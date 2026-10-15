Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế

Trường Phong

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau...

Chiều 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực HĐND, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, TAND thành phố, Viện KSND thành phố và một số sở, ban, ngành thành phố, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước; nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách; quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật, bằng luật đất đai, luật quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở phải tính đến đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Những điểm giao thoa giữa các luật, giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ.

tienphong-1510a11.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nâng chất lượng lập pháp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển. Đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế. Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, cho kinh doanh; đồng thời phải đảm bảo công bằng, quản lý chặt chẽ nguồn lực công.

Nhấn mạnh cử tri Hà Nội cũng phản ánh nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ phù hợp với pháp luật.

Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau; xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra những chính sách.

Tháo gỡ những dự án tồn đọng cũng phải phân loại nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên, không hợp thức hóa các sai phạm, không chuyển thiệt hại sang người không có lỗi. Phát triển nhà ở phải chú trọng nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả, kể cả nhà ở xã hội, nhà cho thuê dài hạn.

Doanh nghiệp đầu tư lâu dài cần có quyền về tài sản, cần được bảo vệ và các chính sách được thực thi nhất quán. Khi sửa những quy định phải tính toán đến chi phí tuân thủ và có những phương án chuyển tiếp; cần ngăn chặn việc tái lập những điều kiện kinh doanh trong văn bản hướng dẫn hoặc chuyển nghĩa vụ giữa các cơ quan thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, các dự án liên quan đến y tế, bảo hiểm, giáo dục, an toàn thực phẩm phải được xem xét từ nhu cầu của người được thụ hưởng. Quyền lợi bảo hiểm cần đi cùng với những khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính sách học tập; cần có trường lớp, giáo viên đáp ứng; quản lý an toàn thực phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, rõ trách nhiệm, nhất là bữa ăn học đường.

Những chính sách có liên quan hiệu lực khác nhau phải được xử lý công bằng trong thời gian chuyển tiếp.

Đối với pháp luật hình sự, tố tụng, tổ chức cơ quan điều tra đấu tranh với tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan sai và kiểm soát quyền lực.

Đối với đề xuất thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, trình tự và bảo đảm được quyền tranh tụng, có cơ chế xem xét lại quyền, lợi ích của người thứ ba ngay tình. Chính sách mới cần được giải trình kỹ về các đảm bảo về mặt pháp lý.

tienphong-1510a1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các quyết định về kế hoạch ngân sách để tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; phát huy vai trò Thủ đô, từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung; tiếp tục giám sát kết quả theo dõi việc thực hiện cam kết với cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đề cao trách nhiệm của đoàn và của từng đại biểu đối với những vấn đề của Thủ đô.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng mong muốn các đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc thực tiễn của thành phố để phục vụ cho hoạt động nghị trường tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, TAND, Viện KSND và các sở, ngành thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn nữa những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các vị đại biểu Quốc hội hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cảm ơn và tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung, nhất là các vấn đề định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tham gia trong Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây; sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội.

Xem thêm

#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Đoàn Đại biểu Quốc hội #Thành phố Hà Nội #Kỳ họp thứ 2 #Quốc hội khóa XVI

Cùng chuyên mục

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là khách mời đặc biệt tham dự Ngày Việt Nam tại Pháp

TPO - Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 30/10 với chủ đề "Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp". Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe