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Khoa học

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Bốn tỉnh thành được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Nguyễn Hoài

TPO - UBND Thành phố Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và UBND tỉnh Lạng Sơn được vinh danh cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng cũng có đơn vị được vinh danh trong dịp này.

Chiều 14/10 diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng năm nay tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, Ban tổ chức vinh danh UBND thành phố Hà Nội với Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork.

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Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện UBND thành phố Hà Nội nhận Giải thưởng.

Theo Ban Tổ chức, Hà Nội đứng đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024. Thành phố đang phát triển hệ sinh thái số với iHanoi đạt hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực, gần 90 triệu lượt truy cập; HanoiWork được triển khai tại 180 đơn vị với 84.050 tài khoản tính đến ngày 29/7/2026.

Trong khi iHanoi hỗ trợ người dân phản ánh hiện trường, thực hiện các thủ tục và tiếp cận tiện ích số thì HanoiWork số hóa quy trình giao việc, phối hợp, phê duyệt, báo cáo và đánh giá OKR/KPI trong hệ thống chính trị thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng được vinh danh với nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố. Nền tảng do Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng triển khai, giao Trung tâm điều hành thông minh (IOC) quản lý, vận hành, giúp kết nối dữ liệu, giám sát các chỉ tiêu và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Đến nay, 94 xã, phường, đặc khu đã có Trung tâm điều hành dùng chung trên nền tảng, phục vụ khoảng 2.500 người dùng. Dữ liệu từ nền tảng được chia sẻ trên Danang Smart City, với khoảng 1,1 triệu lượt cài đặt, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuận tiện, minh bạch.

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Ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện UBND thành phố Đà Nẵng nhận Giải thưởng.

UBND thành phố Huế cũng có mặt trong danh sách cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Giải pháp chuyển đổi số quản lý, điều hành, phục vụ qua Hue-S và HueIOC.

Theo số liệu mới nhất, Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản, trong đó hơn 900.000 tài khoản được xác thực qua VNeID. Nền tảng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân, từ phản ánh hiện trường, dịch vụ công trực tuyến đến giáo dục, y tế, thanh toán số và cảnh báo thiên tai.

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Ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đại diện UBND thành phố Huế nhận Giải thưởng.

Bên cạnh 3 thành phố, Lạng Sơn là tỉnh duy nhất lọt vào danh sách cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2026 với Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng.

Lạng Sơn đưa AI vào hỗ trợ quy trình công vụ trên quy mô toàn tỉnh, hình thành lớp khai thác tri thức trên kho dữ liệu hành chính dùng chung.

Trợ lý ảo hỗ trợ công chức tra cứu chính sách, hỏi đáp nghiệp vụ, soạn thảo và rà soát văn bản, tóm tắt tài liệu, tổng hợp dữ liệu phục vụ điều hành.

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Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn nhận Giải thưởng.

Đáng chú ý, bên cạnh UBND 4 tỉnh/thành phố, một số đơn vị thuộc Bộ/ngành cũng được vinh danh ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2026.

Trong đó có Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Ban Tổ chức cho biết, hệ sinh thái dữ liệu dân cư, căn cước và định danh điện tử là nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công và cung cấp tiện ích số.

VNeID hiện có hơn 71 triệu tài khoản định danh cá nhân, hơn 780.000 tài khoản tổ chức, doanh nghiệp và 67 tiện ích, với hơn 500 triệu lượt truy cập lũy kế.

Hệ thống đã kết nối 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tiếp nhận và xử lý hơn 2,1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực, đồng bộ dữ liệu. Nhiều giấy tờ, thông tin về bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe và Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn.

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Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026.

Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng cũng được vinh danh dịp này với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành.

Hệ sinh thái của Trung tâm 386 tích hợp các phân hệ quản lý nhiệm vụ, văn bản, báo cáo, quân số, hồ sơ quân nhân, phòng họp không giấy và các hoạt động nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất, kết nối với ứng dụng di động QiMe của Bộ Quốc phòng. Giải pháp được thiết kế theo kiến trúc mở, tạo thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu và mở rộng triển khai.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2026, hệ thống giúp Trung tâm tiết kiệm khoảng 300.000 giờ công, tương đương gần 13 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% nhiệm vụ được theo dõi trực tuyến, 100% văn bản được xử lý điện tử; thời gian xử lý văn bản giảm trên 75%, thời gian tổng hợp báo cáo giảm trên 80% và chi phí văn phòng phẩm, lưu trữ hồ sơ giấy giảm trên 80%.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức vinh danh Công an thành phố Hà Nội với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số.

Hai giải pháp này ứng dụng AI và số hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tra cứu quy trình làm nhiệm vụ, căn cứ pháp lý và chuẩn hóa hồ sơ.

Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng được vinh danh với “Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô”. Nền tảng này đã liên thông 26,9 triệu lượt hồ sơ khám chữa bệnh từ 850 cơ sở y tế lên hệ thống quốc gia.

Theo TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 đã tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất. Các sản phẩm được vinh danh không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

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#Chuyển đổi số #Chính phủ số #Xã hội số #Kinh tế số #Giải thưởng Chuyển đổi số 2026

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