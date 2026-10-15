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Kỷ lục chấn động 35 tỷ lượt nghe trước giờ bùng nổ concert Tinh hà Say hi

Trạch Dương

TPO - Hơn 35 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên đa nền tảng, nhiều tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng thảo luận, 3 đêm concert “cháy vé” từ Nam ra Bắc là thành tích vô tiền khoáng hậu của vũ trụ Say hi. Tinh hà Say hi mở đầu chặng hành trình mới bằng chuỗi concert “Hẹn giữa Tinh hà” với sân khấu được đầu tư quy mô lớn.

Chỉ còn hai ngày, Tinh hà Say hi Concert - Hẹn giữa Tinh hà diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM) trong hai đêm 17-18/10. Đây là lần đầu 24 anh trai cùng đứng chung sân khấu sau đêm trao giải, đưa những ca khúc từng phủ sóng màn ảnh và mạng xã hội suốt 3 tháng qua đến khán giả.

Hơn 35 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng sau 3 tháng lên sóng

Lên sóng từ ngày 4/7, Tinh hà Say hi ghi nhận hơn 35 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên đa nền tảng tính đến hết ngày 30/9, theo số liệu tổng hợp từ Meta, TikTok, CapCut, YouTube và VieIP - Sony Music. Con số này vượt mốc hơn 23 tỷ lượt mà Anh trai Say hi 2025 từng đạt được.

Trên TikTok, hashtag #tinhhasayhi cùng các hashtag gắn tên nghệ sĩ đạt gần 11,9 tỷ lượt xem. Nhạc của chương trình được khán giả sử dụng trong hơn 5,6 triệu video tự sáng tạo (tính đến 07/10).

Ở các nền tảng nghe nhạc, lượt stream các ca khúc tăng từ hơn 102,3 triệu (30/9) lên gần 120 triệu (7/10), trong đó Spotify đóng góp hơn 70 triệu lượt.

SECRET là ca khúc được nghe và xem nhiều nhất của mùa giải với 2,7 tỷ lượt trên đa nền tảng, mang về giải The Hit Icon tại đêm trao giải. Bài hát từng chiếm #1 YouTube Music Trending, Video Trending Việt Nam, Apple Music (top 100 Vietnam), iTunes Vietnam và Zing MP3 Chart Realtime, Zing MP3 Bảng xếp hạng nhạc mới, NCT (top 50 V-Pop & top 50 trending songs).

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Chờ chút... chạm #1 Spotify Top 50 Việt Nam, còn MRT, Thế giới của anh, 50 cuộc gọi nhỡ, IDNAT (Im đợi người anh thương), Có gì đâu mà cay, MVP (Mưa vội phóng), Mộng duyên, Mất la bàn, Tết tình, Một người như thế, Giải cứu thế giới, Laviem và theme song Together We Shine đều nằm trong nhóm ca khúc vượt mốc 100 triệu lượt nghe và xem.

Theo YouNet Media, Tinh hà Say hi tạo ra 7,6 triệu lượt thảo luận trước thềm Chung kết. Ngay khi chưa lên sóng, show đã dẫn đầu độ thảo luận trong 51 chương trình thực tế nửa đầu năm 2026.

Suốt mùa phát sóng, chương trình giữ Top 1 nhiều tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng của Kompa, Socialite và YouNet Media, dẫn đầu tương tác tháng 7 và tháng 8, đồng thời được Buzzmetrics gọi tên là show nổi bật nhất mạng xã hội tháng 8. Fanpage Facebook của chương trình đạt gần 392 triệu lượt xem.

Tuần diễn ra đêm trao giải (30/9-6/10), chương trình tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Socialite với hơn 1,56 triệu lượt thảo luận. Quán quân Quang Hùng MasterD là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với 88.054 lượt đề cập, theo sau là Á quân Dương Domic (52.837) và Captain Boy (49.312).

Từ 5 Live stage đến 3 concert “cháy vé” từ Nam ra Bắc

Đằng sau những con số là hành trình sáng tạo âm nhạc được xây dựng qua 5 Live stage theo tinh thần Performer - Creator - Icon.

Ở Live stage 1, 6 đội mang đến 6 ca khúc hoàn toàn mới như Bad Night, 50 cuộc gọi nhỡ, IDNAT (Im đợi người anh thương). Live stage 2 lần đầu kết hợp nhạc cụ quốc tế với nhạc cụ truyền thống: tiếng sáo trúc trong Thế giới của anh, trống truyền thống hòa cùng trống jazz trong Mộng duyên, đàn đá Tây Nguyên trong MVP (Mưa vội phóng), đàn tranh trong Mất la bàn.

Live stage 3 đòi hỏi mỗi “gia tộc” hoàn thiện EP 3 ca khúc, nơi SECRET MRT ra đời. Live stage 4 đưa các đội trưởng làm việc cùng producer quốc tế. Chặng cuối, di sản văn hóa Việt trở thành chất liệu trung tâm với ca trù, xẩm, chèo, quan họ trong Thêu hoa dệt gấm - tiết mục giành giải The Viet Vanguard Award - Tiên phong đất Việt, và cảm hứng Tấm Cám trong Sau hình bóng ấy. Cả hai cùng chạm Top 1 Video ca nhạc thịnh hành tại Việt Nam trên YouTube.

