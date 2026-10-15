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Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

Phùng Linh

TPO - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chiến dịch tri ân năm 2026, hướng tới mục tiêu vận động trên 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây sửa nhà, chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch tri ân năm 2026 với thông điệp "Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn" và "Sáng mãi niềm tin thế hệ mở đường".

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Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, phát biểu trong buổi lễ.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 68 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh.

Để tiếp nhận các nguồn đóng góp xã hội hóa, ban tổ chức sử dụng số tài khoản thiện nguyện 1959 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - con số gợi nhớ năm thành lập Đoàn 559, tiền thân của Bộ đội Trường Sơn. Mọi dòng tiền ủng hộ đều được cập nhật và sao kê minh bạch trên nền tảng thiện nguyện số.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, nhiều cựu chiến binh và thanh niên xung phong vẫn đang mang thương tật, di chứng chất độc da cam và sống trong hoàn cảnh thiếu thốn.

Trong 16 năm khốc liệt (1959 - 1975), hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh, gần 40.000 người bị thương. Suốt 13 năm qua, Hội đã vận động hơn 315 tỷ đồng, xây mới hơn 3.000 căn nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, nguồn lực hiện nay vẫn cần sự chung tay rộng rãi của toàn xã hội để hỗ trợ những trường hợp khó khăn còn tồn đọng.

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Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp nhận đóng góp của các đơn vị cá nhân tại lễ phát động (Ảnh: Bảo Lâm)

Theo Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội, chiến dịch tiếp nhận ủng hộ từ ngày 9/9 đến hết ngày 31/12/2026. Sau hơn một tháng khởi động, chương trình đã ghi nhận hơn 85 triệu đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp. Nguồn kinh phí mục tiêu trên 1 tỷ đồng sẽ được phân bổ trực tiếp để hỗ trợ hội viên khó khăn tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với thông điệp “Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn”, “Sáng mãi niềm tin thế hệ mở đường”, chiến dịch góp phần gìn giữ và trao truyền lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nghĩa tình giữa các thế hệ.

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#Trường Sơn #chiến dịch tri ân #cựu chiến binh #đường Hồ Chí Minh #hỗ trợ xã hội #đoàn thanh niên #quỹ từ thiện

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