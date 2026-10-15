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Hà Nội ‘chốt’ hợp đồng hơn 1 triệu tỷ đồng thực hiện cùng lúc 5 tuyến Metro

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài khoảng 253,5 km cùng hệ thống depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu.

Chiều 15/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại, hướng tới hình thành hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối liên thông và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB); đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC.

Hợp đồng được ký kết giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC theo hình thức Chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC, có điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

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Chi tiết hướng 5 tuyến metro. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Với phương thức tổng thầu EPC/Turnkey, các công việc từ khảo sát, thiết kế, mua sắm, thi công đến tích hợp hệ thống, thử nghiệm và nghiệm thu được tổ chức theo một khuôn khổ triển khai thống nhất, hướng tới tăng cường khả năng phối hợp giữa các hạng mục xây dựng và hệ thống kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

5 tuyến đường sắt đô thị được triển khai gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài khoảng 253,5 km cùng hệ thống depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu. Cụ thể:

Tuyến số 1: Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - Sân bay Nội Bài; chiều dài khoảng 59 km.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương; chiều dài khoảng 60 km.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An; chiều dài khoảng 64 km.

Tuyến số 10: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh; chiều dài khoảng 38,7 km.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm; chiều dài khoảng 31,8 km.

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Lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến lễ ký kết.

Về công nghệ, 5 tuyến được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng cho khả năng kết nối, liên thông và vận hành thống nhất trên toàn mạng lưới. Các thông số kỹ thuật dự kiến gồm khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). Đặc biệt, việc hướng tới cấp độ tự động hóa GoA4 cho phép tàu vận hành tự động không người lái theo thiết kế và quy trình an toàn được phê duyệt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km trên địa bàn Thành phố, sơ bộ nhu cầu vốn thực hiện gói thầu hơn 1 triệu tỷ đồng, đây là dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ ký kết.

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, Thành phố đã lựa chọn phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey), theo đó, nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đồng bộ các công việc từ thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử và bàn giao công trình.

"Phương thức này tạo điều kiện để nhà thầu chủ động tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực, điều phối các công việc song song nhằm rút ngắn thời gian triển khai; đồng thời đòi hỏi trách nhiệm rất cao của nhà thầu đối với chất lượng, tiến độ, chi phí và tính đồng bộ của toàn bộ dự án", lãnh đạo Hà Nội nêu.

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#Đường sắt đô thị Hà Nội #Dự án giao thông #Hợp đồng EPC #Mạng lưới đường sắt #Chính quyền Hà Nội #Chủ tịch Hà Nội #Vingroup #Metro

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