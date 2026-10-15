Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) lần thứ nhất, nhằm tôn vinh 15 tập thể và 64 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong toàn quân.

Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Hội LHPN Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất. (Video: Nguyễn Minh)

Khát khao cống hiến, chinh phục tri thức

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) nhắc đến những chương trình nghệ thuật chị cùng đồng đội dàn dựng phục vụ các sự kiện lớn của đất nước.

Trong đó có ba cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50); 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Từ các hình tượng nghệ thuật “Em bé bên tượng đài” cùng các chiến sĩ hiên ngang giương cao lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” ở A70, đến màn xếp hình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” ở A50 hay các khối xe Nghi trượng A80… Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà đã cùng tập thể chiến sĩ, nghệ sĩ không quản nắng mưa, nỗ lực luyện tập, đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng công chúng.

“Có những giai đoạn cao điểm, khối lượng công việc chồng chéo khiến quỹ thời gian cá nhân gần như không còn, đòi hỏi tôi phải sắp xếp hết sức khoa học và tôi luôn mong muốn, một ngày có 48 tiếng để được cống hiến và hoàn thành các nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất”, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

Hơn 20 năm công tác tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thượng tá, Tiến sĩ Phan Thị Hương - giảng viên Trung tâm Toán ứng dụng và Tin học, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, đã giảng dạy hơn 10 nghìn học viên.

Thượng tá, Tiến sĩ Phan Thị Hương - giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thượng tá Phan Thị Hương còn chủ trì xây dựng bài giảng điện tử cho học phần “Lý thuyết xác suất thống kê”, nghiên cứu các phương trình vi tích phân ngẫu nhiên với nhân kỳ dị và công bố 17 bài báo trên các tạp chí quốc tế. Chị là chủ nhiệm một đề tài của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, một đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng nhóm nghiên cứu gần 20 nhà khoa học trong và ngoài nước.

“Có những áp lực tưởng chừng khiến tôi chùn bước. Nhưng tình yêu với Toán học và khát vọng chinh phục tri thức luôn thôi thúc tôi tiến về phía trước với phương châm: Lấy thành công của người đi trước làm động lực, lấy sự nỗ lực của bản thân làm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách”, Thượng tá Phan Thị Hương chia sẻ.

Tạo cơ hội cho phụ nữ khẳng định mình

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong QĐND Việt Nam, phụ nữ là một lực lượng quan trọng, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, các nhiệm vụ của Quân đội. Dù ở đâu, trên bất cứ cương vị công tác nào, PNQĐ luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, phụ nữ là một lực lượng quan trọng, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, các nhiệm vụ của Quân đội.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cống hiến, thành công xuất sắc của PNQĐ trong thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng và khen ngợi 79 tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này.

“Các đồng chí là những tấm gương sáng về ý chí vượt khó, về khát vọng cống hiến cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động toàn quân học tập, noi theo”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, sự nghiệp xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đòi hỏi toàn quân phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy sức mạnh, vai trò của mọi tổ chức, mọi lực lượng. Trong đó, phụ nữ Quân đội là một bộ phận quan trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao thưởng 15 tập thể tiêu biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phụ nữ toàn quân thực hiện tốt phương châm hành động với 16 từ khóa: “Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa”.

Theo đó, PNQĐ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, nghị lực, không ngại khó khăn, thử thách, không tự giới hạn mình; dám nhận nhiệm vụ mới, việc khó, không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bộ và trưởng thành.

“Các cấp cần thực sự tin tưởng, mạnh dạn giao việc, tạo cơ hội để chị em được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ. Khi tổ chức tin tưởng, giao việc, người phụ nữ Quân đội phải biến niềm tin ấy thành quyết tâm, thành kết quả cụ thể”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đối với vấn đề đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ; không bằng lòng với cách làm cũ, luôn tìm tòi để công việc tốt hơn, hiệu quả hơn để theo kịp sự phát triển và từng bước làm chủ những lĩnh vực mình có thế mạnh, đóng góp trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa Quân đội.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao thưởng các cá nhân tiêu biểu.