

Choáng ngợp 17 thủ khoa 30/30 điểm đều chọn Sư phạm Toán

TPO - Ngày 27/9, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh thủ khoa tốt nghiệp, thủ khoa đầu vào. Trong số này có 2 nữ sinh đạt điểm tuyệt đối khi tốt nghiệp, 17/18 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 chọn ngành sư phạm Toán.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe