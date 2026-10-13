Đại học ở Hàn Quốc đào tạo cử nhân du lịch theo mô hình 4+0

Chương trình liên kết giữa HUIT và Đại học Chosun dự kiến giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh, kết hợp tiếng Hàn, kiến thức văn hóa và trải nghiệm học tập tại Hàn Quốc.

Ngày 12/10, Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) và Đại học Chosun tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Trọng tâm là định hướng triển khai chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản trị Du lịch theo mô hình 4+0, kết hợp kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ và hiểu biết về thị trường Hàn Quốc.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM trong một cuộc thi.

Theo đề án hợp tác, chương trình có thời gian đào tạo tiêu chuẩn bốn năm, gồm tám học kỳ, với tổng khối lượng 110 tín chỉ. Sinh viên học tại Việt Nam theo các điều kiện và thỏa thuận được phê duyệt, không phải chuyển sang Hàn Quốc để hoàn thành toàn bộ chương trình.

Tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giảng dạy chính. Bên cạnh các học phần chuyên ngành, sinh viên được học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, hướng đến khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác, doanh nghiệp và khách hàng quốc tế.

Khung chương trình gồm các học phần như marketing du lịch, quản trị doanh nghiệp lữ hành, phát triển du lịch, chính sách du lịch, phương pháp nghiên cứu du lịch, du lịch xanh và quản lý trải nghiệm khách hàng. Các học phần thực hành, thực địa và đồ án được bố trí nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào những vấn đề thực tế của ngành.

Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) và Đại học Chosun tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Một nội dung đáng chú ý là Đại học Chosun dự kiến đảm nhiệm khoảng 40% tổng khối lượng giảng dạy thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hai trường cũng dự kiến tổ chức kỳ trải nghiệm học tập tập trung kéo dài hai tuần, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường học tập và văn hóa tại Hàn Quốc.

Theo định hướng hợp tác, chương trình chú trọng kết nối năng lực ngôn ngữ với kiến thức quản trị và kỹ năng nghề nghiệp. Mục tiêu là chuẩn bị nguồn nhân lực có chuyên môn, am hiểu thị trường Hàn Quốc, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và dịch vụ liên quan đến thị trường này.

Đại học Chosun được thành lập năm 1946, đặt tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, là cơ sở giáo dục đại học đa ngành. Thông qua hợp tác, HUIT hướng đến mở rộng lựa chọn tiếp cận chương trình đào tạo có yếu tố quốc tế cho người học ngay tại Việt Nam.