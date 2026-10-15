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Văn hóa

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Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải Báo chí Văn hóa Hà Nội 2026

Ngọc Ánh - Duy Phạm

TPO - Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhóm tác giả Báo Tiền Phong nhận giải A với loạt bài "Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai".

Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 được tổ chức sáng 15/10 tại Hà Nội.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Trần Đức Thắng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành và UBND TP Hà Nội.

Qua 9 lần tổ chức, giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò là hoạt động báo chí có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Giải thưởng ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

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Tiết mục nghệ thuật mở màn Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Ảnh: Duy Phạm.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao giải Đặc biệt.

Năm 2026, Giải nhận được 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí tham dự, gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Sự tham gia của các cơ quan báo chí T.Ư, ngành và Hà Nội không chỉ mở rộng phạm vi phản ánh mà còn tạo điều kiện để những vấn đề văn hóa của Thủ đô được tiếp cận từ nhiều góc độ, với các phương thức thể hiện đa dạng, phù hợp với sự phát triển của báo chí hiện đại.

Nhóm tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Toan, Kiều Anh Tú, Đinh Quang Triều của Báo Tiền Phong đoạt giải A với tác phẩm Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai.

Loạt bài tiếp cận văn hóa từ những vấn đề đang đặt ra trong đời sống: Bảo tồn di sản, tổ chức không gian ven sông, phát triển công nghiệp văn hóa và bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân.

Qua những lát cắt cụ thể, loạt bài đặt ra câu hỏi: Hà Nội sẽ phát triển ra sao để ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được nét riêng, đồng thời để người dân thực sự được tham gia vào quá trình tạo dựng tương lai thành phố?

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Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao giải A cho nhóm tác giả Báo Tiền Phong. Ảnh: Duy Phạm.
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Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong - chúc mừng nhóm tác giả. Ảnh: Duy Phạm.

Ngoài ra, giải A còn trao cho nhóm tác giả Báo Quốc phòng Thủ đô với tác phẩm Hà Nội - Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử, nhóm tác giả Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội với tác phẩm Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân.

Nhóm phóng viên đến từ Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội nhận giải đặc biệt với tác phẩm Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh.

Ban tổ chức nhận định nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách tiếp cận đa chiều, kết hợp phản ánh thực tiễn với phân tích, lý giải và đề xuất kiến giải.

Một số tác phẩm đổi mới phương thức thể hiện, khai thác hiệu quả hiện trường, nhân vật, dữ liệu và các yếu tố đa phương tiện, góp phần tăng sức hấp dẫn, khả năng tiếp cận công chúng và hiệu quả truyền thông.

Những kết quả trên cho thấy sức hút của Giải thưởng không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm tham dự mà còn ở chất lượng chuyên môn, sự đa dạng của các loại hình báo chí và khả năng phản ánh những vấn đề có ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô.

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Ban tổ chức trao giải A và giải B cho các nhóm tác giả. Ảnh: Duy Phạm.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội với nhiều ca khúc đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp, chiều sâu văn hóa và tình yêu dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích, bình chọn hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc.

Loạt bài Ranh giới nào cho cuộc chỉnh trang Hồ Tây theo Đề án 30.000 tỷ? của nhóm tác giả Trần Hoàng, Trịnh Trọng Đảng, Nguyễn Văn Hiếu, Phùng Thị Thùy Linh,Tạ Thu Trang (Báo Tiền Phong) lọt vào Chung khảo.

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#Báo chí #Văn hóa #Hà Nội #Giải thưởng #Phát triển #Tác phẩm xuất sắc

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