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Tại concert, những sản phẩm tiếp tục được phát triển trong không gian trình diễn trực tiếp. Thế giới của anh sẽ trở thành khoảnh khắc khán giả gửi lời thương lên màn hình LED ở cả hai đêm.

Trong tiết mục IDNAT 4 khán giả Đêm 2 được mời lên sân khấu nhảy cùng các anh trai. Phần còn lại của setlist vẫn được ban tổ chức giữ kín, chỉ hé lộ qua chuỗi gợi ý trên fanpage chính thức.

Sức nóng trên mạng nhanh chóng chuyển thành cơn sốt vé. Đợt Pre-sale dành cho chủ thẻ TPBank mở lúc 10h ngày 7/9 và hết vé chỉ sau thời gian ngắn. Ngày 8/9, General Sale bắt đầu, SVIP A là hạng vé đầu tiên sold-out và toàn bộ vé Đêm 1 (17/10) có chủ ngay trong ngày.

Ban tổ chức lập tức mở thêm Đêm 2 (18/10) vào trưa 11/09. Kịch bản cũ lặp lại, các hạng vé từ SVIP, VIP, Sky Lounge, Fanzone đến GA và CAT lần lượt hết sạch. Hạng President Lounge chỉ có 40 vé, đi kèm đặc quyền tham quan hậu trường, xem soundcheck và chụp ảnh cùng các anh trai.

Cơn sốt lan ra phía Bắc khi Đêm 3 tại Hà Nội (14/11, VEC) cũng sold-out. Để mỗi khán giả đều có thể trọn vẹn với cuộc hẹn, ban tổ chức chuẩn bị 20 chuyến xe bus đưa đón cùng điểm gửi xe miễn phí tại VEC.

Sân khấu “Dải Tinh hà” đưa anh trai đến gần khán giả

Tại Vạn Phúc City, sân khấu Hẹn giữa Tinh hà bước vào giai đoạn hoàn thiện. Phần kết cấu thô và toàn bộ hệ khung đã lắp đặt xong. Ba mặt khán đài được dựng cao, bao quanh khu sàn trung tâm, tạo nên một “lòng chảo” hướng trọn về sân khấu.

Theo bản phối cảnh, sân khấu chính được bao phủ bởi màn LED cỡ lớn mang tông xanh tím của dải ngân hà, đặt biểu tượng Tinh hà ở trung tâm, hai bên là màn LED live phục vụ khán giả ở xa.

Điểm nhấn là đường catwalk dài như Dải tinh hà xuyên giữa khán phòng, nối sân khấu chính với các sân khấu phụ nằm giữa khu Fanzone và GA.

Nhờ vậy, các anh trai có thể di chuyển tới nhiều “tọa độ” khác nhau, tương tác trực tiếp với khán giả thay vì chỉ đứng ở sân khấu trung tâm. Tính đến hiện tại, hệ đèn sân khấu chính đạt khoảng 90% khối lượng, hệ loa đã hoàn tất lắp đặt và gia cố, sẵn sàng cho các buổi tổng duyệt.

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24 Trụ sao ước nguyện tạo không khí rộn ràng tại trụ sở DatVietVAC.

Không chỉ chờ đợi, người hâm mộ còn tự tay chuẩn bị cho đêm diễn. Từ ngày 27/9, 24 Trụ sao ước nguyện đại diện cho 24 fanclub được đặt tại trụ sở DatVietVAC. Fan trang trí trụ theo màu sắc riêng và gấp sao giấy theo bốn màu, tượng trưng cho bốn lời chúc: hạnh phúc, sức khỏe, thành công và may mắn. Hoạt động liên tục lọt top thịnh hành, cả 24 trụ được lấp đầy sớm hơn dự kiến.

Ngày 11/10, buổi picnic Wishing Star Day tại 222 Pasteur đón đông đảo khán giả từ sáng đến tối. Không khí càng náo nhiệt khi các Anh Trai bất ngờ xuất hiện, cùng fan hoàn thiện những trụ sao cuối cùng.

Những trụ sao này sẽ trở thành điểm check-in tại khuôn viên concert. Việc lấp đầy 24 trụ cũng giúp fan mở khóa một nội dung bí mật có sự góp mặt của toàn bộ 24 Anh Trai. Trên sân khấu, 24 khán giả may mắn sẽ trao tận tay từng Anh Trai một hộp sao chứa lời ước nguyện, còn số sao gấp thêm sau ngày 08/10 sẽ tạo nên “bầu trời sao” giữa đêm diễn.

Khán giả cũng được nhận thiệp “Say Hi” in tên riêng, và dresscode xanh - tím - đen - trắng được gợi ý để khán đài hòa chung sắc màu với sân khấu.

Concert được đồng hành bởi nhà tài trợ Kim cương TPBank, nhà tài trợ Bạc Maybelline New York và Highlands Coffee, các đơn vị đồng hành Grab, Unilever, NIVEA, C2, KFC, Stanley, cùng các thương hiệu IP Collab F’Perfume, Heartlock và Toha. Ticketbox là đơn vị phân phối vé.

#Hengiuatinhha #TinhHaSayHi #TinhHaSayHiConcert #concert Tinh hà say hi #Vũ trụ say hi

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